A prémium okosórák világában ritkaságszámba megy, hogy egy új modell valódi újdonságot hozzon. A Huawei Watch 5 azonban pontosan ezt teszi: nem pusztán a külsőségekben vagy a teljesítményben fejlődött, hanem az eddigi legfejlettebb “health tech” megoldásokat, vagyis az egészségi állapotunkkal kapcsolatos monitorozó technológiát is elhozta a csuklónkra.

A Huawei legújabb zászlóshajója ötvözi az eleganciát, az innovációt és a praktikumot – ez pedig különösen igaz, ha a napjainkban egyre fontosabb egészségmonitorozásról van szó. Ráadásul a Huawei Watch 5-nak egy érdekes magyar vonatkozása is van, amire kitérünk az alábbi tesztünk során.

HUAWEI WATCH 5 – Tap The Next Megérkezett az új #HuaweiWatch5 ⌚! Pontosan kidolgozott, kiváló minőségű anyagokból 💎 készült, ez az okosóra lenyűgöző funkciókat kínál 🦾. Forradalmi, többszenzoros X-Tap technológia segítségével az egészségügyi ellenőrzés 🩺 gyorsabb és könnyebb, mint valaha – csak érintsd meg az érzékelőt és kapd meg az összes adatot 📜!

Már ránézésre hozza a prémium életérzést

A Watch 5 már első ránézésre is komoly eszköz benyomását kelti. A készülék tokozása az űriparban, illetve a repüléstechnikában is használt titániumból, illetve egy speciális rozsdamentes acélötvözetből készült, a kijelzőt pedig kemény és ellenálló zafírüveg borítja.

Itt egy picit megdobbanhat a magyarok szíve, a Watch 5 kialakítását, az óraház íveit ugyanis az úgynevezett Kármán-vonal ihlette. Kármán Tódor magyar mérnök-fizikus számolta ki, hogy körülbelül 100 kilométeres magasságban húzódik a világűr határa, ahol egy légijármű már nem tud a felhajtóerő segítségével repülni, el kell érnie az úgynevezett első kozmikus sebességet, hogy ilyen magasságban tudjon maradni. Apróság, de mégis jó érzés, hogy egy darabka magyar űrtörténelmet hordhatunk a csuklónkon.

Az óraszíj szilikonból készült, de egy különleges bevonatnak köszönhetően a selyemhez hasonló hatása van, viselése kényelmes és bőrbarát, még sportolás közben sem izzad alá az ember. Remek arányú okosóra, amelynek külső megjelenése nem csak a kategóriában érdekelt versenytársakkal veszi fel a versenyt, de a “régi” nagynevű óragyártók termékei mellett sem vall szégyent.

A 1,5 hüvelykes AMOLED kijelző tűéles, színhelyes, emellett 1000 nit fényerőre képes, ami azt jelenti, hogy még közvetlen is kiválóan olvasható. A tokozás vízállósága több mint 5 bar, így úszáshoz is alkalmas – ezt pedig nem csak papíron tudja, tényleg jól teljesít medencében vagy zuhany alatt is.

X-TAP szenzor: az egészség új szintje

Az okosórák egyik legfontosabb funkciója mára kétségtelenül az egészségfigyelés lett, és ebben a Watch 5 nagyot lépett előre. A Huawei új X-TAP szenzora kényelmesebbé és gyorsabbá teszi a méréseket: elég megérinteni az óra oldalán lévő X-TAP szenzort, és már indul is a Health Glance funkció.

Ez egy mindössze 60 másodperces gyorsmérés, amely akár 11 egészségügyi mutatót is rögzít – köztük a szívritmus-változást, EKG-t, a véroxigénszintet, a stressz-szintet és a légzőszervi állapotunkat.

Az X-TAP használata nem csak gyors, hanem kényelmes is: nincs szükség több külön alkalmazás megnyitására vagy bonyolult menükben való navigálásra. A mérés közben az óra folyamatosan visszajelzést ad, és az eredményeket azonnal áttekinthetően megjeleníti. Ez a Huawei első órája, amely nem csak a csuklónkon, hanem az ujjbegyünkön keresztül is képes felmérni a fent felsorolt értékeket. Emellett, a szívritmus változását figyelő algoritmus segítségével az aktuális stressz-szintünkről is képes jelentést adni.

