[{"available":true,"c_guid":"79496e3a-2142-4fa0-85d5-cdadc6fcefb7","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Az Orbánnal lényeges kérdésekben szembeszálló, a frakcióból kevesek egyikeként kritikát megfogalmazó Gulyás Gergely lesz az új Lázár János, az új emberi erőforrás miniszterének viszont volt pár meghökkentő nyilatkozata. A buldózerként jellemzett Palkovics László egy vadiúj minisztériumot kap, de feltűnik olyan szereplő is, akit Orbán bevetetett a Lázár elleni harcban. A honvédséget pedig egy igazi katona vezeti majd, aki a sorkötelezettséget nem vezetné be, mert nincs értelme.","shortLead":"Az Orbánnal lényeges kérdésekben szembeszálló, a frakcióból kevesek egyikeként kritikát megfogalmazó Gulyás Gergely...","id":"20180428_orban_kormany_miniszterek_palkovics_gulyas_kasler_benko_bartfai_mager_nagy_istvan","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=79496e3a-2142-4fa0-85d5-cdadc6fcefb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90f6c614-1412-47bd-b12c-ab4d3741ace4","keywords":null,"link":"/itthon/20180428_orban_kormany_miniszterek_palkovics_gulyas_kasler_benko_bartfai_mager_nagy_istvan","timestamp":"2018. április. 28. 07:00","title":"A buldózer, a katona és a Churchill-gondolkodású onkológus - íme az Orbán-kormány új miniszterei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75816976-665d-4107-ba12-5bafb789bbce","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha a technológia elterjed, az jelentős lökést adhat az elektromos autózásnak.","shortLead":"Ha a technológia elterjed, az jelentős lökést adhat az elektromos autózásnak.","id":"20180428_elektromos_auto_tolto_a_vilag_leggyorsabb_toltoje","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75816976-665d-4107-ba12-5bafb789bbce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdafd98e-2f45-437c-9f5f-3cb4a3b06f2f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180428_elektromos_auto_tolto_a_vilag_leggyorsabb_toltoje","timestamp":"2018. április. 28. 12:07","title":"A németek megcsinálták a világ leggyorsabb autótöltőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f6a9dcf-3ad0-4742-a3f4-0d44fd8775c9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mutatunk egy utolsó csavarig teljesen felújított régi szovjet autót, ami most új gazdáját keresi.","shortLead":"Mutatunk egy utolsó csavarig teljesen felújított régi szovjet autót, ami most új gazdáját keresi.","id":"20180428_kereklampas_zsiguli_lada_kombi_hasznaltauto_elado_oldtimer","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f6a9dcf-3ad0-4742-a3f4-0d44fd8775c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7e99d7d-109a-4814-a78b-6c5d95a1374f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180428_kereklampas_zsiguli_lada_kombi_hasznaltauto_elado_oldtimer","timestamp":"2018. április. 28. 06:41","title":"Kereklámpás Zsiguli kombi: 3,6 millió forintba kerül a patika állapot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a957c09-535e-42b5-b9cf-d6392107bfce","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Épül az M44 gyorsforgalmi autóút, amelyen összesen nagyjából 200 milliárdot keres majd a cég. ","shortLead":"Épül az M44 gyorsforgalmi autóút, amelyen összesen nagyjából 200 milliárdot keres majd a cég. ","id":"20180428_m44_autopalya_meszaros_lorinc_duna_aszfalt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4a957c09-535e-42b5-b9cf-d6392107bfce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb871145-0319-4eef-9c9c-1750078f243b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180428_m44_autopalya_meszaros_lorinc_duna_aszfalt","timestamp":"2018. április. 28. 07:47","title":"5 milliárd per kilométerért épít utat a Duna Aszfalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ca446cc-8a94-4f8f-8591-19c4f7408884","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mai napon a munkahelyi balesetben megsérültekre és elhunytakra emlékezik a világ. Ehhez az emléknaphoz kapcsolódóan adták ki az Egyesült Államokban a legveszélyesebb munkahelyek listáját, ahova az Amazon is felkerült. ","shortLead":"A mai napon a munkahelyi balesetben megsérültekre és elhunytakra emlékezik a világ. Ehhez az emléknaphoz kapcsolódóan...","id":"20180428_alegveszelyesebb_amerikai_munkahelyek_listaja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ca446cc-8a94-4f8f-8591-19c4f7408884&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e32969ab-4cff-429d-91c7-43861862c84b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180428_alegveszelyesebb_amerikai_munkahelyek_listaja","timestamp":"2018. április. 28. 10:12","title":"Lehet, hogy nem is jó ott dolgozni: az Amazon is fekerült a legveszélyesebb amerikai munkahelyek listájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98dd723e-b282-44a7-b360-a305ee58b94b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A DK nem tud elszakadni attól, választási csalás történt.","shortLead":"A DK nem tud elszakadni attól, választási csalás történt.","id":"20180428_Gyurcsany_partja_nem_nyugszik_uj_valasztast_kovetel","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98dd723e-b282-44a7-b360-a305ee58b94b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecfd77c2-f51c-419e-9965-7da8408f3544","keywords":null,"link":"/itthon/20180428_Gyurcsany_partja_nem_nyugszik_uj_valasztast_kovetel","timestamp":"2018. április. 28. 14:22","title":"Gyurcsány pártja nem nyugszik, új választást követel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5552f301-bb3d-40cf-8fa9-aec0f27a6b1f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem lesz társelnöki rendszer - amit eredetileg akart volna az elnökség -, de a vezetés változik.","shortLead":"Nem lesz társelnöki rendszer - amit eredetileg akart volna az elnökség -, de a vezetés változik.","id":"20180428_Eldolt_hogyan_vezetik_a_Jobbikot","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5552f301-bb3d-40cf-8fa9-aec0f27a6b1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15ef4fec-570e-422b-8499-149c917bac4c","keywords":null,"link":"/itthon/20180428_Eldolt_hogyan_vezetik_a_Jobbikot","timestamp":"2018. április. 28. 13:38","title":"Új vezetési struktúra jön a Jobbikban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"080b6e05-8e66-495b-b586-f8db31ffab0b","c_author":"Hercsel Adél","category":"elet","description":"Orbán Viktor szokásos múlt péntek reggeli Kossuth rádiós Szabad Nép Húszpercében kijelentette: szeretne átfogó megállapodást kötni a magyar nőkkel. Egyrészt kár, hogy mi az elmúlt években (évtizedekben?) már ezerszer elmondtuk, hogy mit szeretnénk, csak senki nem hallotta meg, másrészt eleve már a kérdésfeltevés hibás. Vélemény. ","shortLead":"Orbán Viktor szokásos múlt péntek reggeli Kossuth rádiós Szabad Nép Húszpercében kijelentette: szeretne átfogó...","id":"20180428_orban_viktor_nok_nougyek_megallapodas_demografia_feminizmus","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=080b6e05-8e66-495b-b586-f8db31ffab0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24bcf486-b948-43cc-b3de-992cbe837313","keywords":null,"link":"/elet/20180428_orban_viktor_nok_nougyek_megallapodas_demografia_feminizmus","timestamp":"2018. április. 29. 08:05","title":"Orbán Viktor szomorú nőügyei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]