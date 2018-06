Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7912caf1-ace1-4c80-b76f-ee6f5c3aa7dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarország légterébe Beregsuránynál lépett be szombaton éjszaka az a kisrepülő, amely nem létesített kapcsolatot a magyar polgári légiforgalmi irányítással, ezért a NATO Integrált Légivezetési Központ riasztotta a Magyar Honvédség készültségi szolgálatát.","shortLead":"Magyarország légterébe Beregsuránynál lépett be szombaton éjszaka az a kisrepülő, amely nem létesített kapcsolatot...","id":"20180610_Fedelzeti_infracsapdaval_kergettek_ki_a_legterbol_az_ismeretlen_kisgepet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7912caf1-ace1-4c80-b76f-ee6f5c3aa7dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d1aa9ae-3f74-4df4-a198-e73a90d79617","keywords":null,"link":"/itthon/20180610_Fedelzeti_infracsapdaval_kergettek_ki_a_legterbol_az_ismeretlen_kisgepet","timestamp":"2018. június. 10. 07:33","title":"Fedélzeti infracsapdával kergették ki a légtérből az ismeretlen kisgépet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ffd7075-774e-4081-8c6e-a0c1764ea578","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Sion nem pályázik a 2026-os téli olimpiára, mert az emberek erre szavaztak.\r

\r

","shortLead":"Sion nem pályázik a 2026-os téli olimpiára, mert az emberek erre szavaztak.\r

\r

","id":"20180610_Svajci_alomgyilkosok_nemet_mondtak_a_2026os_teli_olimpiara","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3ffd7075-774e-4081-8c6e-a0c1764ea578&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d970b666-2e14-4507-a994-61423f3b893f","keywords":null,"link":"/vilag/20180610_Svajci_alomgyilkosok_nemet_mondtak_a_2026os_teli_olimpiara","timestamp":"2018. június. 10. 14:55","title":"Svájci álomgyilkosok nemet mondtak a 2026-os téli olimpiára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6eb132b-4927-48ff-a7dc-c05f09943eee","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"\"Soha vissza nem térő alkalom\" lesz az ázsiai ország számára a jövő heti szingapúri csúcstalálkozója Kim Dzsong Un észak-koreai elnökkel – jelentette ki Donald Trump amerikai elnök.","shortLead":"\"Soha vissza nem térő alkalom\" lesz az ázsiai ország számára a jövő heti szingapúri csúcstalálkozója Kim Dzsong Un...","id":"20180609_Trump_melegit_a_szingapuri_csucstalalkozora_mely_szerinte_sikeres_lesz","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d6eb132b-4927-48ff-a7dc-c05f09943eee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"033c75aa-1f78-420b-a8c4-8bc91d1319a0","keywords":null,"link":"/vilag/20180609_Trump_melegit_a_szingapuri_csucstalalkozora_mely_szerinte_sikeres_lesz","timestamp":"2018. június. 09. 18:38","title":"Trump melegít a szingapúri csúcstalálkozóra, mely szerinte sikeres lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ae7f95c-17b3-4a13-a24f-67d88ec6f2fb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Világszerte kertdíszítő figurák, kerti törpék lepték el vasárnap a Google kereső főoldalát. De mi is a kerti törpék története?","shortLead":"Világszerte kertdíszítő figurák, kerti törpék lepték el vasárnap a Google kereső főoldalát. De mi is a kerti törpék...","id":"20180610_a_kerti_torpek_tortenete","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ae7f95c-17b3-4a13-a24f-67d88ec6f2fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2781585-bbeb-479e-b653-d41de5781a07","keywords":null,"link":"/tudomany/20180610_a_kerti_torpek_tortenete","timestamp":"2018. június. 10. 07:03","title":"Miért van ez a kerti törpe ma a Google keresőben? Mi a kerti törpék története?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"376c2a9a-1508-4e39-90d5-6067588182a0","c_author":"MTI","category":"elet","description":"II. Erzsébet az elmúlt hetekben többször jelent meg nyilvános rendezvényeken napszemüvegben, amit orvosai javaslatára viselt, hogy a műtét után gyógyulni tudjon a szeme.","shortLead":"II. Erzsébet az elmúlt hetekben többször jelent meg nyilvános rendezvényeken napszemüvegben, amit orvosai javaslatára...","id":"20180608_megmutottek_a_brit_kiralyno_szemet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=376c2a9a-1508-4e39-90d5-6067588182a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0c9dfc8-df3a-4ff4-ae2d-62351e6207dd","keywords":null,"link":"/elet/20180608_megmutottek_a_brit_kiralyno_szemet","timestamp":"2018. június. 08. 20:42","title":"Megműtötték a brit királynő szemét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60bff4de-7121-44d8-9fb9-7773661dacf9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180610_Teljes_fordulatszamon_az_illegalis_migransokat_segitok_meg_is_van_az_eredmenye","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=60bff4de-7121-44d8-9fb9-7773661dacf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bf98511-7f69-4cd2-82a0-91c23128f9b1","keywords":null,"link":"/itthon/20180610_Teljes_fordulatszamon_az_illegalis_migransokat_segitok_meg_is_van_az_eredmenye","timestamp":"2018. június. 10. 08:29","title":"Teljes fordulatszámon az illegális migránsokat segítők, meg is van az eredménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"379475ae-36a7-4757-a54a-676796797040","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megint az állatvédők próbálták meg a lehetetlen: egy tíz éves, súlyosan elhanyagolt kutyát juttattak el az utolsó pillanatban egy állatorvoshoz, hátha sikerül megmenteni az életét. Végül későn jött a segítség, de Lizi esete újra felhívja a figyelmet arra, hogy mekkora a baj az állatvédelem területén.","shortLead":"Megint az állatvédők próbálták meg a lehetetlen: egy tíz éves, súlyosan elhanyagolt kutyát juttattak el az utolsó...","id":"20180610_Felfoghatatlan_allatkinzas_16_kilos_daganatot_operaltak_le_a_kutyarol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=379475ae-36a7-4757-a54a-676796797040&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e9f2933-8688-4487-8853-b1781b557226","keywords":null,"link":"/itthon/20180610_Felfoghatatlan_allatkinzas_16_kilos_daganatot_operaltak_le_a_kutyarol","timestamp":"2018. június. 10. 09:50","title":"Felfoghatatlan állatkínzás: 16 kilós daganatot operáltak le a kutyáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1816667-84b9-4d4f-8357-bb39d98b3292","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Nagyszabású akcióba kezd hétfőn a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a fővárosban, és fokozott hatósági jelenléttel számolhatnak a Budapesten működő kereskedők, vendéglősök, más vállalkozások - írta szombati számában a Magyar Idők.","shortLead":"Nagyszabású akcióba kezd hétfőn a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a fővárosban, és fokozott hatósági jelenléttel...","id":"20180609_Nagyszabasu_razziaba_kezd_hetfotol_a_NAV_Budapesten","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c1816667-84b9-4d4f-8357-bb39d98b3292&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7ac4377-bd00-4885-a073-efbbcda84822","keywords":null,"link":"/kkv/20180609_Nagyszabasu_razziaba_kezd_hetfotol_a_NAV_Budapesten","timestamp":"2018. június. 09. 10:33","title":"Nagyszabású razziába kezd hétfőtől a NAV Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]