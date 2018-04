A fehér köpeny effektus, a gyerekek félelme az orvostól sokszor félreviszi a diagnózist is. A Skandináviából származó, ma már 33 országban, Magyarországon 2002-től (ma már mind a négy orvosegyetemi városban) működő Teddy Maci programban a medikusok elmennek ovikba, iskolákba, vagy mint most hétvégén, családi napot szerveznek, ahol játékos formában ismerkednek az orvosi eszközökkel a fonendoszkóptól a vérnyomásmérőig.

A kicsik megtudhatják, melyik szervünk hol található, hogyan működik egy mentőállomás, plüssállatokat vizsgálnak igazi orvosi eszközökkel, infúziót kötnek be nekik, röntgenezik, altatják és műtősruhába beöltözve műtik őket, közben pedig észrevétlenül magukba fogadják az egészségtudatos életmód fontosságát.

Nem véletlen, ha a Teddy Maci programban részt vevő gyerekek ilyenkor, ha megkérdezik, mik lesznek, ha felnőnek, azt mondják, hogy orvosok lesznek.

A Szegedi Tudományegyetem medikusai a Szegedi Orvostanhallgatók Egyesülete szervezésében most hétvégén tartották a program családi napját, ezen a gyerekek még Teddy patikusként és Teddy fogorvosként is kipróbálhatták magukat. Közben szüleik a felnőtt sarokban kérdezhettek a gyerekek egészségével kapcsolatban, és nem utolsósorban maguk is kaphattak egészségségre nevelő és preventív tanácsokat, például azt, hogy ha tüneteket észlelnek magukon, mindenképpen ők is forduljanak orvoshoz. Skandináviában, ahol a Teddy Maci programot kitalálták, sokkal egészségtudatosabbak az emberek, és Magyarországon is az a cél, hogy az emberek figyeljenek oda jobban magukra, éljenek egészségesebben, és ha baj van, ne féljenek orvoshoz fordulni.

Ezen az eseményen hirdették ki az Így gyógyítók én című rajzpályázat győzteseit is.

