[{"available":true,"c_guid":"625c86f2-119d-4991-a4fe-ab06f254cf5b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Speedmarathon nevű akció 24 órás, a helyszíneit állampolgári javaslatok alapján jelölték ki.","shortLead":"A Speedmarathon nevű akció 24 órás, a helyszíneit állampolgári javaslatok alapján jelölték ki.","id":"20180514_speedmarathon_sok_rendor_lesz_ma_az_utakon","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=625c86f2-119d-4991-a4fe-ab06f254cf5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2eee9e8-68c6-4239-8c14-845c57e1418a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180514_speedmarathon_sok_rendor_lesz_ma_az_utakon","timestamp":"2018. május. 14. 05:30","title":"Speedmarathon: sok rendőr lesz ma az utakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc9847f4-4e5a-40b4-9865-6bdd89d9f8bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Hétfőn az ország déli és nyugati részán várható sok eső. Az előrejelzés szerint az egész hét csapadékosnak ígérkezik.","shortLead":"Hétfőn az ország déli és nyugati részán várható sok eső. Az előrejelzés szerint az egész hét csapadékosnak ígérkezik.","id":"20180514_visszater_az_eso_es_kicsit_huvosebb_lesz","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc9847f4-4e5a-40b4-9865-6bdd89d9f8bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7916db7f-766c-44c3-96c1-e0f6acbfafd9","keywords":null,"link":"/idojaras/20180514_visszater_az_eso_es_kicsit_huvosebb_lesz","timestamp":"2018. május. 14. 05:05","title":"Visszatér az eső és kicsit hűvösebb lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5488c391-f845-4273-855d-d047b2592ce2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ezzel a villámgyors játékkal tényleg el lehet szórakozni még akkor is, ha csak fél perc szabadidőnk van. Sőt, 22 másodperc is elég hozzá.","shortLead":"Ezzel a villámgyors játékkal tényleg el lehet szórakozni még akkor is, ha csak fél perc szabadidőnk van. Sőt, 22...","id":"201780512_22_seconds_ingyenes_ugyessegi_jatek_ketchapp_hvgame","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5488c391-f845-4273-855d-d047b2592ce2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4b0f508-1add-478c-bd62-b2ad84c93550","keywords":null,"link":"/tudomany/201780512_22_seconds_ingyenes_ugyessegi_jatek_ketchapp_hvgame","timestamp":"2018. május. 12. 19:03","title":"Mire képes 22 másodperc alatt? Ebben a játékban kiderül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bcf324d-3b44-4463-bc1f-bfc26911847c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen Golf sofőrje a Petőfi hídra szeretett volna rákanyarodni, de a GPS egészen másfelé vezette.","shortLead":"A Volkswagen Golf sofőrje a Petőfi hídra szeretett volna rákanyarodni, de a GPS egészen másfelé vezette.","id":"20180514_budapest_baleset_aluljaro_petofi_hid","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0bcf324d-3b44-4463-bc1f-bfc26911847c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4e2bdf2-d35e-4765-8fba-4b01cdcc1f7d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180514_budapest_baleset_aluljaro_petofi_hid","timestamp":"2018. május. 14. 06:41","title":"A nap képe: félrevezette a GPS, aluljáróba hajtott egy nő Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d28d1165-b6db-4203-b76d-4ae3c4342f8a","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"kultura","description":"Egy rejtett poénért enyhe polóniummérgezést is megkockáztat a moziban remekül futó Lajkó – Cigány az űrben című, 1957-ben, részint Bajkonurban játszódó politikai szatíra rendezője.","shortLead":"Egy rejtett poénért enyhe polóniummérgezést is megkockáztat a moziban remekül futó Lajkó – Cigány az űrben című...","id":"201819__lengyel_balazs_filmrendezo__gyerek_putyinrol_vezerekrol__csillagos_eg","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d28d1165-b6db-4203-b76d-4ae3c4342f8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c9d640c-5140-437a-80a2-c4b4657338e9","keywords":null,"link":"/kultura/201819__lengyel_balazs_filmrendezo__gyerek_putyinrol_vezerekrol__csillagos_eg","timestamp":"2018. május. 13. 15:00","title":"\"Brezsnyev szerepére hosszan castingoltunk, mert többen nem vállalták el\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62b4b35c-30e7-4a41-ac0c-a873fdffb3c5","c_author":"Keresztes Imre","category":"gazdasag","description":"Az EU vágottvirág-piacának több mint a harmadát Kenya szolgálja ki, a Magyarországra is kerülő rózsák és társaik termesztése az ország egyik fő bevételi forrása. De a környezeti károk is jelentősek.","shortLead":"Az EU vágottvirág-piacának több mint a harmadát Kenya szolgálja ki, a Magyarországra is kerülő rózsák és társaik...","id":"201819__kenyai_viraguzlet__huzoagazat__vizexport__afrikai_csokor","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=62b4b35c-30e7-4a41-ac0c-a873fdffb3c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57c00372-7075-444b-9381-18a7ca77b626","keywords":null,"link":"/gazdasag/201819__kenyai_viraguzlet__huzoagazat__vizexport__afrikai_csokor","timestamp":"2018. május. 13. 12:30","title":"A szép ballagási és anyák napi csokraink már Afrikából érkeznek ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7d05290-4e05-47ce-8378-d3b7f07a51fe","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy kínai család két évvel ezelőtt befogadott egy kölyköt, állításuk szerint azt hitték, hogy a kis állat egy tibeti masztiff. Aztán csodálkoztak, hogy a kutya szeret két lábra állni, és ládaszámra eszi a gyümölcsöt. Kiderült, hogy a tibeti masztiff valójában egy örvös medvebocs. ","shortLead":"Egy kínai család két évvel ezelőtt befogadott egy kölyköt, állításuk szerint azt hitték, hogy a kis állat egy tibeti...","id":"20180514_Tevedesbol_hazavitt_a_csaladnak_egy_medvet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7d05290-4e05-47ce-8378-d3b7f07a51fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee85987e-d55f-496f-acef-ab20bfae5217","keywords":null,"link":"/elet/20180514_Tevedesbol_hazavitt_a_csaladnak_egy_medvet","timestamp":"2018. május. 14. 11:33","title":"Tévedésből hazavitt a családnak egy medvét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e81d8a31-7fac-4d90-85f7-400875cc7872","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már több mint félmillióan élnek Nyugat-Európában.","shortLead":"Már több mint félmillióan élnek Nyugat-Európában.","id":"20180514_Tovabb_nott_a_kivandorlok_szama","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e81d8a31-7fac-4d90-85f7-400875cc7872&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"979e6375-2374-4d10-9fc8-9ffb6d1df554","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180514_Tovabb_nott_a_kivandorlok_szama","timestamp":"2018. május. 14. 12:25","title":"Tovább nőtt a kivándorlók száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]