Az alvásfigyelő funkció használatához még az X-TAP-re sincs szükség: elég a csuklónkra szíjazni az órát és bedőlni az ágyba, minden mást intéz magától. Nem sokkal a reggeli kelést követően pedig összegzést kapunk róla, hogy milyen éjszakánk volt: megfelelő volt-e az alvásunk minősége, hányszor riadtunk fel éjszaka. Mindezt értékeli is az óra, ha pedig szükséges, útmutatást is kapunk, hogyan javíthatnánk az alvásunkon. Hasonlóképpen, automatikus figyelmeztetés érkezik, ha már túl hosszú ideje ülünk az íróasztalnál.

Bár az óra már önmagában rendkívül részletes információkat szolgáltat a szervezetünk működéséről, a telefonhoz kapcsolódó Huawei Health app mindezt négyzetre emeli. Elképesztően alapos, segítségével az egészségünk és edzéstervünk minden apró eredményét láthatjuk, ha pedig kellően hosszú ideig használjuk az eszközt, egészen komoly adatbázist építhetünk saját magunkról.

Okos funkciók – nem csak fitneszhez

A Huawei Watch 5 nem csak az egészségünk figyelésében nyújt újat: gesztusvezérléssel is irányítható, ami azt jelenti, hogy nincs szükség a használatához a másik kezünkre. Az ujjaink összecsippentésével például fogadhatjuk a beérkező hívásokat, vagy egy kézmozdulattal lenémíthatjuk az értesítéseket, ami különösen praktikus vezetés vagy edzés közben. Talán a legjobb funkció azonban a képernyőn látható szöveg görgetése: ehhez elég csupán az órás kezünk hüvelyk-, és mutatóujjával olyan mozdulatot tenni, mintha a “pénz” nemzetközileg ismert kézjelét mutatnánk.

Természetesen a Huawei Watch 5-ön keresztül akár komplett telefonhívásokat is lebonyolíthatunk, ha a telefonkészülékünk a Bluetooth-kapcsolat hatótávján belül van, de hallgathatunk zenét, használhatjuk a navigációt, megnézhetjük a naptárunkat, vagy az időjárás-jelentést. Emellett, a Huawei saját AppGallery nevű alkalmazásboltjából számos további applikációt tölthetünk le. Ilyen például a Wristfeed alkalmazás, amin keresztül elérhetjük például a Tiktok For You funkcióját, a Wristchat app révén pedig a Whatsapp segítségével is kommunikálhatunk az óráról.”

A HarmonyOS nevű operációs rendszer gördülékenyen működik, az érintésvezérlés pontos, még az egészen apró gombok, billentyűzetek esetén is. A beérkező értesítések jól olvashatók, a testreszabható számlapok pedig kiváló minőségűek, a kínálat pedig elképesztően bőséges, amelyben ingyenes és fizetős számlapokat is találhatunk.

Akkumulátor – napokig tartó lendület

A Huawei óráinak egyik legnagyobb ütőkártyája mindig is az üzemidő volt – ez most sincs másként. A Watch 5 akár 4–7 napos használatot is biztosít egyetlen töltéssel, attól függően, milyen intenzíven használjuk az egészségügyi és okos funkciókat. A bő egyhetes teszt alatt, az üzembehelyezést nem számítva csupán kétszer kellett töltőre tenni, második alkalommal pedig eleve csak a gyorstöltési funkciót vettük igénybe, amellyel az óra 15 perc alatt 40%-ra, 45 perc alatt pedig teljesen feltölthető – így még reggeli készülődés alatt is könnyen „megtankolható”, ha elfelejtettük volna éjszaka töltőre tenni. Apropó: az órához jár egy saját dokkolós töltő, amivel ugyan kell egy picit kísérletezni, hogy megtaláljuk az ideális pozícióját, cserébe megbízhatóan a helyén marad, nem fog lecsúszni vagy lepattanni az óra hátlapjáról. Emellett platformfüggetlen, tehát kompatibilis iOS és Android rendszerű okostelefonokkal is.

Összességében érezhető, hogy a Huawei Watch 5 egyértelműen a prémium kategóriát célozza meg – és a készülék remekül meg is állja a helyét ott. A kiváló anyaghasználat, az erőteljes egészségügyi funkciók – az X-TAP szenzor úttörő megoldásával – valamint az elegáns külső komoly, és megbízható eszközzé tesz az órát, amellyel a Huawei alaposan feladja a leckét a versenytársaknak.

A tartalom a Huawei megbízásából, a HVG BrandLab produkciójában készült. A cikk létrehozásában a hvg.hu szerkesztősége nem vett részt.