[{"available":true,"c_guid":"b11b1502-06ba-44dd-baf2-5b274c313e35","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A két együttes Magyarországon csap össze szeptember 14-16-án. ","shortLead":"A két együttes Magyarországon csap össze szeptember 14-16-án. ","id":"20180410_A_csehekkel_kuzd_majd_a_vilagcsoportert_a_magyar_teniszvalogatott","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b11b1502-06ba-44dd-baf2-5b274c313e35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e102008-f03f-4332-ba82-a0cd36ff2be8","keywords":null,"link":"/sport/20180410_A_csehekkel_kuzd_majd_a_vilagcsoportert_a_magyar_teniszvalogatott","timestamp":"2018. április. 10. 11:44","title":"A csehekkel küzd majd a világcsoportért a magyar teniszválogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b53dee0-9af2-49a7-82c6-f71e8f657449","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook \"legalább egy alkalmazottját\" kihallgatta Robert Mueller különleges ügyész, aki a 2016-os amerikai elnökválasztás tisztaságát vizsgálja annak apropóján, hogy több szálon is felmerült az oroszok kapcsolata a végül megválasztott Donald Trump kampánystábjával.","shortLead":"A Facebook \"legalább egy alkalmazottját\" kihallgatta Robert Mueller különleges ügyész, aki a 2016-os amerikai...","id":"20180411_mark_zuckerberg_szenatusi_meghallgatas_robert_mueller_kulonleges_ugyesz_facebook_trump_orosz_beavatkozas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b53dee0-9af2-49a7-82c6-f71e8f657449&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fe0fb1f-e1cf-4ad1-9e3e-a7d017613e3b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180411_mark_zuckerberg_szenatusi_meghallgatas_robert_mueller_kulonleges_ugyesz_facebook_trump_orosz_beavatkozas","timestamp":"2018. április. 11. 06:03","title":"A Trump orosz kapcsolatait vizsgáló ügyész eljutott a Facebookig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13a970c1-c361-43b8-b619-62a058c8b0de","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Lufthansa több száz keddi járatát törölték, és ez körülbelül 90 ezer utast érint.","shortLead":"A Lufthansa több száz keddi járatát törölték, és ez körülbelül 90 ezer utast érint.","id":"20180409_jobb_tajekozodni_indulas_elott_azoknak_akiknek_keddre_van_lufthansa_jegyuk","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13a970c1-c361-43b8-b619-62a058c8b0de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7fd986b-233c-4f9c-a329-34cc7f5fa23f","keywords":null,"link":"/kkv/20180409_jobb_tajekozodni_indulas_elott_azoknak_akiknek_keddre_van_lufthansa_jegyuk","timestamp":"2018. április. 09. 21:51","title":"Jobb tájékozódni indulás előtt azoknak, akiknek keddre van Lufthansa-jegyük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33408555-94cc-49d0-8c24-750a576f2f1f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hetven halálos áldozat mellett ötszázan betegedtek meg. A hetven halálos áldozat mellett ötszázan betegedtek meg. Donald Trump a szíriai légierő megsemmisítését tervezheti.","id":"20180411_Elkepeszto_pusztitast_vegzett_a_sziriai_vegyi_tamadas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=33408555-94cc-49d0-8c24-750a576f2f1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eceddb73-87d4-4f19-823e-dcea8306166e","keywords":null,"link":"/vilag/20180411_Elkepeszto_pusztitast_vegzett_a_sziriai_vegyi_tamadas","timestamp":"2018. április. 11. 11:58","title":"Elképesztő pusztítást végzett a szíriai vegyi támadás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5608350a-895f-41fc-bd82-f81529f3197a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Óvatosságra intette a Földközi-tenger keleti térségében járatokat közlekedtető légitársaságokat kedden az európai légiforgalmi irányítást összehangoló Eurocontrol, tekintettel arra, hogy a következő 72 órában légicsapásokat indíthatnak a térségből Szíria területe ellen.","shortLead":"Óvatosságra intette a Földközi-tenger keleti térségében járatokat közlekedtető légitársaságokat kedden az európai...","id":"20180411_Kedves_utasaink_legicsapasok_zavarhatjak_meg_a_repulest","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5608350a-895f-41fc-bd82-f81529f3197a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81679157-b37f-4a6d-a4d3-5509fba7dbfd","keywords":null,"link":"/vilag/20180411_Kedves_utasaink_legicsapasok_zavarhatjak_meg_a_repulest","timestamp":"2018. április. 11. 09:16","title":"Kedves utasaink, légicsapások zavarhatják meg a repülést!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33e71f9f-d1dc-4bd1-b71a-925da67420dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP-s képviselő arra volt kíváncsi, hol jelölték meg a költségvetésben a nálunk tartózkodó 1291 menekült ellátására szolgáló keretet. A belügyminiszter szerint Mesterházy Attila összemosott két fogalmat. ","shortLead":"Az MSZP-s képviselő arra volt kíváncsi, hol jelölték meg a költségvetésben a nálunk tartózkodó 1291 menekült ellátására...","id":"20180410_pinter_sandor_lerazta_a_menekultekre_szant_penzekrol_kerdezo_mesterhazy_attilat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=33e71f9f-d1dc-4bd1-b71a-925da67420dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05ddaf9b-9039-4ddb-8360-8f1af7fa016c","keywords":null,"link":"/itthon/20180410_pinter_sandor_lerazta_a_menekultekre_szant_penzekrol_kerdezo_mesterhazy_attilat","timestamp":"2018. április. 10. 17:46","title":"Pintér Sándor lerázta a menekültekre szánt pénzekről kérdező Mesterházy Attilát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"748adb7f-f9b6-452f-80a8-6782d7bad05d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem kampuszfejlesztése 19,4 milliárd forintos kerettel indult, de ez nem volt elég. A projekt körül olyan nevek forgolódnak, mint Garancsi István, Gerendai Károly vagy Orbán volt tanácsadói.","shortLead":"A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem kampuszfejlesztése 19,4 milliárd forintos kerettel indult, de ez nem volt elég...","id":"20180410_Mar_megint_ujabb_milliardokkal_dobtak_meg_a_MOMEfejlesztest","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=748adb7f-f9b6-452f-80a8-6782d7bad05d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f96264f-becb-4bf9-a2f8-b1123d8e2f8e","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180410_Mar_megint_ujabb_milliardokkal_dobtak_meg_a_MOMEfejlesztest","timestamp":"2018. április. 10. 10:08","title":"Már megint újabb milliárdokkal dobták meg a MOME-fejlesztést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c400e5e-8976-4953-adbe-580a6a859441","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gulyás szerint magára valamit is adó ellenzéki politikus nem asszisztál a parlamenti munkához. ","shortLead":"Gulyás szerint magára valamit is adó ellenzéki politikus nem asszisztál a parlamenti munkához. ","id":"20180410_Gulyas_Marton_Az_ellenzeki_kepviselok_ne_uljenek_be_a_parlamentbe","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c400e5e-8976-4953-adbe-580a6a859441&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd4fc79f-32b3-4b8b-8cb2-d58b13f3767a","keywords":null,"link":"/itthon/20180410_Gulyas_Marton_Az_ellenzeki_kepviselok_ne_uljenek_be_a_parlamentbe","timestamp":"2018. április. 10. 06:11","title":"Gulyás Márton: Az ellenzéki képviselők ne üljenek be a parlamentbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]