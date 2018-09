Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c0260768-e2c5-4869-87cf-8a16c37ff44f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A turisták is utálják, ha az emberek kutyát esznek, és a veszettség is terjed – figyelmeztetnek a vietnami város vezetői.","shortLead":"A turisták is utálják, ha az emberek kutyát esznek, és a veszettség is terjed – figyelmeztetnek a vietnami város...","id":"20180913_Ne_egyen_senki_kutyat_elriasztja_a_turistakat__kerik_Hanoi_vezetoi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0260768-e2c5-4869-87cf-8a16c37ff44f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a4e8c7d-c356-4379-b3c5-63488636d5f7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180913_Ne_egyen_senki_kutyat_elriasztja_a_turistakat__kerik_Hanoi_vezetoi","timestamp":"2018. szeptember. 13. 07:15","title":"Ne egyen senki kutyát, elriasztja a turistákat – kérik Hanoi vezetői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a27270ce-31d2-42b3-aaed-2ad9e2754df9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Idén is van minden, egymást harapdáló vízilovak, fejfájós nyúl és orrszarvú páva.","shortLead":"Idén is van minden, egymást harapdáló vízilovak, fejfájós nyúl és orrszarvú páva.","id":"20180913_Comedy_Wildlife_Awards_legviccesebb_termeszetfoto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a27270ce-31d2-42b3-aaed-2ad9e2754df9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2321f77e-c29c-4617-b106-66907f1f6dbf","keywords":null,"link":"/elet/20180913_Comedy_Wildlife_Awards_legviccesebb_termeszetfoto","timestamp":"2018. szeptember. 14. 09:03","title":"Sziporkáznak az állatok az év legviccesebb természetfotója döntőjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f558df46-c5c3-4ce5-866e-e720676649d9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Élelmiszerbiztonsági és Gyógyszerészeti Hivatal szerint egyre több fiatal válik függővé a termékek miatt.","shortLead":"Az Élelmiszerbiztonsági és Gyógyszerészeti Hivatal szerint egyre több fiatal válik függővé a termékek miatt.","id":"20180913_Betiltanak_az_izesitett_ecigik_nagy_reszet_Amerikaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f558df46-c5c3-4ce5-866e-e720676649d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92076e3d-4e82-4833-b228-3140c13d8432","keywords":null,"link":"/elet/20180913_Betiltanak_az_izesitett_ecigik_nagy_reszet_Amerikaban","timestamp":"2018. szeptember. 13. 17:37","title":"Betiltanák az ízesített e-cigik nagy részét Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8e12c84-15e9-4950-b09b-eeedeac14b20","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Megkezdődött Oroszország történetének eddigi legnagyobb hadgyakorlata, amelyben 300 ezer katona, 36 ezer harcjármű, ezer repülőgép és 80 hadihajó vesz részt. Az Oroszország ázsiai felében kezdett, egy hétig tartó Vosztok-2018 (Kelet-2018) másik különlegessége, hogy több ezer katonával Kína is csatlakozott. Moszkvában új katonai tengelyről, Brüsszelben, a NATO központjában pedig háborús készülődésről beszélnek. Megérkeztek a gyakorlatok készült első videók is. ","shortLead":"Megkezdődött Oroszország történetének eddigi legnagyobb hadgyakorlata, amelyben 300 ezer katona, 36 ezer harcjármű...","id":"20180913_Igy_latja_a_NATO_az_eddigi_legnagyobb_orosz_hadgyakorlatot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d8e12c84-15e9-4950-b09b-eeedeac14b20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bcf91a1-0b70-4a07-b281-635b5fc93dce","keywords":null,"link":"/vilag/20180913_Igy_latja_a_NATO_az_eddigi_legnagyobb_orosz_hadgyakorlatot","timestamp":"2018. szeptember. 13. 16:27","title":"Így látja a NATO az eddigi legnagyobb orosz hadgyakorlatot – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d203b1c-934f-45fa-83a8-a89d72558ad9","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"A 25 perces kisfilm már megtekinthető a YouTube-on.","shortLead":"A 25 perces kisfilm már megtekinthető a YouTube-on.","id":"20180913_Csik_Zenekar_Csik30_Kiss_Stefan_Monika_film","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d203b1c-934f-45fa-83a8-a89d72558ad9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2642d31-a77d-4cd7-942b-ba4ff1de0cf2","keywords":null,"link":"/kultura/20180913_Csik_Zenekar_Csik30_Kiss_Stefan_Monika_film","timestamp":"2018. szeptember. 14. 08:42","title":"Film készült a harmincéves Csík Zenekarról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dc63ce0-3c88-4f0f-a091-eb8caa3a3bc2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megjelentek az első hivatalos képek az új kompakt méretű crossoverről. ","shortLead":"Megjelentek az első hivatalos képek az új kompakt méretű crossoverről. ","id":"20180913_DS3_Crossback","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2dc63ce0-3c88-4f0f-a091-eb8caa3a3bc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"014f69e7-ab49-4d63-a4b8-fe18a51326ba","keywords":null,"link":"/cegauto/20180913_DS3_Crossback","timestamp":"2018. szeptember. 13. 18:28","title":"Különc francia az új DS3 Crossback","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf6162ac-fb06-4bcb-9b53-e819153c81fb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már az óvodások szülei is költenek a külön foglalkozásokra, később pedig még mélyebben nyúlnak a zsebükbe.","shortLead":"Már az óvodások szülei is költenek a külön foglalkozásokra, később pedig még mélyebben nyúlnak a zsebükbe.","id":"20180913_Egy_kisebb_vagyont_elkolthet_aki_kulonorakra_kuldi_a_gyereket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf6162ac-fb06-4bcb-9b53-e819153c81fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dadb9697-6adb-477e-96f5-8e6845c81282","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180913_Egy_kisebb_vagyont_elkolthet_aki_kulonorakra_kuldi_a_gyereket","timestamp":"2018. szeptember. 13. 06:45","title":"Egy kisebb vagyont elkölthet, aki különórákra küldi a gyerekét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eea016d5-f3a9-420c-95f6-ecc8af1e5353","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA Atlas nevű lézere másodpercenként 10 ezer nyalábot lő majd a Föld felszínére, hogy megmérje, hol mekkora a jég vastagsága. A változásból sok mindenre lehet majd következtetni például a globális felmelegedés hatásaival kapcsolatban.","shortLead":"A NASA Atlas nevű lézere másodpercenként 10 ezer nyalábot lő majd a Föld felszínére, hogy megmérje, hol mekkora a jég...","id":"20180914_nasa_atlas_lezer_icesat_2_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_olvado_jeg_jegolvadas_merteke_meres","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eea016d5-f3a9-420c-95f6-ecc8af1e5353&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0d5ba90-f3ca-472a-ba02-bd3234d29ce5","keywords":null,"link":"/tudomany/20180914_nasa_atlas_lezer_icesat_2_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_olvado_jeg_jegolvadas_merteke_meres","timestamp":"2018. szeptember. 14. 09:03","title":"A NASA holnap felküld az űrbe egy lézert, ami 10 000 nyalábot lő majd a Földre – másodpercenként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]