[{"available":true,"c_guid":"03ce1f24-5a66-453a-8f14-bb848951a56c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A mérsékeltövi és boreális erdők vegetációs időszakának korai kezdete miatt melegszik a levegő az északi félteke közepes és magas földrajzi szélességein – állapították meg a kutatók a Nature Climate Change című folyóiratban publikált tanulmányukban.","shortLead":"A mérsékeltövi és boreális erdők vegetációs időszakának korai kezdete miatt melegszik a levegő az északi félteke...","id":"20200312_erdok_korai_kizoldulese_melegedes_eszaki_felteken","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=03ce1f24-5a66-453a-8f14-bb848951a56c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c55eb5b6-3e29-4968-83c0-abbc7d67507a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200312_erdok_korai_kizoldulese_melegedes_eszaki_felteken","timestamp":"2020. március. 12. 10:03","title":"Rájöttek, mi melegíti fel a levegőt az északi féltekén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8346b40a-55a4-4b74-b268-58d6b034676e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Wikileaks informátora egy évet ült.","shortLead":"A Wikileaks informátora egy évet ült.","id":"20200313_Szabadlabon_Chelsea_Manning","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8346b40a-55a4-4b74-b268-58d6b034676e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d3c9a67-49b3-40eb-9c81-0581123bf618","keywords":null,"link":"/vilag/20200313_Szabadlabon_Chelsea_Manning","timestamp":"2020. március. 13. 07:22","title":"Szabadlábon Chelsea Manning","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"210f810d-bca2-4e58-9907-b531309bbf12","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete szerint be kell zárni a közoktatási, köznevelési intézményeket. A közvéleményt megtévesztőnek és pánikkeltőnek tartják Gulyás Gergely szerdai állítását a tanév esetleges megismétléséről.\r

","shortLead":"A kormány szerdán veszélyhelyzetet hirdetett ki a koronavírus-járvány miatt. A veszélyhelyzet kihirdetésére...","id":"20200313_schiffer_kulonleges_jogbizonytalansag_veszelyhelyzet_alkotmanyellenes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8aff582-8cf6-4693-9c21-21ded875053e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07278c12-94b5-49b7-b41b-695df81aab00","keywords":null,"link":"/itthon/20200313_schiffer_kulonleges_jogbizonytalansag_veszelyhelyzet_alkotmanyellenes","timestamp":"2020. március. 13. 11:45","title":"Schiffer: Különleges jogbizonytalanság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bb4625e-386e-41d7-b78f-715a9cc71539","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az öregedés számos neurodegeneratív betegség legfőbb kockázati tényezője. Az egerekkel folytatott legújabb kutatások azonban azt mutatják, hogy az időskorban erősen gyengülő agyi funkciókat javíthatják a veleszületett immunrendszer nyugalmi állapotban lévő limfoid sejtjei.\r

","shortLead":"Az öregedés számos neurodegeneratív betegség legfőbb kockázati tényezője. Az egerekkel folytatott legújabb kutatások...","id":"202011_idosek_emlekezete_immunvalasz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3bb4625e-386e-41d7-b78f-715a9cc71539&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e1e42cc-8742-4472-a13c-1b0cd7d7c47d","keywords":null,"link":"/360/202011_idosek_emlekezete_immunvalasz","timestamp":"2020. március. 13. 14:00","title":"Közelebb juthattunk ahhoz, hogy javítható legyen az idősek emlékezete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b372a02b-31eb-4c51-bf81-9f570a5bd53f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétpárti egyeztetést tartottak a parlamenti frakciók, mindannyian egyetértettek a kérdésben. Harangozó Tamás szocialista politikus elmondta, abban is egyetértettek, hogy az érettségit meg kell tartani a felvételik miatt. Ellenzéki politikusok szerint a zárás az óvodákra is vonatkozik majd. ","shortLead":"Hétpárti egyeztetést tartottak a parlamenti frakciók, mindannyian egyetértettek a kérdésben. Harangozó Tamás...","id":"20200313_A_Fideszfrakcio_is_az_iskolak_bezarasat_keri_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b372a02b-31eb-4c51-bf81-9f570a5bd53f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b1e7b19-e259-4c83-919e-9d48636b5d65","keywords":null,"link":"/itthon/20200313_A_Fideszfrakcio_is_az_iskolak_bezarasat_keri_koronavirus","timestamp":"2020. március. 13. 18:21","title":"A Fidesz-frakció is az iskolák bezárását kéri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0f8421e-a374-4914-b815-21174eb9771a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az időseket veszélyeztetik a párt szerint.","shortLead":"Az időseket veszélyeztetik a párt szerint.","id":"20200313_A_DK_a_templomok_bezaratasat_koveteli","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0f8421e-a374-4914-b815-21174eb9771a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0da2c2a-d576-4eef-96b1-d55ef4e69c96","keywords":null,"link":"/itthon/20200313_A_DK_a_templomok_bezaratasat_koveteli","timestamp":"2020. március. 13. 12:25","title":"A DK a templomok bezáratását követeli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74bdd72f-c487-4a24-a879-c5db8f0062fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elhagyták a számukra kijelölt szobát, agresszívan viselkedtek, ezért három évig vissza sem jöhetnek az országba. ","shortLead":"Elhagyták a számukra kijelölt szobát, agresszívan viselkedtek, ezért három évig vissza sem jöhetnek az országba. ","id":"20200313_Kiutasitas_karantenba_irani_egyetemista_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=74bdd72f-c487-4a24-a879-c5db8f0062fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb39f66d-7f45-4807-9671-993e13a744da","keywords":null,"link":"/itthon/20200313_Kiutasitas_karantenba_irani_egyetemista_koronavirus","timestamp":"2020. március. 13. 17:48","title":"Kiutasítottak Magyarországról két karanténban járt iráni egyetemistát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]