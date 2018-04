A Skoda prágai leányvállalata a HoppyGo a magyarországi autómegosztó szolgáltatásokhoz hasonlót kínál, egy fontos különbséggel. Itt magántulajdonú kocsikat osztanak meg, vagyis, amíg valakinek a munkahelye előtt állna a kocsija, addig mások használhatják jó pénzért.

A Skoda viszont tovább is ment, ezért a Leo Express nevű céggel szövetkezett, és mostantól buszjáratokat és vasúti szolgáltatást is igénybe lehet venni rajtuk keresztül. (A Leo Express cég egyébként Németországban is aktív, hasonló szolgáltatásokkal.)

A Skoda applikációjával azt a közlekedési módot használhatjuk, ami a leginkább észszerű számunkra. Így aztán egy hosszabb útra sem kell saját autó, mert a nagyobb távot megtesszük vonaton, a városban meg buszozunk, autózunk. (Hozzá is tennénk, hogy egy Bubi-típusú kerékpármegosztó rendszert is úgyancsak érdemes lenne belerakni. A Skoda ráadásul a mai napig gyárt bicikliket is.)

© skoda

A kezdeti időben 750 autót lehet így használni Prágában, ami komoly szám, a jelenleg például Budapesten lévő nagyjából 500 megosztható autóval szemben. A célközönség itt is a fiatalok, akiknek nem feltétlen kell saját autó, viszont az előnyeit élvezni szeretnék.