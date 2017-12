[{"available":true,"c_guid":"8c2e39ad-cc37-433f-84d7-d6112bfd50ed","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A kormány tegnap tette közzé az erről szóló határozatot.","shortLead":"A kormány tegnap tette közzé az erről szóló határozatot.","id":"20171223_Hosszu_Katinka_Sportakademia_Csillebercen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c2e39ad-cc37-433f-84d7-d6112bfd50ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d70cb40-10f3-4b3f-9810-f384a194026c","keywords":null,"link":"/sport/20171223_Hosszu_Katinka_Sportakademia_Csillebercen","timestamp":"2017. december. 23. 10:50","title":"Hosszú Katinka Sportakadémia Csillebércen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"117b62a2-ea68-46f4-86e1-7fddde00f4f5","c_author":"Kaufmann Balázs - Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Lakatosné Jutka eltemette az anyját, majd évekkel később öt gyermekét is. Nevelőotthonban nőtt fel, de rosszul bírta, sokszor meglépett. Egyszer egészen az apjáig szökött, aki megverte, megerőszakolta. A rendszerváltás óta hajléktalan. Most a hvg.hu-nak arról mesélt, mit jelent neki a december és az ünnep. Videó.","shortLead":"Lakatosné Jutka eltemette az anyját, majd évekkel később öt gyermekét is. Nevelőotthonban nőtt fel, de rosszul bírta...","id":"20171224_Mar_csak_fajdalom_a_karacsony_a_27_eve_hajlektalan_nonek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=117b62a2-ea68-46f4-86e1-7fddde00f4f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f6ab13c-d81c-459b-9c62-0d2a883246ac","keywords":null,"link":"/itthon/20171224_Mar_csak_fajdalom_a_karacsony_a_27_eve_hajlektalan_nonek","timestamp":"2017. december. 24. 11:00","title":" Huszonhét éve hajléktalan, ma már csak fájdalom neki a karácsony – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"925b8f43-7d7a-454b-9475-8d6004a0df3c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tudja, melyik '50-es évekbeli lemezen zenélt együtt két korszakos zseni? És, hogy melyik csúcsművet ihlette szerelmi bánat? A hvg.hu kultúra rovata felkért egy sor kritikust, szakírót, írót, és a szavazataik alapján összeszedtük az elmúlt hatvan év legfontosabb zenei albumait. Hatrészes sorozatunkat az '50-es évek nagy lemezeivel kezdjük.","shortLead":"Tudja, melyik '50-es évekbeli lemezen zenélt együtt két korszakos zseni? És, hogy melyik csúcsművet ihlette szerelmi...","id":"20171223_A_vilag_legjobb_lemezei_50_es_evek_Elvis_Miles_Davis_Chuck_Berry_Fats_Domino_Little_Richard_Frank_Sinatra_Buddy_Holly_John_Coltrane","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=925b8f43-7d7a-454b-9475-8d6004a0df3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b0a8489-d6f4-4f11-a8ad-34ca10f4ac02","keywords":null,"link":"/kultura/20171223_A_vilag_legjobb_lemezei_50_es_evek_Elvis_Miles_Davis_Chuck_Berry_Fats_Domino_Little_Richard_Frank_Sinatra_Buddy_Holly_John_Coltrane","timestamp":"2017. december. 23. 20:00","title":"A világ legjobb lemezei – az 50-es évek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59da979f-dffe-4b7b-9880-5f5618f5d19a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Két személyvonat ütközött péntek este Bécs elővárosában.","shortLead":"Két személyvonat ütközött péntek este Bécs elővárosában.","id":"20171223_Nincs_magyar_a_becsi_vonatbaleset_serultjei_kozott","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59da979f-dffe-4b7b-9880-5f5618f5d19a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3c40eaa-e396-49ca-a389-aec7fcbb3696","keywords":null,"link":"/vilag/20171223_Nincs_magyar_a_becsi_vonatbaleset_serultjei_kozott","timestamp":"2017. december. 23. 07:10","title":"Nincs magyar a bécsi vonatbaleset sérültjei között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53f84236-5f05-4f82-aa06-edbfb704fe2f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Minden korábbinál több japán rótta le tiszteletét a 84 éves Akihito császár születésnapja alkalmából a tokiói császári palotánál. ","shortLead":"Minden korábbinál több japán rótta le tiszteletét a 84 éves Akihito császár születésnapja alkalmából a tokiói császári...","id":"20171223_Rengetegen_koszontottek_a_lekoszonni_kivano_csaszart_szuletesnapjan_Japanban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=53f84236-5f05-4f82-aa06-edbfb704fe2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cba9450-6811-4c3f-8a20-2aafbb2639f5","keywords":null,"link":"/elet/20171223_Rengetegen_koszontottek_a_lekoszonni_kivano_csaszart_szuletesnapjan_Japanban","timestamp":"2017. december. 23. 11:25","title":"Rengetegen köszöntötték a leköszönni kívánó császárt születésnapján Japánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78070d3b-1556-46d8-b0e2-7f8a56dfbad8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újbudai járőrök elfogták azt a férfit, aki a Villányi úton három autóból akart lopni.



","shortLead":"Az újbudai járőrök elfogták azt a férfit, aki a Villányi úton három autóból akart lopni.



","id":"20171224_ujbuda_villanyi_ut_auto_feltores","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=78070d3b-1556-46d8-b0e2-7f8a56dfbad8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e203649f-8ebb-4245-9684-7124935bbe11","keywords":null,"link":"/cegauto/20171224_ujbuda_villanyi_ut_auto_feltores","timestamp":"2017. december. 24. 13:30","title":"Két autót próbált feltörni, de ügyetlen volt hozzá – a harmadikat sikerült, de ez lett a veszte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d47028c-7902-4982-974b-66c7c23e309e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ első okosgombjaként emlegetik a Beamet, amellyel kreatív módon fejezhetjük ki érzéseinket és különféle elkötelezettségeinket.","shortLead":"A világ első okosgombjaként emlegetik a Beamet, amellyel kreatív módon fejezhetjük ki érzéseinket és különféle...","id":"20171224_beam_okosgomb_vizualis_tartalmak_megjelenitese","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d47028c-7902-4982-974b-66c7c23e309e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e49bf4c-f3b4-428f-8f74-1684810cac56","keywords":null,"link":"/tudomany/20171224_beam_okosgomb_vizualis_tartalmak_megjelenitese","timestamp":"2017. december. 24. 10:12","title":"Ilyen is van már: akár okosgombbal is kifejezheti önmagát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59407695-467a-4f9a-a595-5292077c386c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Mikor az edzőről november kiderült, hogy beteg, még a támogatásukról biztosították.","shortLead":"Mikor az edzőről november kiderült, hogy beteg, még a támogatásukról biztosították.","id":"20171222_Fel_ev_utan_kirugtak_a_Sevilla_rakos_beteg_edzojet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59407695-467a-4f9a-a595-5292077c386c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fc7eb7f-e6f9-4f2a-b93a-a945868ba637","keywords":null,"link":"/sport/20171222_Fel_ev_utan_kirugtak_a_Sevilla_rakos_beteg_edzojet","timestamp":"2017. december. 22. 20:57","title":"Fél év után kirúgták a Sevilla rákos beteg edzőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]