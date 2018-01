[{"available":true,"c_guid":"a3cc1510-a97a-484e-9250-ef6017230521","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Vasárnap hajnalra megérkezett a hó, a közlekedés máris lelassult, az északi területek magasabb pontjain komolyabb hómennyiség sem kizárt. Még csak pár hét telt el 2018-ból, de máris van olyan újévi fogadalma, amit nem tartott be? Mutatunk néhány trükköt, amivel ha mostantól nem is vesszük rá a rendszeres testedzésre, segítségükkel pénzügyi szempontból biztosan sikeresebb évet fog zárni, mint a tavalyi.
2018. január. 22. 07:05
10 tipp, hogy több pénze legyen 2018-ban
NN Biztosító Jöhet egy új kezdet a magyar futball-válogatottnak. Megint. 2018. január. 21. 12:26
Kazahsztán ellen debütál Georges Leekens
Az ausztrál nyílt teniszbajnokság nyolcaddöntőjében három szettben kerekedett felül a svájci klasszis.
2018. január. 22. 07:42
Szépen helytállt Fucsovics, de kikapott Federertől
Véget ért az első magyar érdekeltségű meccs a melbourne-i tornán.
2018. január. 22. 07:03
A legjobb nyolc között Babos Tímea
Ha már a Samsung hazájában rendezik a téli olimpiát, dukál egy hangulatos olimpiai okostelefon-változat.
2018. január. 20. 13:00
Önnek hogy tetszik? Olimpiai kiadás készült a jelenlegi legjobb Samsung telefonból
Szigetvári Viktor a Magyar Nemzetnek adott interjúban együttműködést várt el.
2018. január. 22. 07:33
Visszalép az Együtt két LMP-s jelölt javára
Nyugalomra intette és támogatásáról biztosította a koszovói szerbeket Aleksandar Vucic szerb államfő, aki szombaton a többségében szerbek lakta Észak-Koszovóba látogatott.
2018. január. 20. 15:55
Nő a feszültség Észak-Koszovóban, ahol Vucic szerb elnök nyugtat