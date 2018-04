Erről beszél Hadházy Ákos, a párt lemondott társelnöke. De szerinte a volt pártvezető mellett Sallai Róbert Benedek is sokmilliós perrel fenyegette a visszalépést fontolgatókat.

Diadalmámor és totális összeomlás - ez maradt a 2018-as parlamenti választás után, középút nem maradt senkinek. Magyarország tehát egyrészt olyan maradt, mint volt immár nyolc évig, eközben mégis egészen más lett, mint április 8-án reggel volt. A nagy kérdés most az: hogy jutottunk idáig, és mi jön most. Igyekszünk válaszokat találni.

A 24.hu-nak adott interjújában Hadházy Ákos még most sem hisz a Fidesz-kétharmadban, hiszen ahogy mondja, például a „budakeszi körzetben a külföldről beérkező szavazatok megfordítják az állást”, és ott győzhet LMP társelnöke, Szél Bernadett. De ettől függetlenül, mondja, ő azon dolgozott, hogy még több koordináció legyen, aminek akkor lett volna értelme, ha a Jobbik is beszáll ebbe. „Nagyon komolyan mondom: ennél sokkal fontosabb kérdés az, hogy az ellenzékről elhitte-e a közvélemény, hogy meg akarja újítani az országot. Nem tudtuk őket meggyőzni.”

Az LMP Óbudán visszalépett az utolsó pillanatban, győzött is az esélyes baloldali, Szabó Tímea, de a zöldpárt a XVI. kerületben állva hagyta jelöltjét, szerzett is 7 százalékot, miközben a Fidesz 2-vel nyert. Erre Hadházy azt mondta, visszalépni csak a jelölt tudott volna, a párt ebbe nem szólt bele. „Ráadásul Schiffer András és Sallai Róbert Benedek sokmilliós perrel fenyegette azokat, akik visszalépnek. Ez persze nyilvánvalóan képtelenség és az elnökség nagy többséggel le is szavazta ennek lehetőségét.” Azonban sok jelölt szerinte ezért nem lépett vissza, hitt annak, hogy a fenyegetés valóssá válik.

Saját sorsáról azt mondta Hadházy, hogy:

Nem önostorozást jelent a lemondásom. És nem azt jelenti, hogy bármit feladnék és megszabadulna tőlem a kormányoldal. Egyelőre a képviselői mandátumról nem mondtam le, de több dolgot át kell gondolnom. Nem lehet olyan formában folytatni a politizálást, ahogy eddig tették az ellenzéki pártok.

Máig fenntartja véleményét, hogy mind az LMP-ben, mind a többi ellenzéki párban is úgy politizálnak többen, mintha a Fidesz diktálta volna nekik. „Az például nem nagyon történhetett másképp mint fideszes megrendelésre, hogy Harangozó Tamás, az egyik legaktívabb és legszorgalmasabb jelölt csak a 16. lett az MSZP-listán.”