[{"available":true,"c_guid":"c8fdc6d4-60a6-447d-b6e3-09c51bcb159f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A hentes, a kurva és a félszemű című film nyerte a Fantasporto nemzetközi filmfesztivál kritikusi zsűrijének a díját. ","shortLead":"A hentes, a kurva és a félszemű című film nyerte a Fantasporto nemzetközi filmfesztivál kritikusi zsűrijének a díját. ","id":"20180306_Szasz_Janos_filmjet_dijaztak_a_kritikusok_Portoban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8fdc6d4-60a6-447d-b6e3-09c51bcb159f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"059dc402-0994-4397-b1d0-a04bec26f64d","keywords":null,"link":"/kultura/20180306_Szasz_Janos_filmjet_dijaztak_a_kritikusok_Portoban","timestamp":"2018. március. 06. 13:40","title":"Szász János filmjét díjazták a kritikusok Portóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1ff4a2e-01ff-4007-ba7a-ab3d95fe74c6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"\"Senki nem mondhatja meg nekünk, hogy sokszínűek legyünk\" – mondta Szijjártó. ","shortLead":"\"Senki nem mondhatja meg nekünk, hogy sokszínűek legyünk\" – mondta Szijjártó. ","id":"20180307_Szijjarto_megint_visszaszolt_az_Orbant_lerasszistazo_ENSZfobiztosnak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a1ff4a2e-01ff-4007-ba7a-ab3d95fe74c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20aae4eb-37cc-4fc7-8443-22f6a645f0ae","keywords":null,"link":"/itthon/20180307_Szijjarto_megint_visszaszolt_az_Orbant_lerasszistazo_ENSZfobiztosnak","timestamp":"2018. március. 07. 11:54","title":"Szijjártó megint visszaszólt az Orbánt lerasszistázó ENSZ-főbiztosnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c26f74f-384c-41ca-89e0-85b32fc93cc2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kampányban tett ígéretet próbálja behajtani rajta. Meg is hekkeli a kormánypropagandát: a városházával szemben kiraknak egy \"migránssszámlálót\", melyen az látszik, Soros György 0 migránst telepített be, míg a kormány a letelepedési kötvény-programmal csaknem 20 ezret.","shortLead":"A kampányban tett ígéretet próbálja behajtani rajta. Meg is hekkeli a kormánypropagandát: a városházával szemben...","id":"20180307_MarkiZay_Peter_talalkozot_ker_Orban_Viktortol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c26f74f-384c-41ca-89e0-85b32fc93cc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2393f40a-21c9-4397-a277-0028ffad0e21","keywords":null,"link":"/itthon/20180307_MarkiZay_Peter_talalkozot_ker_Orban_Viktortol","timestamp":"2018. március. 07. 17:37","title":"Márki-Zay Péter találkozót kér Orbán Viktortól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04ecccc7-bf41-4a7b-bb3a-289a519c997e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megérkezik a várva várt enyhülés a hét második felében. Vasárnap egyes helyeken kifejezetten enyhe idő valószínű már. ","shortLead":"Megérkezik a várva várt enyhülés a hét második felében. Vasárnap egyes helyeken kifejezetten enyhe idő valószínű már. ","id":"20180306_jon_a_hetvege_amit_a_telet_utalok_regota_varnak_mar","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=04ecccc7-bf41-4a7b-bb3a-289a519c997e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f145026-fb7b-441c-b5a5-263dc56cc8f5","keywords":null,"link":"/itthon/20180306_jon_a_hetvege_amit_a_telet_utalok_regota_varnak_mar","timestamp":"2018. március. 06. 14:42","title":"Itt a jó hír azoknak, akik utálják a telet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9483a30-952d-42af-849d-676750e4461d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rengeteg új eszköz (és jól ismert márka) tette tiszteletét az év legnagyobb mobileseményén, a barcelonai MWC-n. Egy felmérés azt kutatta, melyik márkáról beszéltek a legtöbbet a Twitteren.","shortLead":"Rengeteg új eszköz (és jól ismert márka) tette tiszteletét az év legnagyobb mobileseményén, a barcelonai MWC-n...","id":"20180306_mwc2018_a_legtobbet_emlegetett_marka_a_twitteren","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e9483a30-952d-42af-849d-676750e4461d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff31a6b1-507e-4742-b969-d5f0097d7348","keywords":null,"link":"/tudomany/20180306_mwc2018_a_legtobbet_emlegetett_marka_a_twitteren","timestamp":"2018. március. 06. 17:00","title":"MWC 2018: nagy meglepetésre erről a márkáról beszéltek a legtöbbet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"611ab9d3-9e2b-4827-b816-4539dfdcb849","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A csepeli Közös Ország Mozgalom fóruma után vonult át néhány tucat ember a helyi Fidesz irodához, hogy tiltakozzon Orbán Viktor és Lázár János kijelentései miatt.","shortLead":"A csepeli Közös Ország Mozgalom fóruma után vonult át néhány tucat ember a helyi Fidesz irodához, hogy tiltakozzon...","id":"20180307_Orbanellenes_feliratokkal_ragasztottak_tele_Nemeth_Szilard_irodajat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=611ab9d3-9e2b-4827-b816-4539dfdcb849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a425c68-ed80-4607-a28e-0e68fdce9ee6","keywords":null,"link":"/itthon/20180307_Orbanellenes_feliratokkal_ragasztottak_tele_Nemeth_Szilard_irodajat","timestamp":"2018. március. 07. 22:03","title":"Orbán-ellenes feliratokkal ragasztották tele Németh Szilárd irodáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e98f34ca-adc9-4ec6-a1f1-73b412e2aa04","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kellenek az igazi példaképek!","shortLead":"Kellenek az igazi példaképek!","id":"20180307_Jonnek_a_valodi_nokrol_mintazott_Barbiebabak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e98f34ca-adc9-4ec6-a1f1-73b412e2aa04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37623925-de9d-4f43-a153-22dda20d2397","keywords":null,"link":"/elet/20180307_Jonnek_a_valodi_nokrol_mintazott_Barbiebabak","timestamp":"2018. március. 07. 15:25","title":"Jönnek a valódi nőkről mintázott Barbie-babák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22be0ee6-4271-4837-b128-63daeabcb58f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ENSZ emberi jogi főbiztosa szerint itt az ideje, hogy az emberek fellépjenek az Orbánhoz hasonló gyűlölködés ellen. És bármennyire követeli is Szijjártó Péter, Zeid Raad al-Husszein nem fog lemondani.","shortLead":"Az ENSZ emberi jogi főbiztosa szerint itt az ideje, hogy az emberek fellépjenek az Orbánhoz hasonló gyűlölködés ellen...","id":"20180306_Mindenkinek_fel_kellene_haborodnia_Orban_Viktor_rasszizmusan","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=22be0ee6-4271-4837-b128-63daeabcb58f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23af85f5-911e-4e89-a010-5f95a97ca763","keywords":null,"link":"/itthon/20180306_Mindenkinek_fel_kellene_haborodnia_Orban_Viktor_rasszizmusan","timestamp":"2018. március. 06. 13:23","title":"„Mindenkinek fel kellene háborodnia Orbán Viktor rasszizmusán”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]