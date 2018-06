Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a0e5f218-02ee-42b9-9e7c-7d916aab5919","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az oroszországi labdarúgó-világbajnokság második napján amelyen Egyiptom és Uruguay, Marokkó és Irán, valamint Portugália és Spanyolország válogatottja feszült egymásnak. Alább percről percre tudósításunkat olvashatja a nap és a meccsek legfontosabb eseményeiről.","shortLead":"Az oroszországi labdarúgó-világbajnokság második napján amelyen Egyiptom és Uruguay, Marokkó és Irán, valamint...","id":"20180615_foci_vb_2_nap_percrol_perce","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a0e5f218-02ee-42b9-9e7c-7d916aab5919&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9f0c506-e13e-4758-bcc8-9e626fd06274","keywords":null,"link":"/sport/20180615_foci_vb_2_nap_percrol_perce","timestamp":"2018. június. 15. 09:55","title":"Fordulatos meccset játszott, de nem bírt egymással Spanyolország és Portugália","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"105adbb0-57d1-4942-84fa-02bbd60c01a3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"CR7 szuperdrága és igen gyors luxusautóit még felsorolni is nehéz, nemhogy egymás után felváltva időről időre egy kicsit megjáratni őket. ","shortLead":"CR7 szuperdrága és igen gyors luxusautóit még felsorolni is nehéz, nemhogy egymás után felváltva időről időre...","id":"20180615_cristiano_ronaldo_garazs_futball_vilagbajnoksag_bugatti_chiron_veyron_ferrari_mercedes_rollsroyce_porsche_911","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=105adbb0-57d1-4942-84fa-02bbd60c01a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71f159c7-d34d-481d-af21-b6f5f3331c37","keywords":null,"link":"/cegauto/20180615_cristiano_ronaldo_garazs_futball_vilagbajnoksag_bugatti_chiron_veyron_ferrari_mercedes_rollsroyce_porsche_911","timestamp":"2018. június. 15. 11:21","title":"Belesne a ma pályára lépő Ronaldo elképesztő garázsába? Itt a lehetőség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"011353a6-f6ba-437b-be70-00a493662065","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szeptemberig pótlóbuszok járnak a villamosvonalak egy szakaszán.","shortLead":"Szeptemberig pótlóbuszok járnak a villamosvonalak egy szakaszán.","id":"20180616_Nem_lesz_egyszeru_a_nyar_a_Nagykoruton","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=011353a6-f6ba-437b-be70-00a493662065&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfa0b261-5493-4fa1-8e61-82c5e1dc3956","keywords":null,"link":"/itthon/20180616_Nem_lesz_egyszeru_a_nyar_a_Nagykoruton","timestamp":"2018. június. 16. 08:24","title":"Nem lesz egyszerű a nyár a Nagykörúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8281fd93-3e10-4231-b87e-9e7c467adc90","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP-s politikus elnöknek nem, csak a választmány vezetőjének jelölteti magát a vasárnapi kongresszuson.","shortLead":"Az MSZP-s politikus elnöknek nem, csak a választmány vezetőjének jelölteti magát a vasárnapi kongresszuson.","id":"20180614_kunhalmi_agnes_nem_indul_az_mszp_elnoksegert","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8281fd93-3e10-4231-b87e-9e7c467adc90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59cc4fd2-fafd-436f-95e2-fab8dac5b5b3","keywords":null,"link":"/itthon/20180614_kunhalmi_agnes_nem_indul_az_mszp_elnoksegert","timestamp":"2018. június. 14. 10:41","title":"Döntött Kunhalmi: nem indul az elnökségért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"289b96a4-0ebf-42d1-90b3-063c24770061","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Cristiano Ronaldo még csak 37 éves lesz négy év múlva, de így is vannak a mostani világbajnokságon nagy focisták, akik szinte biztos, hogy a 2022-es vb-n már nem lesznek ott.","shortLead":"Cristiano Ronaldo még csak 37 éves lesz négy év múlva, de így is vannak a mostani világbajnokságon nagy focisták, akik...","id":"20180614_Ot_legenda_akiknek_ez_lesz_az_utolso_vbjuk","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=289b96a4-0ebf-42d1-90b3-063c24770061&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5403cb79-791b-4f49-86f0-609c9731ddf6","keywords":null,"link":"/sport/20180614_Ot_legenda_akiknek_ez_lesz_az_utolso_vbjuk","timestamp":"2018. június. 14. 15:25","title":"Öt legenda, akiknek ez lesz az utolsó vb-jük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b11673b-1663-4351-951f-3684fd55b3a5","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A nyitónap egyetlen - igaz, valódi orosz tűzijátékot hozó - mérkőzése után végre beindult a nagyüzem a labdarúgó-világbajnokságon. ","shortLead":"A nyitónap egyetlen - igaz, valódi orosz tűzijátékot hozó - mérkőzése után végre beindult a nagyüzem...","id":"20180615_dramai_fordulatok_es_ronaldo_tripla_focivebe_masodik_napjan","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7b11673b-1663-4351-951f-3684fd55b3a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49079322-2e13-46be-884d-e32aebadddbf","keywords":null,"link":"/sport/20180615_dramai_fordulatok_es_ronaldo_tripla_focivebe_masodik_napjan","timestamp":"2018. június. 15. 22:30","title":"Drámai fordulatok és Ronaldo-tripla a focivébé második napján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afa99a26-eb9c-47dd-aa90-a033e992fb18","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Izgalmas meccs helyett sima kiütéssel kezdődött a világbajnokság.","shortLead":"Izgalmas meccs helyett sima kiütéssel kezdődött a világbajnokság.","id":"20180614_OroszorszagSzaudArabia_50","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=afa99a26-eb9c-47dd-aa90-a033e992fb18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e68838d1-5362-41e0-9421-fe7de71d95ab","keywords":null,"link":"/sport/20180614_OroszorszagSzaudArabia_50","timestamp":"2018. június. 14. 18:56","title":"Oroszország–Szaúd-Arábia 5-0","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fc1fb71-48a2-41aa-921f-ce9c240d1046","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Orosz-szaúdi nyitómeccsel kezdődik ma a 21. labdarúgó-vb. A nap eseményeit és a nyitómeccset folyamatosan követjük a hvg.hu-n.","shortLead":"Orosz-szaúdi nyitómeccsel kezdődik ma a 21. labdarúgó-vb. A nap eseményeit és a nyitómeccset folyamatosan követjük...","id":"20180614_Indul_a_vilagbajnoksag__percrol_percre","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8fc1fb71-48a2-41aa-921f-ce9c240d1046&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a594fc1-be4d-4bef-a5a6-a6a0e4037898","keywords":null,"link":"/sport/20180614_Indul_a_vilagbajnoksag__percrol_percre","timestamp":"2018. június. 14. 09:45","title":"Oroszország-Szaúd-Arábia – élő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]