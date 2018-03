Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0128601c-ac22-4229-9474-0129b72f22ce","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A legtöbben a saját otthonukban fagytak meg, mert nem tudták felfűteni a lakásukat.","shortLead":"A legtöbben a saját otthonukban fagytak meg, mert nem tudták felfűteni a lakásukat.","id":"20180308_Legalabb_21_ember_fagyott_halalra_negy_nap_alatt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0128601c-ac22-4229-9474-0129b72f22ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a78292e9-4b16-4f8b-a2fb-a48954ab8267","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180308_Legalabb_21_ember_fagyott_halalra_negy_nap_alatt","timestamp":"2018. március. 08. 06:09","title":"Legalább 21 ember fagyott halálra négy nap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69ff07ec-427c-43df-a958-0b0e2c260614","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az igazgatói székben újrázó Vidnyánszky Attila alatt nem sikerült megközelíteni sem a Nemzeti Színház korábbi népszerűségét – írja a HVG.","shortLead":"Az igazgatói székben újrázó Vidnyánszky Attila alatt nem sikerült megközelíteni sem a Nemzeti Színház korábbi...","id":"20180308_Vidnyanszkymerleg_joval_kevesebb_nezo_joval_tobb_allami_apanazs_mint_Alfoldinel","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=69ff07ec-427c-43df-a958-0b0e2c260614&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"463be71a-d536-4459-8e9a-f07074b16f08","keywords":null,"link":"/kultura/20180308_Vidnyanszkymerleg_joval_kevesebb_nezo_joval_tobb_allami_apanazs_mint_Alfoldinel","timestamp":"2018. március. 08. 10:30","title":"Vidnyánszky-mérleg: jóval kevesebb néző, jóval több állami apanázs, mint Alföldinél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92a3feec-5fdb-4588-99c9-0b57398b395b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közmunkások szakszervezete szerint \"a bűnbánó maffiózó alakítás nem Oscar-díjat, hanem bilincset érdemel\". ","shortLead":"A közmunkások szakszervezete szerint \"a bűnbánó maffiózó alakítás nem Oscar-díjat, hanem bilincset érdemel\". ","id":"20180308_Elkuldjuk_a_francba_Lazar_Janost__a_kozmunkasok_nem_kernek_Lazarfele_bocsanatkeresebol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=92a3feec-5fdb-4588-99c9-0b57398b395b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"482b5d27-68e4-459e-8329-2dd531dfd72e","keywords":null,"link":"/itthon/20180308_Elkuldjuk_a_francba_Lazar_Janost__a_kozmunkasok_nem_kernek_Lazarfele_bocsanatkeresebol","timestamp":"2018. március. 08. 09:45","title":"\"Elküldjük a francba Lázár Jánost\" – a közmunkások nem kérnek a Lázár-féle bocsánatkéréséből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06b5c9c8-4a5f-4968-b0fd-0bce934f98b7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több mint 130 évvel ezelőtt, egy német hajóról dobták a tengerbe azt a palackpostát, amelyet most egy elhagyatott nyugat-ausztráliai partszakaszon találtak meg kirándulók. Az üveg és a belé rejtett üzenet egy több évtizedig tartó tudományos kísérlet része volt. ","shortLead":"Több mint 130 évvel ezelőtt, egy német hajóról dobták a tengerbe azt a palackpostát, amelyet most egy elhagyatott...","id":"20180307_Megvan_a_vilag_legregibb_palackpostaja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=06b5c9c8-4a5f-4968-b0fd-0bce934f98b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bf88e9f-8c04-4344-ac04-d536f81d9877","keywords":null,"link":"/vilag/20180307_Megvan_a_vilag_legregibb_palackpostaja","timestamp":"2018. március. 07. 12:34","title":"Megvan a világ legrégibb palackpostája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c77bf798-3e0b-4e25-a589-ac1cc12778a6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A GVH is áldását adta az ingatlanügyletre.","shortLead":"A GVH is áldását adta az ingatlanügyletre.","id":"20180308_Ujabb_ceget_kebeleztek_be_Meszaros_Lorincek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c77bf798-3e0b-4e25-a589-ac1cc12778a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c3e67b3-8f74-4602-a993-8542c88aa819","keywords":null,"link":"/kkv/20180308_Ujabb_ceget_kebeleztek_be_Meszaros_Lorincek","timestamp":"2018. március. 08. 10:19","title":"Újabb céget kebeleztek be Mészáros Lőrincék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55ff8c21-3ce9-4210-8822-68ed29f3b998","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az épületen belüli szintek és a faszerkezetek leszakadtak.","shortLead":"Az épületen belüli szintek és a faszerkezetek leszakadtak.","id":"20180307_eletveszelyes_a_ferencvarosban_kiegett_raktar_de_osszedolni_nem_fog","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55ff8c21-3ce9-4210-8822-68ed29f3b998&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89ec3f48-19e5-402e-bc8a-1f2cdc669f16","keywords":null,"link":"/itthon/20180307_eletveszelyes_a_ferencvarosban_kiegett_raktar_de_osszedolni_nem_fog","timestamp":"2018. március. 07. 14:22","title":"Életveszélyes a Ferencvárosban kiégett raktár, de összedőlni nem fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"975e3643-be93-41ec-a7fb-35576fd6943b","c_author":"Csurja Zsolt","category":"enesacegem","description":"A cégek már nemcsak jó fizetéssel, hanem számtalan extra szolgáltatással igyekeznek magukhoz csábítani a megfelelő munkaerőt. A jelentkezők pedig a hazai munkaerőhiány miatt válogathatnak a jobbnál jobb ajánlatok közül. ","shortLead":"A cégek már nemcsak jó fizetéssel, hanem számtalan extra szolgáltatással igyekeznek magukhoz csábítani a megfelelő...","id":"20180307_A_munkaerocsabitas_trukkjei_bolcsode_orvos_naptej_es_legkondicionalt_oltozo","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=975e3643-be93-41ec-a7fb-35576fd6943b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63e48f88-7e3f-483a-990c-46a0bc4fd124","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180307_A_munkaerocsabitas_trukkjei_bolcsode_orvos_naptej_es_legkondicionalt_oltozo","timestamp":"2018. március. 07. 18:15","title":"A munkaerő-csábítás trükkjei: bölcsőde, orvos, naptej és hűtött öltöző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efc76f41-4169-4480-84e9-31ad063b7314","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jász-Nagykun-Szolnok megyében mindent megtesznek a siker érdekében, mozgatják a köveket, hogy tömeg legyen a március 15-i békemeneten.","shortLead":"Jász-Nagykun-Szolnok megyében mindent megtesznek a siker érdekében, mozgatják a köveket, hogy tömeg legyen a március...","id":"20180307_Teljes_mozgositasba_kezdett_a_Fidesz_a_bekementre","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=efc76f41-4169-4480-84e9-31ad063b7314&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2ec4782-51e2-4faa-8eae-046c8577ce64","keywords":null,"link":"/itthon/20180307_Teljes_mozgositasba_kezdett_a_Fidesz_a_bekementre","timestamp":"2018. március. 07. 16:54","title":"Teljes mozgósításba kezdett a Fidesz a békementre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]