[{"available":true,"c_guid":"f3132c58-f0b2-4ef9-a9f0-78641ccdd058","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz politikusa szerint ahol menekültek élnek, ott „a középületeken nincsen kereszt, nincs vallás, nincs karácsony”. Mindezt egy templomban mondta el.","shortLead":"A Fidesz politikusa szerint ahol menekültek élnek, ott „a középületeken nincsen kereszt, nincs vallás, nincs...","id":"20180312_Templomban_avattak_a_cserkeszeket_Pocs_Janos_migransokkal_riogatott","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f3132c58-f0b2-4ef9-a9f0-78641ccdd058&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"223c80cc-97ea-4a85-b201-c0ab3361a224","keywords":null,"link":"/itthon/20180312_Templomban_avattak_a_cserkeszeket_Pocs_Janos_migransokkal_riogatott","timestamp":"2018. március. 12. 12:15","title":"Templomban avatták a cserkészeket, Pócs János migránsokkal riogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2bc350a-bb9c-4e15-9c75-1a81a2aeded6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A reptér mellett csapódott a földbe a gép. Legalább ötven ember halt meg. ","shortLead":"A reptér mellett csapódott a földbe a gép. Legalább ötven ember halt meg. ","id":"20180312_Kigyulladt_es_lezuhant_egy_utaszallito_Katmanduban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2bc350a-bb9c-4e15-9c75-1a81a2aeded6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ac5140b-785c-4fc5-90d6-f18a3c62660e","keywords":null,"link":"/vilag/20180312_Kigyulladt_es_lezuhant_egy_utaszallito_Katmanduban","timestamp":"2018. március. 12. 11:23","title":"Kigyulladt és lezuhant egy utasszállító Katmanduban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b62d5dda-9982-493e-a500-84dc610c73c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Nemzet birtokába került, 2013 elején készült állítólagos közjegyzői dokumentum szerint Kósa Lajost megbízta valaki, hogy rendelkezzen egy ezermilliárd forintnak megfelelő összeg felett. ","shortLead":"A Magyar Nemzet birtokába került, 2013 elején készült állítólagos közjegyzői dokumentum szerint Kósa Lajost megbízta...","id":"20180313_Kosa_ezermilliardnal_is_tobb_penz_felett_rendelkezhetett","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b62d5dda-9982-493e-a500-84dc610c73c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17a57b91-8171-45fd-b95f-e5e93217a3c1","keywords":null,"link":"/itthon/20180313_Kosa_ezermilliardnal_is_tobb_penz_felett_rendelkezhetett","timestamp":"2018. március. 13. 06:55","title":"Kósa ezermilliárdnál is több pénz felett rendelkezhetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e243c441-ce8a-433b-b0fa-7a992da280a5","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kkv","description":"Aligha erre a megoldásra gondolt a magyar kormány.","shortLead":"Aligha erre a megoldásra gondolt a magyar kormány.","id":"20180312_Megoldotta_Brusszel_az_elelmiszerbotranyt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e243c441-ce8a-433b-b0fa-7a992da280a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4191210d-c344-4885-bdac-2ae3de551ba5","keywords":null,"link":"/kkv/20180312_Megoldotta_Brusszel_az_elelmiszerbotranyt","timestamp":"2018. március. 12. 18:15","title":"Megoldotta Brüsszel az élelmiszerbotrányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3b770c1-b856-4cff-ba29-cdf354556978","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180313_Kapcsolja_be_az_oveket_Lakner_Zoltan_osszefoglalta_a_Kosaugyet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d3b770c1-b856-4cff-ba29-cdf354556978&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"843d71f7-3d69-4059-abc6-3f88e86d4568","keywords":null,"link":"/itthon/20180313_Kapcsolja_be_az_oveket_Lakner_Zoltan_osszefoglalta_a_Kosaugyet","timestamp":"2018. március. 13. 16:31","title":"Kapcsolja be az öveket! Lakner Zoltán összefoglalta a Kósa-ügyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6481ba81-f9d8-42b1-94d8-1b751c708925","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sőt, mondhatni semennyire. Tavaly is kiemelkedő sikereket értek el, gyanús körülmények között elnyert közvilágítási közbeszerzésekkel.","shortLead":"Sőt, mondhatni semennyire. Tavaly is kiemelkedő sikereket értek el, gyanús körülmények között elnyert közvilágítási...","id":"20180313_Az_OLAFnyomozas_se_nagyon_razta_meg_az_Eliost","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6481ba81-f9d8-42b1-94d8-1b751c708925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5898ed26-6aa9-4e38-baf7-b34792d6069b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180313_Az_OLAFnyomozas_se_nagyon_razta_meg_az_Eliost","timestamp":"2018. március. 13. 13:33","title":"Az OLAF-nyomozás se nagyon rázta meg az Eliost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20168f73-1857-429b-a0ff-d27e6d16d3e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyíri Gábor a főváros 5-ös számú körzetében, Terézvárosban és Erzsébetvárosban indult volna, de bejelentette, hogy visszalép a DK-s Oláh Lajos javára, aki négy éve nyert.","shortLead":"Nyíri Gábor a főváros 5-ös számú körzetében, Terézvárosban és Erzsébetvárosban indult volna, de bejelentette...","id":"20180312_Visszalep_az_Egyutt_jeloltje_az_eselyes_DKs_javara","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=20168f73-1857-429b-a0ff-d27e6d16d3e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0d3cece-4fe4-4c33-b2d5-d71e8de85a9e","keywords":null,"link":"/itthon/20180312_Visszalep_az_Egyutt_jeloltje_az_eselyes_DKs_javara","timestamp":"2018. március. 12. 12:01","title":"Visszalép az Együtt jelöltje az esélyes DK-s javára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85dd1973-7eb5-4ad8-b5ee-e988d83added","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két, 350 millió fényévre lévő galaxis \"táncát\" örökítette meg a legismertebb űrteleszkóp.","shortLead":"Két, 350 millió fényévre lévő galaxis \"táncát\" örökítette meg a legismertebb űrteleszkóp.","id":"20180314_hubble_urteleszkop_galaxis_osszeolvadasa","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=85dd1973-7eb5-4ad8-b5ee-e988d83added&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbb672c1-edf9-4b1d-a863-0be5a36f6af3","keywords":null,"link":"/tudomany/20180314_hubble_urteleszkop_galaxis_osszeolvadasa","timestamp":"2018. március. 14. 08:03","title":"Lenyűgöző fotót készített a Hubble két galaxis összeolvadásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]