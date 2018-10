Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Támogatott, tűrt, tiltott – az államszocializmus ismert kategóriája ezek régről. Hajléktalanság, lakástakarék, dohányzás – ezek pedig a hét tiltásai. Ez a Fülke, a hvg.hu podcastja.","shortLead":"Támogatott, tűrt, tiltott – az államszocializmus ismert kategóriája ezek régről. Hajléktalanság, lakástakarék...","id":"20181020_Fulke_Ez_a_tiltas_kormanya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae32cd23-dcb4-42d8-831f-4bb8cbda73cc","keywords":null,"link":"/itthon/20181020_Fulke_Ez_a_tiltas_kormanya","timestamp":"2018. október. 20. 15:15","title":"Fülke: Az Orbán-kormány mindent betilt, csak épp Lázár Jánost nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e0ea788-b9fc-4abe-a50e-f520c6115dc9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A mindössze néhány példányban gyártandó négykarikás szupersportkocsi közúton is használható, de egyértelműen inkább versenypályára termett.","shortLead":"A mindössze néhány példányban gyártandó négykarikás szupersportkocsi közúton is használható, de egyértelműen inkább...","id":"20181019_az_audi_bemutatta_eddigi_legkomolyabb_sportautojat_egy_kihegyezett_r8ast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e0ea788-b9fc-4abe-a50e-f520c6115dc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a587699b-1f70-4c63-a6fb-a0374adc3cee","keywords":null,"link":"/cegauto/20181019_az_audi_bemutatta_eddigi_legkomolyabb_sportautojat_egy_kihegyezett_r8ast","timestamp":"2018. október. 19. 16:21","title":"Az Audi bemutatta eddigi legkomolyabb sportautóját, egy kihegyezett R8-ast","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa1c4345-e673-4feb-89c5-b3c79668f966","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Ez viszont még segíthetett is neki a festésben. ","shortLead":"Ez viszont még segíthetett is neki a festésben. ","id":"20181019_Kancsal_lehetett_Leonardo_da_Vinci","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa1c4345-e673-4feb-89c5-b3c79668f966&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99f77784-8520-42cc-bfc6-59a588950112","keywords":null,"link":"/kultura/20181019_Kancsal_lehetett_Leonardo_da_Vinci","timestamp":"2018. október. 19. 17:49","title":"Kancsal lehetett Leonardo da Vinci","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b37825b0-a98b-4aa3-bd00-47977c7bb3ac","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"itthon","description":"Az állam feladata az, hogy biztosítsa az alap infrastruktúrát a fejlesztésekhez – véli a Magyar Tudományos Akadémia volt elnöke. Pálinkás József nem ért egyet azzal, hogy a szakképzés ne adjon általános műveltséget, és lapunknak adott interjújában bírálta a hazai cégeket is, amelyek sokszor úgy kérnek támogatást, hogy nem tudják, mit akarnak.","shortLead":"Az állam feladata az, hogy biztosítsa az alap infrastruktúrát a fejlesztésekhez – véli a Magyar Tudományos Akadémia...","id":"20181019_Palinkas_Jozsef_Ha_nincs_verseny_az_a_tudomany_halala","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b37825b0-a98b-4aa3-bd00-47977c7bb3ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54a565e1-3767-49ef-9a2f-ee421ed67556","keywords":null,"link":"/itthon/20181019_Palinkas_Jozsef_Ha_nincs_verseny_az_a_tudomany_halala","timestamp":"2018. október. 19. 17:20","title":"Ha nincs verseny, az a tudomány halála – Pálinkás József oktatásról, fejlődésről, MTA-ról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bdde823-da6c-43d9-b1bb-7b776c5ac64b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak pénteken kétszer figyelmeztették, ami már elég volt ahhoz, hogy bevigyék a rendőrök a férfit a Móricz Zsigmond körtérről. A lakók közül többen ismerték a régóta a kapualjban alvó hajléktalant, közülük, és a járókelők közül is volt, aki a védelmére kelt.","shortLead":"Csak pénteken kétszer figyelmeztették, ami már elég volt ahhoz, hogy bevigyék a rendőrök a férfit a Móricz Zsigmond...","id":"20181019_A_negyedik_hajlektalant_egy_kapualjbol_vittek_el_a_rendorok_tobben_a_vedelmere_keltek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3bdde823-da6c-43d9-b1bb-7b776c5ac64b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5b0eb33-2885-4aa3-9550-760b92648c27","keywords":null,"link":"/itthon/20181019_A_negyedik_hajlektalant_egy_kapualjbol_vittek_el_a_rendorok_tobben_a_vedelmere_keltek","timestamp":"2018. október. 19. 17:48","title":"A negyedik hajléktalant egy kapualjból vitték el a rendőrök, többen a védelmére keltek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2d5f0e7-e505-4675-abd3-a3e0b920d83f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A távozó igazgató kilencoldalas levélben indokolta döntését.","shortLead":"A távozó igazgató kilencoldalas levélben indokolta döntését.","id":"20181020_Az_oktatasi_rendszer_mukodeskeptelen_lett__Felmondott_egy_budai_altalanos_iskola_igazatoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2d5f0e7-e505-4675-abd3-a3e0b920d83f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0f2c7b0-b879-41a1-8289-9d514bbe7a6f","keywords":null,"link":"/itthon/20181020_Az_oktatasi_rendszer_mukodeskeptelen_lett__Felmondott_egy_budai_altalanos_iskola_igazatoja","timestamp":"2018. október. 20. 12:50","title":"\"Az oktatás működésképtelen lett\" - felmondott egy budai iskolaigazató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e49ca7c-7ef5-422f-878e-910a5fca7b2c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy motoros fedélzeti kamerája rögzítette az életveszélyes versenyzést. ","shortLead":"Egy motoros fedélzeti kamerája rögzítette az életveszélyes versenyzést. ","id":"20181019_Video_Dupla_zarovonalon_at_elozte_versenytarsat_egy_autos_a_82esen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e49ca7c-7ef5-422f-878e-910a5fca7b2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09e6f7d6-93db-472a-a47e-6be5dd3d40a0","keywords":null,"link":"/cegauto/20181019_Video_Dupla_zarovonalon_at_elozte_versenytarsat_egy_autos_a_82esen","timestamp":"2018. október. 19. 19:42","title":"Videó: Dupla záróvonalon át előzte versenytársát egy autós a 82-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c240cee0-7e6b-4985-81e6-847fcb37de33","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy EU-s döntés teszi ezt lehetővé, a kormány már készíti elő a döntést. ","shortLead":"Egy EU-s döntés teszi ezt lehetővé, a kormány már készíti elő a döntést. ","id":"20181019_Csokkenteni_fogjak_az_ekonyvek_afajat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c240cee0-7e6b-4985-81e6-847fcb37de33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a17cc1d-5ba1-4a83-a703-e4e6c82b63ec","keywords":null,"link":"/kultura/20181019_Csokkenteni_fogjak_az_ekonyvek_afajat","timestamp":"2018. október. 19. 14:16","title":"Csökkenteni fogják az e-könyvek áfáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]