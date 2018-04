Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"059e76b9-0262-4d55-b4fa-6c7e403e508f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Zuckerbergék ezúttal a felhasználók oldaláról megközelítve hoznák vissza Európába a Facebook arcfelismerő funkcióját, de az adatvédelmi szakemberek most sem ugrálnak az örömtől.","shortLead":"Zuckerbergék ezúttal a felhasználók oldaláról megközelítve hoznák vissza Európába a Facebook arcfelismerő funkcióját...","id":"20180420_facebook_arcfelismeres_adatvedelem","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=059e76b9-0262-4d55-b4fa-6c7e403e508f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bd28700-4253-48bd-abb0-8d878e35aaef","keywords":null,"link":"/tudomany/20180420_facebook_arcfelismeres_adatvedelem","timestamp":"2018. április. 20. 09:03","title":"A Facebook újra bevezeti az EU-ban az arcfelismerést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ce7c122-f4df-4e2c-8f4e-e311a9a57527","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy kamupártnak óriási pénz a 149 millió forintos kampánytámogatás, ha viszont egy szervezet komolyan vette a korteskedést, akár pillanatok alatt elkölthette a pénzt. Megmutatjuk, hogyan.","shortLead":"Egy kamupártnak óriási pénz a 149 millió forintos kampánytámogatás, ha viszont egy szervezet komolyan vette...","id":"20180421_kampanyfinanszirozas_valasztas_kamupartok_elszamolas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ce7c122-f4df-4e2c-8f4e-e311a9a57527&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e11b2b2-b7f1-49e7-a7e8-c964beb99d44","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180421_kampanyfinanszirozas_valasztas_kamupartok_elszamolas","timestamp":"2018. április. 21. 10:00","title":"Kampányfinanszírozás: a Fidesz és a kamupártok nyernek, a kis pártok buknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f74fb2b4-8f87-4a26-adff-12cd7bd72e7c","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A kormányhatározatot előbb az államfőnök is jóvá kell hagynia, és törvénnyé is csak azután válhat, ha a parlament rábólintott. ","shortLead":"A kormányhatározatot előbb az államfőnök is jóvá kell hagynia, és törvénnyé is csak azután válhat, ha a parlament...","id":"20180421_Indiaban_halalra_itelhetik_azokat_akik_gyerekeket_eroszakolnak_meg","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f74fb2b4-8f87-4a26-adff-12cd7bd72e7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2632f292-393b-47fd-ab39-d7a90d1f7b32","keywords":null,"link":"/elet/20180421_Indiaban_halalra_itelhetik_azokat_akik_gyerekeket_eroszakolnak_meg","timestamp":"2018. április. 21. 13:43","title":"Indiában halálra ítélhetik azokat, akik gyerekeket erőszakolnak meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"768f303b-b9c5-4496-8f5b-e87915eaee4d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Bizottság szerint a független igazságszolgáltatásra szükség van az uniós támogatásokkal kapcsolatos jogviták pártatlan elbírálásánál. Ez rosszul érintheti Magyarországot is. ","shortLead":"Az Európai Bizottság szerint a független igazságszolgáltatásra szükség van az uniós támogatásokkal kapcsolatos jogviták...","id":"20180420_A_birosagok_fuggetlensegehez_kotne_Brusszel_az_EUpenzeket","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=768f303b-b9c5-4496-8f5b-e87915eaee4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"099ebe29-2dc5-4126-91b9-86a7ec8861d4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180420_A_birosagok_fuggetlensegehez_kotne_Brusszel_az_EUpenzeket","timestamp":"2018. április. 20. 16:29","title":"A bíróságok függetlenségéhez kötné Brüsszel az EU-pénzeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6481ba81-f9d8-42b1-94d8-1b751c708925","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Transparency International szakértői szerint tovább kellene szigorítani az összeférhetetlenségi szabályokat a tendereknél.","shortLead":"A Transparency International szakértői szerint tovább kellene szigorítani az összeférhetetlenségi szabályokat...","id":"20180419_Meg_a_kormany_is_nagy_bajt_lat_a_hazai_kozbeszerzeseknel","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6481ba81-f9d8-42b1-94d8-1b751c708925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95e0bb35-2644-4ee0-b688-086447a7a616","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180419_Meg_a_kormany_is_nagy_bajt_lat_a_hazai_kozbeszerzeseknel","timestamp":"2018. április. 19. 17:59","title":"Még a kormány is nagy bajt lát a hazai közbeszerzéseknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d40edee-2dbc-4282-909e-af1f27a3ada0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Főleg időskorúakat vert át húsz-ötvenezer forintra.","shortLead":"Főleg időskorúakat vert át húsz-ötvenezer forintra.","id":"20180421_csalas_lerobbant_auto_vademeles","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d40edee-2dbc-4282-909e-af1f27a3ada0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c3e3aff-df8d-4b87-a5b4-4dcc04bc1285","keywords":null,"link":"/cegauto/20180421_csalas_lerobbant_auto_vademeles","timestamp":"2018. április. 21. 12:03","title":"Lerobbant autójával sajnáltatta magát egy budapesti csaló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b450d1b3-e270-44ac-b332-43ca94807d3c","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Itt a tavasz, és mikor a nap sugarainál megcsillannak az otthonunkban szálldogáló porcicák, tudomásul vesszük, hogy nemcsak a lelkünknek, a lakásunknak is szüksége van a megújulásra. Van, aki imád takarítani, van, akinek nincs különösebb kifogása ellene, de a legtöbben nyűgnek érzik ezt a feladatot. De biztos, hogy csak a tisztítószerről vagy a helyes felmosásról szól a dolog?","shortLead":"Itt a tavasz, és mikor a nap sugarainál megcsillannak az otthonunkban szálldogáló porcicák, tudomásul vesszük...","id":"20180419_Egy_rendes_no_takarit_De_miert_is","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b450d1b3-e270-44ac-b332-43ca94807d3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d1c8d95-3c41-4e47-b32f-4d6840326ade","keywords":null,"link":"/elet/20180419_Egy_rendes_no_takarit_De_miert_is","timestamp":"2018. április. 19. 20:00","title":"Egy rendes nő takarít. De miért is?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6872ee5-8226-433b-9833-5806d261a219","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Többen megdöbbentek, hogy a magánpénzből épülő mélygarázs tetejére tervezett parkba parkolóhelyeket is kialakítanak. A felszíni rendezést ráadásul közpénzből fizetik.","shortLead":"Többen megdöbbentek, hogy a magánpénzből épülő mélygarázs tetejére tervezett parkba parkolóhelyeket is kialakítanak...","id":"20180419_kozpenzbol_epitenek_parkolokat_es_parkot_a_jozsef_nador_teri_melygarazs_tetejere","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6872ee5-8226-433b-9833-5806d261a219&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc1dc174-1b52-40b5-8667-e1b46f4d3788","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180419_kozpenzbol_epitenek_parkolokat_es_parkot_a_jozsef_nador_teri_melygarazs_tetejere","timestamp":"2018. április. 19. 18:31","title":"Közpénzből építenek parkolókat és parkot a József nádor téri mélygarázs tetejére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]