Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fd1b1d03-2fec-4116-82ce-3bd5e9f0bdc6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennyi pénzből már valódi luxusingatlant is lehetne vásárolni, ezúttal azonban csak egy autó jön ki belőle. Mondjuk ennek speciel nem 4, hanem 6 kereke van. És nemcsak az AMG, hanem a Brabus is dolgozott rajta.","shortLead":"Ennyi pénzből már valódi luxusingatlant is lehetne vásárolni, ezúttal azonban csak egy autó jön ki belőle. Mondjuk...","id":"20180415_legdragabb_hasznalt_auto_terepjaro_amg_mercedes_g_g63_6x6_brabus_tuning","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd1b1d03-2fec-4116-82ce-3bd5e9f0bdc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"455973c5-3986-478a-9f26-47ea202eac4f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180415_legdragabb_hasznalt_auto_terepjaro_amg_mercedes_g_g63_6x6_brabus_tuning","timestamp":"2018. április. 15. 06:41","title":"Kapaszkodjon: 385 millió forint a legdrágább itthon hirdetett használt autó, egy terepjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"662114bc-149b-4d9c-9834-04b26605beba","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mindkét cégóriás ráhajtott India legnagyobb netes kereskedőjére, a 20 milliárd dollár értékűre becsült Flipkartra. Igaz, nem egyforma eszközökkel.","shortLead":"Mindkét cégóriás ráhajtott India legnagyobb netes kereskedőjére, a 20 milliárd dollár értékűre becsült Flipkartra...","id":"20180414_AmazonWalmartparbaj_kie_lesz_az_indiai_netes_kereskedelmi_piac","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=662114bc-149b-4d9c-9834-04b26605beba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f116dd3-b982-47c3-a468-3c7299f645f3","keywords":null,"link":"/kkv/20180414_AmazonWalmartparbaj_kie_lesz_az_indiai_netes_kereskedelmi_piac","timestamp":"2018. április. 14. 15:57","title":"Amazon-Walmart-párbaj: kié lesz az indiai netes kereskedelmi piac?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bfcbefc-4b00-45bf-859b-f60afd45ed75","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A Ferrari szerezte meg az első két rajthelyet a Kínai Nagydíjon.","shortLead":"A Ferrari szerezte meg az első két rajthelyet a Kínai Nagydíjon.","id":"20180414_Vettel_indulhat_az_elso_helyrol_Kinaban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5bfcbefc-4b00-45bf-859b-f60afd45ed75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8af06c5-3eda-49e5-841c-bf5418daa512","keywords":null,"link":"/sport/20180414_Vettel_indulhat_az_elso_helyrol_Kinaban","timestamp":"2018. április. 14. 09:40","title":"Vettel indulhat az első helyről Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29956e87-10fa-412a-95f7-e1a8c2958045","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"1200 androidos telefont vizsgáltak meg abban a friss kutatásban, melynek eredményeiből kiderül: a gyártók nagy része szoftveresen átveri a felhasználókat.","shortLead":"1200 androidos telefont vizsgáltak meg abban a friss kutatásban, melynek eredményeiből kiderül: a gyártók nagy része...","id":"20180416_android_okostelefon_biztonsagi_frissites_elrejtese","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29956e87-10fa-412a-95f7-e1a8c2958045&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d0f8f19-e058-42d5-914f-1dfbdb2b31ec","keywords":null,"link":"/tudomany/20180416_android_okostelefon_biztonsagi_frissites_elrejtese","timestamp":"2018. április. 16. 07:02","title":"Androidos mobilt használ? Akkor jó eséllyel önt is becsapták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba7fc80f-1d61-40c5-a3dd-7b80255573be","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az eRoadArlanda fejleszésének köszönhetően az elektromos autók menet közben, az aszfaltból nyerik ki az elektromos áramot, így gyakorlatilag tölteni sem kellene megállni.","shortLead":"Az eRoadArlanda fejleszésének köszönhetően az elektromos autók menet közben, az aszfaltból nyerik ki az elektromos...","id":"20180415_svedorszag_elektromos_kozlekedes_utburkolatba_epitett_aramforras","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba7fc80f-1d61-40c5-a3dd-7b80255573be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f65f0421-533d-48be-82d1-78b97d479cea","keywords":null,"link":"/cegauto/20180415_svedorszag_elektromos_kozlekedes_utburkolatba_epitett_aramforras","timestamp":"2018. április. 15. 08:21","title":"A svédek megcsinálták az utat, ami nagy lökést adhat az elektromos autók terjedésének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43c1f958-c4c7-46af-bd7c-aeffe735000e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Magyarországnak ezt a feladatot az EU-s előírásoknak megfelelően saját hatáskörben kell megoldania. A mostani kapacitást bővíteni kell, a nagy aktivitású, illetve hosszú élettartamú radioaktív hulladék végleges elhelyezésére alkalmazható tárolót pedig még csak ezután fogják megépíteni.","shortLead":"Magyarországnak ezt a feladatot az EU-s előírásoknak megfelelően saját hatáskörben kell megoldania. A mostani...","id":"20180415_Ezeken_a_hazai_telepuleseken_tarolhatjak_Paks_II_sugarzo_hulladekat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43c1f958-c4c7-46af-bd7c-aeffe735000e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"685da1af-a0ed-4725-b931-2780fdb9d9cf","keywords":null,"link":"/kkv/20180415_Ezeken_a_hazai_telepuleseken_tarolhatjak_Paks_II_sugarzo_hulladekat","timestamp":"2018. április. 15. 17:45","title":"Ezeken a hazai településeken tárolhatják Paks II. sugárzó hulladékát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a418d0d6-1751-400d-b48a-54d27afe0141","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Miklós Editet választották síszövetségi elnöknek, a régi elnök szerint jogszerűtlenül. Visszahívták a teljes elnökséget, majd az olimpiai hetedik Miklós Editet, a héten visszavonult alpesi sízőt választották meg elnöknek a Magyar Sí Szövetség rendkívüli tisztújító közgyűlésén.","shortLead":"Miklós Editet választották síszövetségi elnöknek, a régi elnök szerint jogszerűtlenül. Visszahívták a teljes...","id":"20180415_A_birosagon_folytatodhat_a_siszovetseg_elnokvalasztasa","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a418d0d6-1751-400d-b48a-54d27afe0141&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b06f1072-306f-4730-b2b2-0fd84971d98b","keywords":null,"link":"/sport/20180415_A_birosagon_folytatodhat_a_siszovetseg_elnokvalasztasa","timestamp":"2018. április. 15. 17:56","title":"A bíróságon folytatódhat a síszövetség elnökválasztása?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaf7e511-029d-404e-b6b7-f034bd9001f8","c_author":"G. Tóth Ilda","category":"itthon","description":"Az LMP-s Csárdi Antal úgy lett a párt egyetlen egyéniben megválasztott parlamenti képviselője, hogy hárman is visszaléptek a javára. Ennek ellenére bírálja az ellenzéket, mondván, teszetoszaságát a szavazók is visszaigazolták. HVG-portré.","shortLead":"Az LMP-s Csárdi Antal úgy lett a párt egyetlen egyéniben megválasztott parlamenti képviselője, hogy hárman is...","id":"201815_csardi_antal","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eaf7e511-029d-404e-b6b7-f034bd9001f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec578e7b-2a57-4bab-9110-1a0b5c6c1f20","keywords":null,"link":"/itthon/201815_csardi_antal","timestamp":"2018. április. 14. 15:00","title":"Csárdi Antal: A Fidesz romlott narancs, az LMP jó magyar zöldalma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]