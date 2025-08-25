A csúcsok csúcsáról zuhant a mélybe az Evergrande, most törölték a tőzsdéről

Törölték a hongkongi tőzsdéről az Evergrande részvényeit. A cég, amely néhány éve még a világ egyik legnagyobb ingatlanfejlesztője volt, 280 városban 1300 félbemaradt ingatlanprojektet hagyott maga után, több százezer lakásvásárló vár még arra, hogy költözni tudjon, és Kína, valamint a nyugati világ legfontosabb pénzügyi központjaiban is sorban állnak a befektetők, hogy visszakapjanak valamit a pénzükből, amit az Evergrande-be tettek be – írja a The New York Times.

Az Evergrande a 2010-es évtizedben nőtt óriásira, amikor óriási volt a kereslet Kínában a lakások iránt. Csakhogy a nagy kereslet alábbhagyott, és ahogy nőtt a cég, úgy adósodott el egyre jobban, főleg rövid lejáratú papírokban. Mivel a nagy beruházásokat a legtöbb ingatlanfejlesztő javarészt hitelből finanszírozta, Kína vezetői 2020-ban úgy döntöttek, hogy egészségesebbé kell tenni a nagy ingatlanos cégek mérlegét. Az Evergrande ezt nem bírta el, rákényszerült arra, hogy hitel helyett a lakásállománya eladásából jusson pénzhez minél gyorsabban, ehhez viszont le kellett vinnie az árakat.

2021-ben már az volt a tét, hogy sikerül-e kifizetni a hitelezőket, és hamar kiderült, hogy nem tud mindenki hozzájutni a pénzéhez. A cég adósságállománya elérte a kínai GDP 2 százalékát, úgyhogy az volt a nagy kérdés, el meri-e engedni az állam a kezét, és nem okoz-e a bedőlése olyasmi káoszt, mint amilyet 2007-2008-ban az amerikai ingatlanpiaci lufi kidurranása okozott.

Végül ennél sokkal lassabb lett a haláltusa: a cég 17 hónapra már 2022-2023-ban kivonult a tőzsdéről – azért 17-re, mert 18 után már automatikusan kizárták volna. 2023-ban, a nem épp sikeres tőzsdei visszatérés közben készült egy adósságrendezési terv, amelyből nem lett semmi, az alapítő Hszü Csia-jint pedig őrizetbe vették, azzal a gyanúval, hogy offshore számlákra vitte a cég egyes vagyonelemeit. A cégvezetés eközben újabb és újabb határidőket kért és kapott, de aztán elfogyott a türelem, tavaly télen elrendelték a felszámolást, ebben jutottak el mostanra a tőzsdei törlésig.