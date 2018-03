Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c5c7f05f-1e91-4ea6-90ab-a1449bd7a809","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft azt szeretné, ha minél többen használnák az Edge böngészőt. Ezért el is készítette iPades és androidos változatát.","shortLead":"A Microsoft azt szeretné, ha minél többen használnák az Edge böngészőt. Ezért el is készítette iPades és androidos...","id":"20180328_edge_bongeszo_ipadre_es_androidra","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5c7f05f-1e91-4ea6-90ab-a1449bd7a809&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a06d48b3-f2fc-4110-ad41-91382e468797","keywords":null,"link":"/tudomany/20180328_edge_bongeszo_ipadre_es_androidra","timestamp":"2018. március. 28. 13:00","title":"Megkedvelte az Edge böngészőt? Akkor mostantól a tabletjén is elérheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9934645a-4a3f-494d-966a-5f3588b69844","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Enyedi Idikó mozija többek között Christopher Nolan Dunkirkjével is versenyzett. ","shortLead":"Enyedi Idikó mozija többek között Christopher Nolan Dunkirkjével is versenyzett. ","id":"20180328_A_Testrol_es_lelekrol_nyerte_a_legjobb_europai_filmnek_jaro_dijat_Romaniaban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9934645a-4a3f-494d-966a-5f3588b69844&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d08038d6-debe-450f-a872-be4cd2fb44e3","keywords":null,"link":"/kultura/20180328_A_Testrol_es_lelekrol_nyerte_a_legjobb_europai_filmnek_jaro_dijat_Romaniaban","timestamp":"2018. március. 28. 15:20","title":"A Testről és lélekről nyerte a legjobb európai filmnek járó díjat Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b30fc6b2-aa9b-4f31-a6e8-8cde6df22b36","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A sikerpáros közös fotót posztolt, úgy tűnik, kibékültek. ","shortLead":"A sikerpáros közös fotót posztolt, úgy tűnik, kibékültek. ","id":"20180329_ujra_egyutt_hosszu_katinka_es_shane_tusup","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b30fc6b2-aa9b-4f31-a6e8-8cde6df22b36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d47cb655-7d29-4a14-9a3d-a68445722b6c","keywords":null,"link":"/sport/20180329_ujra_egyutt_hosszu_katinka_es_shane_tusup","timestamp":"2018. március. 29. 11:17","title":"Bréking! Újra együtt Hosszú Katinka és Shane Tusup","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27c0b57b-c2d9-4686-b33d-3d55af8cbc41","c_author":"Gergely Márton - Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Amikor belépek az ATV-be, a világnézetem kint marad – hangsúlyozza Németh S. Szilárd, a csatorna vezérigazgatója. Szerinte csak az számít, hogy \"tisztességesen elvégezzük a munkát, tisztességes újságírók legyünk\". Ha Orbán Viktor nyilatkozna az ATV-nek, az nem Hajdú Péter, hanem Rónai Egon feladata lenne. Németh elmondta, miért fogadták be idén a pártok ingyenes hirdetéseit, ha 2014-ben nem tették. Megkérdeztük azt is, befolyásol-e valamit a Hit Gyülekezete és a Fidesz közeledése.","shortLead":"Amikor belépek az ATV-be, a világnézetem kint marad – hangsúlyozza Németh S. Szilárd, a csatorna vezérigazgatója...","id":"20180330_Ma_azert_vonnak_kerdore_mert_keveslik_az_ATVn_a_Jobbikot","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27c0b57b-c2d9-4686-b33d-3d55af8cbc41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d469699-5a02-424d-9cea-385a9a402f29","keywords":null,"link":"/itthon/20180330_Ma_azert_vonnak_kerdore_mert_keveslik_az_ATVn_a_Jobbikot","timestamp":"2018. március. 30. 07:00","title":"\"Ma azért vonnak kérdőre, mert keveslik az ATV-n a Jobbikot\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e07a17a-004a-43e4-b40b-2845c3557911","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az ígéretek szerint magához az építkezéshez 2-3 hónap, a teljes folyamathoz pedig 6-9 hónap elég. \r

","shortLead":"Az ígéretek szerint magához az építkezéshez 2-3 hónap, a teljes folyamathoz pedig 6-9 hónap elég. \r

","id":"20180329_par_honap_alatt_osszelegozhato_hazakat_gyartanak_polgaron","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e07a17a-004a-43e4-b40b-2845c3557911&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"036f4b49-1ec4-40cb-a9f2-0ecfba583de6","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180329_par_honap_alatt_osszelegozhato_hazakat_gyartanak_polgaron","timestamp":"2018. március. 29. 17:22","title":"Pár hónap alatt „összelegózható” házakat gyártanak Polgáron – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e16c07a7-cf54-4c89-b1f3-bd3a274a9be7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség lopás miatt vizsgálódott, most továbbította az ügyet.","shortLead":"A rendőrség lopás miatt vizsgálódott, most továbbította az ügyet.","id":"20180329_sved_ugyeszseg_semjen_zsolt_vadaszat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e16c07a7-cf54-4c89-b1f3-bd3a274a9be7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"669cec8f-7fd2-4703-bf69-c7d9a0c12e7d","keywords":null,"link":"/itthon/20180329_sved_ugyeszseg_semjen_zsolt_vadaszat","timestamp":"2018. március. 29. 09:16","title":"Már a svéd ügyészség előtt van Semjén vadászatának ügye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59794266-73ac-4a58-9835-f9fca5963c4b","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"500 millió dollárt emelt el az állam szuverén alapjából a \"trónörökös\", korrupciós vizsgálat indult az exelnök fia ellen Angolában.","shortLead":"500 millió dollárt emelt el az állam szuverén alapjából a \"trónörökös\", korrupciós vizsgálat indult az exelnök fia...","id":"20180328_Bukott_a_csaladihaveri_rezsim_megindult_a_harc_a_lopott_penzekert_Angolaban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59794266-73ac-4a58-9835-f9fca5963c4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6530e216-24fd-4014-ace3-f940acb9f4a4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180328_Bukott_a_csaladihaveri_rezsim_megindult_a_harc_a_lopott_penzekert_Angolaban","timestamp":"2018. március. 28. 15:02","title":"Bukott a családi-haveri rezsim, hívei is buknak a lopott pénzekkel Angolában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"684dda4b-7993-4cf0-a3b0-973325afa854","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Korrupció és befolyással üzérkedés miatt citálták bíróság elé a volt francia elnököt. ","shortLead":"Korrupció és befolyással üzérkedés miatt citálták bíróság elé a volt francia elnököt. ","id":"20180329_Sarkozyt_most_korrupcio_miatt_viszik_birosag_ele","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=684dda4b-7993-4cf0-a3b0-973325afa854&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8643f677-59b2-4795-82ce-1db1e5284345","keywords":null,"link":"/vilag/20180329_Sarkozyt_most_korrupcio_miatt_viszik_birosag_ele","timestamp":"2018. március. 29. 17:15","title":"Sarkozyt most korrupció miatt viszik bíróság elé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]