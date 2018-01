[{"available":true,"c_guid":"8cd5a668-a3b2-43c3-8168-a75acdfc14cd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2018 is jövedelmezőnek ígérkezik a felcsúti polgármester számára.","shortLead":"2018 is jövedelmezőnek ígérkezik a felcsúti polgármester számára.","id":"20180102_Alig_kezdodott_el_az_ev_de_mar_tobb_mint_szazmilliardot_szakitottak_Meszarosek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8cd5a668-a3b2-43c3-8168-a75acdfc14cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"424b75cc-bbd4-43a2-b93f-13f381f3fa73","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180102_Alig_kezdodott_el_az_ev_de_mar_tobb_mint_szazmilliardot_szakitottak_Meszarosek","timestamp":"2018. január. 02. 14:25","title":"Alig kezdődött el az év, de már több mint százmilliárdot szakítottak Mészárosék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c132d2f2-73f5-4ab1-9236-ca12f91e934e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hat tövet akár otthon is lehet termeszteni a törvény szerint. ","shortLead":"Hat tövet akár otthon is lehet termeszteni a törvény szerint. ","id":"20180102_Mar_Kaliforniaban_is_legaalisan_lehet_fuvezni","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c132d2f2-73f5-4ab1-9236-ca12f91e934e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8f0262d-47e9-485c-8410-c064d1f46d0c","keywords":null,"link":"/vilag/20180102_Mar_Kaliforniaban_is_legaalisan_lehet_fuvezni","timestamp":"2018. január. 02. 06:48","title":"Már Kaliforniában is legálisan lehet füvezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c20b3e1-297d-4df6-8c18-4ef7ef4cbf5e","c_author":"Gyarmathy Éva","category":"elet","description":"Az Emmi honvédelmi intézkedési terv kidolgozására szólította fel az iskolákat, óvodákat. Ezt az adminisztratív terhet azért kapják a nyakukba a pedagógusok, hogy növekedhessen a félelem. Vélemény.","shortLead":"Az Emmi honvédelmi intézkedési terv kidolgozására szólította fel az iskolákat, óvodákat. Ezt az adminisztratív terhet...","id":"20180102_Gyarmathy_Eva_Jobb_nem_felni","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c20b3e1-297d-4df6-8c18-4ef7ef4cbf5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ca4240b-05f9-4a4e-86e9-632ed0ed0c2a","keywords":null,"link":"/elet/20180102_Gyarmathy_Eva_Jobb_nem_felni","timestamp":"2018. január. 02. 11:40","title":"Gyarmathy Éva: Jobb nem félni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f589e62c-4801-49af-a679-9b6ed900620a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"2018-ban már 20 éves a széria, a jubileumi év miatt pedig új főcímmel jelentkezik a népszerű sorozat.","shortLead":"2018-ban már 20 éves a széria, a jubileumi év miatt pedig új főcímmel jelentkezik a népszerű sorozat.","id":"20180102_baratopk_kozt_focim_rekasi_karoly","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f589e62c-4801-49af-a679-9b6ed900620a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"696b124d-275d-4b51-b221-4ed32c309c20","keywords":null,"link":"/kultura/20180102_baratopk_kozt_focim_rekasi_karoly","timestamp":"2018. január. 02. 09:26","title":"Új főcímmel, és már Rékasi Károllyal indítja 2018-at a Barátok közt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5759a2d-3016-442f-8673-0cd0587762e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy Suzukival konkrétan félig az úttestre parkoltak. ","shortLead":"Egy Suzukival konkrétan félig az úttestre parkoltak. ","id":"20180102_Foto_Rosszul_parkolo_auto_blokkolta_hajnalban_a_74es_trolit","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5759a2d-3016-442f-8673-0cd0587762e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0178067-e4d9-486c-8955-7df49bccb666","keywords":null,"link":"/itthon/20180102_Foto_Rosszul_parkolo_auto_blokkolta_hajnalban_a_74es_trolit","timestamp":"2018. január. 02. 08:41","title":"Fotó: Rosszul parkoló autó blokkolta hajnalban a 74-es trolit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f73ef6c-45fb-478a-b317-975afbb86bb5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A zaklatással vádolt műsorvezető Kálmán Olga vendége volt a HírTV Egyenesen című műsorában, miután korábbi munkaadója, az ATV nem újította meg lejáró szerződését.","shortLead":"A zaklatással vádolt műsorvezető Kálmán Olga vendége volt a HírTV Egyenesen című műsorában, miután korábbi munkaadója...","id":"20180102_Havas_Henrik_egesz_egyszeruen_mucikanak_hivta_Kalman_Olgat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f73ef6c-45fb-478a-b317-975afbb86bb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"333900d0-6290-4ae7-bdf6-e25410bad789","keywords":null,"link":"/itthon/20180102_Havas_Henrik_egesz_egyszeruen_mucikanak_hivta_Kalman_Olgat","timestamp":"2018. január. 02. 21:02","title":"Havas Henrik egész egyszerűen mucikának hívta Kálmán Olgát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"877b75e3-ab8f-4696-8b11-fa9f0f46f9b4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy járőrpárt ért támadás a francia főváros egyik elővárosában, Champigny-sur-Marne-ban. A nőt percekig ütötték, rugdosták.","shortLead":"Egy járőrpárt ért támadás a francia főváros egyik elővárosában, Champigny-sur-Marne-ban. A nőt percekig ütötték...","id":"20180102_brutalisan_osszevertek_egy_rendornot_parizsban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=877b75e3-ab8f-4696-8b11-fa9f0f46f9b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cebf33a3-b9d1-4f82-8a41-fe3613db4276","keywords":null,"link":"/vilag/20180102_brutalisan_osszevertek_egy_rendornot_parizsban","timestamp":"2018. január. 02. 17:29","title":"Brutálisan összevertek egy rendőrnőt Párizsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e582ada4-31f1-4481-a9d4-82da77c62058","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Októberben rabosították Tel-Avivban Steiner Kristófot, miután egy nő támadással vádolta meg. A rendőrség bizonyítékok hiányában hivatalosan is ejtette a Steiner ellen felhozott vádakat.","shortLead":"Októberben rabosították Tel-Avivban Steiner Kristófot, miután egy nő támadással vádolta meg. A rendőrség bizonyítékok...","id":"20180102_steiner_kristof_izraeli_remdorseg_nyomozas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e582ada4-31f1-4481-a9d4-82da77c62058&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ec0fed9-db4c-40c3-9bcc-b82ec151ed0a","keywords":null,"link":"/elet/20180102_steiner_kristof_izraeli_remdorseg_nyomozas","timestamp":"2018. január. 02. 09:16","title":"Az izraeli rendőrség ejtette a vádakat Steiner Kristóf ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]