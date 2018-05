Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"27f68a88-610f-4cc3-ae1c-c5f235bb897c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Jana Knedlikovának a női kézilabda-Bajnokok Ligája jövő hétvégi, budapesti négyes döntőjét is ki kell hagynia.","shortLead":"Jana Knedlikovának a női kézilabda-Bajnokok Ligája jövő hétvégi, budapesti négyes döntőjét is ki kell hagynia.","id":"20180503_knedlikova_bokaserules_gyori_kezilabda","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=27f68a88-610f-4cc3-ae1c-c5f235bb897c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a5f4b20-a86e-44e7-ba23-3aa08dd829df","keywords":null,"link":"/sport/20180503_knedlikova_bokaserules_gyori_kezilabda","timestamp":"2018. május. 03. 10:14","title":"Banális baleset vetett véget a győri kézilabdázó szezonjának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8476441-b0b4-40ec-94c2-c191f51a221a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államok legszigorúbb abortusztörvényét fogadták el szerdán Iowa államban.","shortLead":"Az Egyesült Államok legszigorúbb abortusztörvényét fogadták el szerdán Iowa államban.","id":"20180503_a_magzat_elso_szivdobbanasatol_tilos_az_abortusz_iowaban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d8476441-b0b4-40ec-94c2-c191f51a221a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68441fd9-faaa-4291-bac6-ddef1d21a6a3","keywords":null,"link":"/vilag/20180503_a_magzat_elso_szivdobbanasatol_tilos_az_abortusz_iowaban","timestamp":"2018. május. 03. 05:16","title":"A magzat első szívdobbanásától tilos az abortusz Iowában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9779921e-c876-4153-8998-f102177fc9f5","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az Európát átszelő utazások legfeljebb harminc naposak lehetnek, egyéni utazásra és legfeljebb ötfős csoportos utazásra lehet pályázni.","shortLead":"Az Európát átszelő utazások legfeljebb harminc naposak lehetnek, egyéni utazásra és legfeljebb ötfős csoportos utazásra...","id":"20180503_navracsics_majus_vegetol_palyazhatnak_a_fiatalok_az_ingyenes_unios_vonatberletre","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9779921e-c876-4153-8998-f102177fc9f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdacdccb-1258-4d96-81eb-c80210b72104","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180503_navracsics_majus_vegetol_palyazhatnak_a_fiatalok_az_ingyenes_unios_vonatberletre","timestamp":"2018. május. 03. 17:58","title":"Navracsics: Május végétől pályázhatnak a fiatalok az ingyenes uniós vonatbérletre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09c08b24-e8ac-460f-8896-0588b79c8013","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kibővítették a kimenekítendők körét a hatóságok Hawaii szigetén a Kilauea vulkán kitörése miatt.","shortLead":"Kibővítették a kimenekítendők körét a hatóságok Hawaii szigetén a Kilauea vulkán kitörése miatt.","id":"20180504_Nagy_baj_van_Hawaiin_kitort_a_Kilauea_vulkan__foto","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=09c08b24-e8ac-460f-8896-0588b79c8013&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ae68fc8-8a68-487b-927f-12337fcac337","keywords":null,"link":"/vilag/20180504_Nagy_baj_van_Hawaiin_kitort_a_Kilauea_vulkan__foto","timestamp":"2018. május. 04. 10:58","title":"Nagy baj van Hawaiin, kitört a Kilauea vulkán – fotó, videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acff810f-12de-47f7-b8b0-ab091a6bd780","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Harvey Weinstein producer A Gyűrűk Ura forgatására készülő Peter Jacksont arra akarta kényszeríteni, hogy csak egyrészes filmet készítsen, különben lecseréli Quentin Taratinóra vagy John Maddenre – írta meg csütörtökön a The Guardian a brit filmes szakíró, Ian Nathan új könyve nyomán.","shortLead":"Harvey Weinstein producer A Gyűrűk Ura forgatására készülő Peter Jacksont arra akarta kényszeríteni, hogy csak...","id":"20180503_Weinstein_egyreszes_filmet_akart_A_Gyuruk_Urabol_es_lecserelte_volna_Peter_Jacksont","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=acff810f-12de-47f7-b8b0-ab091a6bd780&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b67927b-aedb-4539-a9c2-cf4e6e975f55","keywords":null,"link":"/kultura/20180503_Weinstein_egyreszes_filmet_akart_A_Gyuruk_Urabol_es_lecserelte_volna_Peter_Jacksont","timestamp":"2018. május. 03. 10:55","title":"Weinstein egyrészes filmet akart A Gyűrűk Urából, és lecserélte volna Peter Jacksont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e0fae8f-f7d4-401c-9cf3-dee54c179aba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Nvidia szakemberei több tízezer példán keresztül tanították meg a mesterséges intelligenciának, hogy hogyan segítse az embert a képek szerkesztésénél. A közzétett videó alapján úgy tűnik, sikerült.","shortLead":"Az Nvidia szakemberei több tízezer példán keresztül tanították meg a mesterséges intelligenciának, hogy hogyan segítse...","id":"20180504_nvidia_kepszerkesztes_mesterseges_intelligencia","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e0fae8f-f7d4-401c-9cf3-dee54c179aba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd5de98b-f675-43b6-a854-ac09fd4d13c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20180504_nvidia_kepszerkesztes_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2018. május. 04. 08:03","title":"Videó: bámulatos, hogy pár kattintással mire képes a Photoshopnál is ütősebb képszerkesztő program","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa67fb58-02bd-45a5-bce5-205b5532c178","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Amerikai, osztrák, orosz és magyar érdekek versengenek a Románia partjaihoz közeli fekete-tengeri földgázmezők kincsének értékesítésében.","shortLead":"Amerikai, osztrák, orosz és magyar érdekek versengenek a Románia partjaihoz közeli fekete-tengeri földgázmezők...","id":"20180503_Nagy_magyar_uzlet_lehet_a_roman_foldgaz","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa67fb58-02bd-45a5-bce5-205b5532c178&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fb6700a-0a1f-4ce4-994a-49c9aff273cf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180503_Nagy_magyar_uzlet_lehet_a_roman_foldgaz","timestamp":"2018. május. 03. 13:51","title":"Nagy magyar üzlet lehet a román földgáz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a5d7d88-53a2-4b3d-8b83-902cfc24651a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az Athletics Integrity Unit (AIU) nevű független szervezet megerősítette, hogy pozitív lett a futó Asbel Kiprop doppingtesztje.","shortLead":"Az Athletics Integrity Unit (AIU) nevű független szervezet megerősítette, hogy pozitív lett a futó Asbel Kiprop...","id":"20180504_olimpiai_es_haromszoros_vilagbajnok_bukott_meg_doppinggal","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a5d7d88-53a2-4b3d-8b83-902cfc24651a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"488f8cbe-314a-4ad6-ae2f-218e39ee771a","keywords":null,"link":"/sport/20180504_olimpiai_es_haromszoros_vilagbajnok_bukott_meg_doppinggal","timestamp":"2018. május. 04. 13:20","title":"Olimpiai és háromszoros világbajnok bukott meg doppinggal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]