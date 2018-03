Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"23f5e547-bf48-4e72-9c9e-7df68311b2bc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy algoritmusbeli hiba miatt pornográf tartalmakra utaló kifejezések jelentek meg a közösségi oldal keresőjében. A Facebook elnézést kért. ","shortLead":"Egy algoritmusbeli hiba miatt pornográf tartalmakra utaló kifejezések jelentek meg a közösségi oldal keresőjében...","id":"20180316_facebook_gyermekporno_keresesi_hibas_algoritmus","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23f5e547-bf48-4e72-9c9e-7df68311b2bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45b8f474-3eb1-46df-8491-12ea7612c177","keywords":null,"link":"/tudomany/20180316_facebook_gyermekporno_keresesi_hibas_algoritmus","timestamp":"2018. március. 16. 18:03","title":"Ez durva: egy ideig gyerekpornóra is lehetett keresni a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8152ea3e-7f28-45b7-bf4a-032f9d2c28a5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Abu Zarrin Husszin korábban egy tehetségkutatóban is feltűnt. ","shortLead":"Abu Zarrin Husszin korábban egy tehetségkutatóban is feltűnt. ","id":"20180316_Halalra_marta_egy_kobra_a_kigyos_mutatvanyairol_hires_celebet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8152ea3e-7f28-45b7-bf4a-032f9d2c28a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8429a42a-19b9-4c31-8c63-c35b0fb2662a","keywords":null,"link":"/elet/20180316_Halalra_marta_egy_kobra_a_kigyos_mutatvanyairol_hires_celebet","timestamp":"2018. március. 16. 12:10","title":"Halálra marta egy kobra a celebet, aki korábban kígyóval csókolózott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec871290-40e5-4f73-81be-da733e71d0a8","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"Bizony, a Sztálin halála az a film, amelyet nemrégiben betiltottak Oroszországban. Az olasz származású, skót Armando Iannucci kegyetlen szatírája a Szovjetunió fővezér nélkül maradt vezetőit gyermeteg idiótáknak ábrázolja. És nagyon is rendben van ez így. Kritika.","shortLead":"Bizony, a Sztálin halála az a film, amelyet nemrégiben betiltottak Oroszországban. Az olasz származású, skót Armando...","id":"20180316_A_diktator_vizeletet_le_tudtak_torolni_magukrol_de_a_bunoket_nem","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec871290-40e5-4f73-81be-da733e71d0a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aba3616-3bd2-461c-bdb4-831e76290cae","keywords":null,"link":"/kultura/20180316_A_diktator_vizeletet_le_tudtak_torolni_magukrol_de_a_bunoket_nem","timestamp":"2018. március. 16. 12:30","title":"A diktátor vizeletét le tudták törölni magukról, de a bűnöket nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"564e47a3-3453-4e3d-921d-a6ee9f019434","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A férfit két civilruhás rendőrnek kellett lefognia. ","shortLead":"A férfit két civilruhás rendőrnek kellett lefognia. ","id":"20180316_Pszichiatriara_kerult_egy_ferfi_aki_megprobalt_Merkel_kozelebe_ferkozni","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=564e47a3-3453-4e3d-921d-a6ee9f019434&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2efe88b0-d97a-4fe9-b2c5-00c6721ba5db","keywords":null,"link":"/elet/20180316_Pszichiatriara_kerult_egy_ferfi_aki_megprobalt_Merkel_kozelebe_ferkozni","timestamp":"2018. március. 16. 09:58","title":"Pszichiátriára került egy férfi, aki megpróbált Merkel közelébe férkőzni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5fa2a45-6abc-43cd-b157-d309da9bb3bb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vecsés és Pestszentlőrinc között történt a baleset március 17-én, a személyautó teljesen kiégett. ","shortLead":"Vecsés és Pestszentlőrinc között történt a baleset március 17-én, a személyautó teljesen kiégett. ","id":"20180317_Autoba_szaladt_egy_tehervonat_Vecsesnel","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5fa2a45-6abc-43cd-b157-d309da9bb3bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0e207e6-94bf-4339-b0bf-dda5810e9f80","keywords":null,"link":"/itthon/20180317_Autoba_szaladt_egy_tehervonat_Vecsesnel","timestamp":"2018. március. 17. 13:37","title":"Autóba szaladt egy tehervonat Vecsésnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af0dc873-ffa1-44a9-b4ac-dc39dce0ffc8","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Magyar síelők is voltak a liften, ők épségben megúszták a balesetet.","shortLead":"Magyar síelők is voltak a liften, ők épségben megúszták a balesetet.","id":"20180316_Elszabadult_a_silift_Georgiaban_sorban_repultek_le_rola_az_emberek__video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af0dc873-ffa1-44a9-b4ac-dc39dce0ffc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbd621ac-0323-453b-963a-fa3c0fe1fb0f","keywords":null,"link":"/elet/20180316_Elszabadult_a_silift_Georgiaban_sorban_repultek_le_rola_az_emberek__video","timestamp":"2018. március. 16. 15:22","title":"Elszabadult a sílift Grúziában, sorban repültek le róla az emberek - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc37b105-cb80-46c0-bc57-7af32578e925","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szervezet szerint tudatosan hamis állításokat a választási kampányban sem lehet közölni, így a plakátok jogsértőek, hiszen a rajtuk szereplő jelöltek nem kívánnak lebontani semmiféle határzárat.","shortLead":"A szervezet szerint tudatosan hamis állításokat a választási kampányban sem lehet közölni, így a plakátok jogsértőek...","id":"20180316_A_TASZ_szerint_jogsertok_a_Fidesz_hatarzarbontos_plakatjai","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc37b105-cb80-46c0-bc57-7af32578e925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fdda0cc-1df4-439a-8b56-42f84289f813","keywords":null,"link":"/itthon/20180316_A_TASZ_szerint_jogsertok_a_Fidesz_hatarzarbontos_plakatjai","timestamp":"2018. március. 16. 10:12","title":"A TASZ szerint jogsértők a Fidesz határzárbontós plakátjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e885459-5fd9-45ed-bcbe-015c8cebe3b4","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"A békemenet teljesített: Orbán Viktor hívei olyan élményben részesültek, ami után ismét nyeregben érezhetik magukat. Hogy alattuk a ló döglött-e, csak április 8-án derül ki. Orbán mindenesetre saját táborának megerősítése mellett ellenfeleit is mozgósíthatta azzal, hogy nyíltan bosszút esküdött a választás utáni időszakra. Bárhogyan alakul, a voksolást az eddiginél is feszültebb politikai szembenállás követi.","shortLead":"A békemenet teljesített: Orbán Viktor hívei olyan élményben részesültek, ami után ismét nyeregben érezhetik magukat...","id":"20180316_orban_bosszu_marcius_15_bekemenet_valasztas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e885459-5fd9-45ed-bcbe-015c8cebe3b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62043127-0466-44f6-b6bd-36e1471f11dc","keywords":null,"link":"/itthon/20180316_orban_bosszu_marcius_15_bekemenet_valasztas","timestamp":"2018. március. 16. 07:00","title":"Világos üzenet: ha nem Orbán áll bosszút, a békemenet fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]