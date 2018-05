Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d01335ae-18a9-4cc0-9ced-094033e3e851","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megérkeztek az Egyesült Államokba azok az amerikaiak, akiket Észak-Korea engedett szabadon még szerdán.","shortLead":"Megérkeztek az Egyesült Államokba azok az amerikaiak, akiket Észak-Korea engedett szabadon még szerdán.","id":"20180510_trump_fogadta_az_eszak_koreabol_elengedett_foglyokat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d01335ae-18a9-4cc0-9ced-094033e3e851&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98bfe701-4630-4ad5-baca-4b3298de74b9","keywords":null,"link":"/vilag/20180510_trump_fogadta_az_eszak_koreabol_elengedett_foglyokat","timestamp":"2018. május. 10. 11:17","title":"Trump fogadta az Észak-Koreából elengedett foglyokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5393f7ec-b144-4791-a149-1f527b2a7d1b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A legtöbb pénzt az ATV és az Echo Tv kapta, hogy az Erzsébet-utalványokat reklámozzák.","shortLead":"A legtöbb pénzt az ATV és az Echo Tv kapta, hogy az Erzsébet-utalványokat reklámozzák.","id":"20180510_Hatmilliard_forintert_hirdettek_az_Erzsebetutalvanyokat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5393f7ec-b144-4791-a149-1f527b2a7d1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d2e116f-4481-49fd-9a77-d41acf2f20cd","keywords":null,"link":"/kkv/20180510_Hatmilliard_forintert_hirdettek_az_Erzsebetutalvanyokat","timestamp":"2018. május. 10. 10:33","title":"Hatmilliárd forintért hirdették az Erzsébet-utalványokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3632328b-4998-4899-8360-194658be7576","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Öt-tíz éven belül a sofőrök fele, több tízezer ember vonulhat nyugdíjba.","shortLead":"Öt-tíz éven belül a sofőrök fele, több tízezer ember vonulhat nyugdíjba.","id":"20180510_egeto_munkaerohiany_nincs_eleg_hivatasos_sofor","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3632328b-4998-4899-8360-194658be7576&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3317681-5fef-4e32-a954-7a10b9b2e72a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180510_egeto_munkaerohiany_nincs_eleg_hivatasos_sofor","timestamp":"2018. május. 10. 06:11","title":"Égető munkaerőhiány: nincs elég hivatásos sofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dcce4c8-d378-4a15-95ad-cac9cc3b7497","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Franciaország elfogadhatatlannak nevezte, hogy az USA újra szankciókat vezet be az Iránnal kereskedő cégek ellen. Az európai cégekre is vonatkozó intézkedéseket az után kezdték el újra életbe léptetni, hogy Donald Trump amerikai elnök felmondta az Iránnal kötött 2015-ös atomalkut.","shortLead":"Franciaország elfogadhatatlannak nevezte, hogy az USA újra szankciókat vezet be az Iránnal kereskedő cégek ellen...","id":"20180511_Iran_miatt_romlik_Europa_es_az_USA_viszonya","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1dcce4c8-d378-4a15-95ad-cac9cc3b7497&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58d7496b-b57b-4fe2-9086-07aa53c63e2c","keywords":null,"link":"/vilag/20180511_Iran_miatt_romlik_Europa_es_az_USA_viszonya","timestamp":"2018. május. 11. 10:52","title":"Irán miatt romlik Európa és az USA viszonya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe0dbade-e0c2-4a13-8419-f072d98c2179","c_author":"V.É.","category":"elet","description":"Egy nő akkor lesz terhes a nyilvánosság előtt, ha ő azt mondja. Az ugyanis, hogy mi történik egy nő testében: magánügy.","shortLead":"Egy nő akkor lesz terhes a nyilvánosság előtt, ha ő azt mondja. Az ugyanis, hogy mi történik egy nő testében: magánügy.","id":"20180511_Egy_nonek_joga_van_a_hasahoz_Orban_Rahelnek_is","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe0dbade-e0c2-4a13-8419-f072d98c2179&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78989c5b-ceef-4b5a-aba2-0e0495c8ac96","keywords":null,"link":"/elet/20180511_Egy_nonek_joga_van_a_hasahoz_Orban_Rahelnek_is","timestamp":"2018. május. 11. 09:00","title":"Egy nőnek joga van a hasához. Orbán Ráhelnek is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c399302e-ef4e-42e9-b268-2c309e73e7ed","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Meg lehet-e élni a mindfulnesst kisgyermekes szülőként? Hogyan érdemes átalakítani az otthoni környezetet, hogy tudatosabban élhessük meg a hétköznapok nehézségeit? Milyen szokásokat lehet hasznos bevezetni már kicsi kortól, amelyek a jó irányba terelik majd a gyerekeket? ","shortLead":"Meg lehet-e élni a mindfulnesst kisgyermekes szülőként? Hogyan érdemes átalakítani az otthoni környezetet...","id":"20180510_Erejenek_a_vegere_ert_szulokent_Ez_a_modszer_segithet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c399302e-ef4e-42e9-b268-2c309e73e7ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f9d876d-5d17-4eb8-8bbd-5df2138b8dd8","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180510_Erejenek_a_vegere_ert_szulokent_Ez_a_modszer_segithet","timestamp":"2018. május. 10. 14:15","title":"Ereje végére ért szülőként? Ez a módszer segíthet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d04bb494-7dbc-4065-9088-5ba99f886b5b","c_author":"BI","category":"elet","description":"Az új miniszter ugyanazzal nyit az oktatásban, mint 2010-ben Hoffmann Rózsa.\r

\r

","shortLead":"Az új miniszter ugyanazzal nyit az oktatásban, mint 2010-ben Hoffmann Rózsa.\r

\r

","id":"20180511_Kasler_Miklos_az_uj_emberek_kovacsa","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d04bb494-7dbc-4065-9088-5ba99f886b5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"583ae092-a19a-46d3-b742-5ad620337550","keywords":null,"link":"/elet/20180511_Kasler_Miklos_az_uj_emberek_kovacsa","timestamp":"2018. május. 11. 15:26","title":"Kásler Miklós, az új emberek új kovácsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c98b919-a9a3-4487-ab90-5e3f779e744e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Magyarország majdnem leggazdagabb embere az érdekeltségébe tartozó Appeninn Nyrt. részvényeit is tőzsdére vitte. ","shortLead":"Magyarország majdnem leggazdagabb embere az érdekeltségébe tartozó Appeninn Nyrt. részvényeit is tőzsdére vitte. ","id":"20180511_Uj_Meszarospapirok_jelentek_meg_a_tozsden","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c98b919-a9a3-4487-ab90-5e3f779e744e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71a16398-734f-464a-9eaf-8fb838bcdf22","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180511_Uj_Meszarospapirok_jelentek_meg_a_tozsden","timestamp":"2018. május. 11. 17:06","title":"Új Mészáros-papírok jelentek meg a tőzsdén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]