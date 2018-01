[{"available":true,"c_guid":"7307aeb4-6691-4464-80d4-966605d0eaf7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Porga Gyula mihelyt megkapja a miniszterelnök levelét és a csekket, már fizet is.","shortLead":"Porga Gyula mihelyt megkapja a miniszterelnök levelét és a csekket, már fizet is.","id":"20180103_Veszprem_fideszes_polgarmestere_tizezret_fizet_majd_Orbannak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7307aeb4-6691-4464-80d4-966605d0eaf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1285c89-3bef-4cc7-a56d-96129f77d895","keywords":null,"link":"/itthon/20180103_Veszprem_fideszes_polgarmestere_tizezret_fizet_majd_Orbannak","timestamp":"2018. január. 03. 15:41","title":"Veszprém fideszes polgármestere tízezret fizet majd Orbánnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc0470ca-5454-4c73-9bf1-970332fd304d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyar Progresszív Mozgalom volt a neve. ","shortLead":"Magyar Progresszív Mozgalom volt a neve. ","id":"20180104_Meg_is_szunt_a_Tarjanyi_Peter_vezette_mozgalom_ami_Botka_megbuktatasara_szovetkezett","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc0470ca-5454-4c73-9bf1-970332fd304d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d38b47f-ef37-4767-b733-75f9c3c3fadc","keywords":null,"link":"/itthon/20180104_Meg_is_szunt_a_Tarjanyi_Peter_vezette_mozgalom_ami_Botka_megbuktatasara_szovetkezett","timestamp":"2018. január. 04. 21:13","title":"Meg is szűnt a Tarjányi Péter vezette \"mozgalom\", ami Botka megbuktatására szövetkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bb3feac-ea9a-4249-8fa5-faec8b65a9f3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szőllős Barnabás, Szőllős Benjámin és Szőllős Noa eddig magyar színekben versenyeztek, Barnabás a lillehammeri ifjúsági téli olimpián hetedik lett. Ma már izraeli színekben siklanak.","shortLead":"Szőllős Barnabás, Szőllős Benjámin és Szőllős Noa eddig magyar színekben versenyeztek, Barnabás a lillehammeri ifjúsági...","id":"20180103_Izraeli_allampolgar_lett_harom_tehetseges_magyar_sielo","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1bb3feac-ea9a-4249-8fa5-faec8b65a9f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2a9986e-cce1-4f5a-8a62-14cc44e741d2","keywords":null,"link":"/itthon/20180103_Izraeli_allampolgar_lett_harom_tehetseges_magyar_sielo","timestamp":"2018. január. 03. 15:23","title":"Izraeli állampolgár lett három tehetséges magyar síelő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c6451ea-acc9-4575-b4eb-6ce7336176bc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az 58 éves Christian Moullec igazán jó kapcsolatot ápol a madarakkal.","shortLead":"Az 58 éves Christian Moullec igazán jó kapcsolatot ápol a madarakkal.","id":"20180105_Paratlan_felveteleket_keszit_a_madarak_vonulasarol_egy_ferfi__video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c6451ea-acc9-4575-b4eb-6ce7336176bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35162483-2bf7-406b-85c5-eaad68fc4280","keywords":null,"link":"/elet/20180105_Paratlan_felveteleket_keszit_a_madarak_vonulasarol_egy_ferfi__video","timestamp":"2018. január. 05. 12:21","title":"Páratlan felvételeket készít a madarak vonulásáról egy férfi – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23f92a20-003a-4f90-96de-382bcaafd0c9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy bangkoki szépészeti klinika újfajta kezeléssel bővítette kínálatát. Az uraknak ajánlják ezt a beavatkozást. A beszámolók szerint a kezelés népszerű, állítólag több mint száz férfin végezték el egy hónap alatt. \r

","shortLead":"Egy bangkoki szépészeti klinika újfajta kezeléssel bővítette kínálatát. Az uraknak ajánlják ezt a beavatkozást...","id":"20180104_nincs_megallas_thaifoldon_mar_peniszfeheritest_is_lehet_kerni","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23f92a20-003a-4f90-96de-382bcaafd0c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf238b48-eb7a-42c7-9111-10a3e2ef6d97","keywords":null,"link":"/elet/20180104_nincs_megallas_thaifoldon_mar_peniszfeheritest_is_lehet_kerni","timestamp":"2018. január. 04. 15:06","title":"Nincs megállás, Thaiföldön már péniszfehérítést is lehet kérni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41b5aadb-928e-49f0-9da1-fb131880688a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az alkoholfogyasztás nyomán károsodhat az őssejtek DNS-e, és ez esélyt adhat a rákos sejteknek. ","shortLead":"Az alkoholfogyasztás nyomán károsodhat az őssejtek DNS-e, és ez esélyt adhat a rákos sejteknek. ","id":"20180104_Rakot_okoz_az_alkoholfogyasztas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41b5aadb-928e-49f0-9da1-fb131880688a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61e6674d-6deb-4a59-a517-b82f0c68e9c9","keywords":null,"link":"/elet/20180104_Rakot_okoz_az_alkoholfogyasztas","timestamp":"2018. január. 04. 19:08","title":"Rákot okoz az alkoholfogyasztás?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3368fdd-e3cd-4727-8afb-64d57409615c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ráadásul csak kölcsönben volt a több száz millió forintot érő palack a dán vodkamúzeumban.\r

\r

","shortLead":"Ráadásul csak kölcsönben volt a több száz millió forintot érő palack a dán vodkamúzeumban.\r

\r

","id":"20180103_Elloptak_a_vilag_legdragabb_vodkajat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3368fdd-e3cd-4727-8afb-64d57409615c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7d8e50e-2253-4333-938f-0321fcb5e2f6","keywords":null,"link":"/elet/20180103_Elloptak_a_vilag_legdragabb_vodkajat","timestamp":"2018. január. 03. 21:13","title":"Ellopták a világ legdrágább vodkáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94f27fb1-3000-444b-a830-16f99a4e5245","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ugyan az MNB elszámolásaiban megjelent egy 2826 milliárd forintos tétel, amellyel az állam a nyugdíjpénztári átlépések miatt tartozik, Matolcsy György most elmagyarázta, hogy valójában miért nincs tartozás.","shortLead":"Ugyan az MNB elszámolásaiban megjelent egy 2826 milliárd forintos tétel, amellyel az állam a nyugdíjpénztári átlépések...","id":"20180104_Matolcsy_a_kormany_nem_tartozik_semmivel_a_volt_magannyugdijpenztari_tagoknak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=94f27fb1-3000-444b-a830-16f99a4e5245&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1aecbeb6-1e61-49bf-b425-d6f4fedce1b0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180104_Matolcsy_a_kormany_nem_tartozik_semmivel_a_volt_magannyugdijpenztari_tagoknak","timestamp":"2018. január. 04. 09:50","title":"Matolcsy: A kormány nem tartozik semmivel a volt magánnyugdíjpénztári tagoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]