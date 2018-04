Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e0c3b650-0dea-41d3-b2e5-4397f1630813","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fenyvesi Zoltán nyert.","shortLead":"Fenyvesi Zoltán nyert.","id":"20180408_Tapolcat_elbukta_a_Jobbik","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e0c3b650-0dea-41d3-b2e5-4397f1630813&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da4ceced-2eef-4367-a474-c59f32cc97b5","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Tapolcat_elbukta_a_Jobbik","timestamp":"2018. április. 08. 23:51","title":"Tapolcát elbukta a Jobbik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17f332bf-effa-45c0-a51f-27daddf2cad3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A vezető orosz hírügynökségeknél nagyítóval kell keresni a magyar választással foglalkozó beszámolókat. Ott ugyanis ünnep van. ","shortLead":"A vezető orosz hírügynökségeknél nagyítóval kell keresni a magyar választással foglalkozó beszámolókat. Ott ugyanis...","id":"20180408_Az_ortodox_husvetot_unneplo_oroszoknal_csak_minuszos_hir_a_magyar_valasztas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=17f332bf-effa-45c0-a51f-27daddf2cad3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"700d4b34-f2c2-4f26-9d4b-60750120908a","keywords":null,"link":"/vilag/20180408_Az_ortodox_husvetot_unneplo_oroszoknal_csak_minuszos_hir_a_magyar_valasztas","timestamp":"2018. április. 08. 10:32","title":"Az ortodox húsvétot ünneplő oroszoknál csak mínuszos hír a magyar választás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f77a2dbb-b2a6-45cb-9a9e-a4376df6ebd3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Likud pártigazgatója szerint a Jobbik akut veszélyt jelent.","shortLead":"A Likud pártigazgatója szerint a Jobbik akut veszélyt jelent.","id":"20180408_Izraeli_kormanylap_ha_nem_Orban_gyoz_jon_az_antiszemitizmus","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f77a2dbb-b2a6-45cb-9a9e-a4376df6ebd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7acf3b14-5c18-495f-8abf-07e947fdb37a","keywords":null,"link":"/vilag/20180408_Izraeli_kormanylap_ha_nem_Orban_gyoz_jon_az_antiszemitizmus","timestamp":"2018. április. 08. 10:03","title":"Izraeli kormánylap: ha nem Orbán győz, jön az antiszemitizmus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00eb6d9f-fde0-4382-97e3-a0804d6fc7c5","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A miniszterelnök-helyettes szerint ennek a civilizációnak azok is részesei, akik nem templomba járó emberek, nem tartják magukat vallásosnak.","shortLead":"A miniszterelnök-helyettes szerint ennek a civilizációnak azok is részesei, akik nem templomba járó emberek, nem...","id":"20180408_Semjen_szerint_ma_On_a_kereszteny_civilizacio_jovojerol_dont","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00eb6d9f-fde0-4382-97e3-a0804d6fc7c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b732fc2-0e39-4163-bdff-f46d85009986","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Semjen_szerint_ma_On_a_kereszteny_civilizacio_jovojerol_dont","timestamp":"2018. április. 08. 11:15","title":"Semjén szerint ma Ön a keresztény civilizáció jövőjéről dönt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84a8c349-0f3b-4686-8d2b-9fedfe4bf8de","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az államfőt bírálta a baloldal miniszterelnök-jelöltje.","shortLead":"Az államfőt bírálta a baloldal miniszterelnök-jelöltje.","id":"20180408_Karacsony_reagalt_a_magas_reszvetelre","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=84a8c349-0f3b-4686-8d2b-9fedfe4bf8de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1cee7d3-c388-4e54-8a51-11be72de3533","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Karacsony_reagalt_a_magas_reszvetelre","timestamp":"2018. április. 08. 11:05","title":"Karácsony reagált a magas részvételre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48e5ceb1-dcbe-4c35-859c-1a21ce1996b4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szerintük az országban megmozdult valami, az emberek elhitték, hogy leváltható az Orbán-kormány és le is akarják váltani. ","shortLead":"Szerintük az országban megmozdult valami, az emberek elhitték, hogy leváltható az Orbán-kormány és le is akarják...","id":"20180408_MSZPP_Kormanyvalto_hangulatot_jelez_a_rekordkozeli_reszvetel","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=48e5ceb1-dcbe-4c35-859c-1a21ce1996b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff20657c-4fe8-4512-b969-614cfea0b966","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_MSZPP_Kormanyvalto_hangulatot_jelez_a_rekordkozeli_reszvetel","timestamp":"2018. április. 08. 20:01","title":"MSZP–P: Kormányváltó hangulatot jelez a rekordközeli részvétel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df5e5e7e-be86-4e50-98c4-4c00ab91f16c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Személyautók ütköztek a sztráda 18-as kilométerszelvényénél, Budapest irányában.","shortLead":"Személyautók ütköztek a sztráda 18-as kilométerszelvényénél, Budapest irányában.","id":"20180409_negyes_karambol_miatt_ballt_az_m5os","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df5e5e7e-be86-4e50-98c4-4c00ab91f16c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb4ba1fe-4126-4f0d-9ec6-ebfe770829b8","keywords":null,"link":"/cegauto/20180409_negyes_karambol_miatt_ballt_az_m5os","timestamp":"2018. április. 09. 07:31","title":"Négyes karambol miatt beállt az M5-ös","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e398c70-74b7-4e04-85e5-8c0beec0536e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Ezek azok, amelyeket levélben adtak le, meglehetősen sok köztük az érvénytelen. Típushiba, hogy a visszaérkező boríték nem tartalmazza az azonosító nyilatkozatot","shortLead":"Ezek azok, amelyeket levélben adtak le, meglehetősen sok köztük az érvénytelen. Típushiba, hogy a visszaérkező boríték...","id":"20180407_81_ezer_szavazatot_mar_feldolgoztak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e398c70-74b7-4e04-85e5-8c0beec0536e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f09689d-3b0f-4e5d-9f45-9ee03f186719","keywords":null,"link":"/itthon/20180407_81_ezer_szavazatot_mar_feldolgoztak","timestamp":"2018. április. 07. 14:37","title":"81 ezer szavazatot már feldolgoztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]