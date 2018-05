Mi számít politikai tevékenységnek? A hivatásos állományra vonatkozó törvény így határozza meg: „minden olyan, mások előtti megnyilvánulást annak kell tekinteni, amely kifejezetten valamely párt vagy politikai mozgalom céljának megvalósulása érdekében a párt vagy politikai mozgalom segítésére vagy támogatására szólít fel”.

345 ezres bírságot kapott Orbán Viktor miniszterelnök/Fidesz-elnök, amiért a kampányfinisben beállított egy óvodába és a szülők tudta nélkül biodíszletnek használta a gyerekeket. Bár a helyi választási bizottság teljesen rendben lévőnek találta az ízléstelen jelenetsort, ahogy az érkező kormányfőhöz terelték a megilletődött gyerekeket, a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) végül csak kimondta, hogy törvénysértő kampánytevékenységről van szó.

Vannak ugyanis olyan helyek, de foglalkozások is, ahol fokozott jelentősége van a totális politikamentességnek, illetve a pártatlanságnak, még ha szubjektív véleménye, világnézeti meggyőződése természetesen mindenkinek van. Ezért szabályozzák pontosan nemcsak azt, hol (nem) lehet kampánytevékenységet folytatni, de melyik szervezetek nem politizálhatnak.

Ebbe a körbe tartoznak a rendvédelmi szervek, köztük a rendőrség, a katasztrófavédelem és ezen belül a tűzoltóság, ahol – nagyon szűk kivételeket engedve – generálisan tilos a politizálás. A hivatásos állomány szolgálati jogviszonyára vonatkozó törvény összeférhetetlenségről szóló részben szabályozzák például, hogy egy rendőr vagy tűzoltó nem lehet párttag, nem vehet részt semmilyen politikai szervezet munkájában, „politikai tartalmú közszereplést” még szolgálaton kívül sem vállalhat.

Ide kapcsolódik, hogy a jogszabály az etikai alapelvek közt azt is rögzíti, hogy – a hűség és a tisztesség követelményén túl - pártatlannak kell lenniük. Kifejezetten szerepel a jogszabályban az is, hogy a hivatásos állomány tagjai

a szolgálati helyükön vagy a szolgálati feladatuk teljesítése közben sem folytathatnak politikai tevékenységet.

Ezért is rökönyödtek meg az éppen 24 órás szolgálatukat teljesítő tűzoltók, mikor közvetlenül az április 8-i országgyűlési választások előtti napokban a feletteseik kiosztottak nekik egy „Magyarország szolgálatában a biztonságért” című brosúrát azzal, hogy azt „tanulmányozzák”. A gondosan a tűzoltóság vizuális megjelenítésére szabott, piros borítóján jókora „Magyarország jobban teljesít” szlogenes kiadványt a rajta feltüntetett információk alapján a Miniszterelnöki Kabinetiroda szerkesztette és adta ki.

Mindezt onnan tudjuk, hogy a kiadvány másolatát eljuttatta hozzánk egy névtelen forrás, akit felháborított, hogy a hivatásos állomány körében ilyen direktben ment a kampány. Szerinte hiába próbálják kormányzati tájékoztatásnak álcázni, a vak is látja, mennyire sérti mindez a tűzoltók, rendőrök politikamentességét. Ez az egész a Fidesz propagandája, lemaradtam valamiről, mikor lett a katasztrófavédők szlogenje az, hogy „Magyarország jobban teljesít"? – tette fel a kérdést.

Tele volt vele a szelektív kuka

Egy hivatásos tűzoltó kérdésünkre szintén megerősítette, hogy az ő laktanyájukban is osztogatták a kiadványt. Munkáját féltve kérte, hogy nevét ne tüntessük fel, de részletesen elmondta, hogyan zajlott a brosúra terítése a laktanyában. Sőt, még a saját példányát is megmutatta, merthogy ő eltette, bár mint megjegyezte, társai közül sokan elég egyértelműen nyilvánították ki, mit gondolnak a „tájékoztatásról”. „Tele volt a szelektív kuka” – jegyezte meg. Úgy tudja, hogy nemcsak nekik jutott, a rendőrök körében is egy hasonló kiadványt osztottak szét.

Pont a kampányhajrában tájékoztatták a tűzoltókat az őket érintő intézkedésekről © Máté Péter

„Erre mondják, hogy nem szakad le a plafon” – jegyezte meg, ugyanis szerinte nemcsak a kéretlen propaganda ténye volt kiakasztó, de a kiadvány tartalma is. Ugyanis az anyaggal azt próbálták sulykolni – ahogy az Pintér Sándor belügyminiszter köszöntőjében szó szerint is szerepel -, hogy a kormány „a katasztrófavédelem területén dolgozók, a tűzoltók munkáját minden rendelkezésre álló eszközzel támogatja”. A promóanyagban oldalról oldalra sorjáznak is az eredmények, csakhogy ennek a nagy része szerinte legfeljebb papíron létezik:

Új életpályamodell – Forrásunk szerint a hivatásos állomány jelentős része másodállást vállal, hogy meg tudjon élni. Neki is több további munkahelye van, így miután lehúz egy 24 órás szolgálatot, az elvileg 48 órás „szabadidejében” dolgozni megy. Szabad hétvégéje így lényegében nincsen. Társai hasonlóképpen próbálnak boldogulni, van, aki biztonsági őr vagy üzletkötő, más az építőiparban próbálja kipótolni a fizetését.

Illetményemelés 2015-2019 közt átlagosan 50 százalékkal – Egy tűzoltó szakszervezet itt vezette le konkrét bérpapírok alapján, hogy a „folyamatosan kommunikált mértékű illetményemelés” az alkalmazott számítási módszerek miatt egyáltalán nem jelenti az ígért pluszpénzt. A tűzoltók körében pedig ez jelentős feszültséget okoz, mert „a tűzoltók bíztak a főigazgatói ígéretben”.

Új járműpark és korszerű képzés – A 24.hu írt arról, hogy súlyos problémák vannak a lecserélt tűzoltóautókkal, amiket kirívóan drágán raktak össze: úgy lett magyar termék, hogy Renault-tól vásárolták hozzá a teljes vezető- és utaskabint, a Volvótól a motort, az osztrák Rosenbauertől pedig a szivattyút és annak vezérlését. Végül nagynevű nyugat-európai gyártók járműveihez képest a piac egyik legdrágább autóját sikerült beszerezni – nyilván uniós forrásból.

Szakmai megbecsülés, teljes az állomány és persze „egységben az erő” – Forrásunk szerint sokan tervezgetik, hogy inkább külföldre mennek dolgozni, de az első jobb ajánlatra azonnal leszerelnének.

Megkerestük az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot, ahol megerősítették, a kiadványt valóban terítették az állomány körében, ahogy azt is, hogy a rendőrök is kaptak egy rájuk szabott verziót. Erre hivatkozva azonban a felettes Belügyminisztériumhoz irányítottak, ahonnan viszont „felküldték” a Miniszterelnöki Kabinetirodához. A kiadványnak ugyanis a kabinetiroda a hivatalos kiadója és szerkesztője, név szerint Nyitrai Zsolt fideszes képviselő, akit még 2016-ban nevezett ki Orbán a stratégiai társadalmi kapcsolatokért felelős miniszterelnöki megbízottjává. A kormányfő a nehezen feledhető „mosógépet könnyebb eladni, mint téged" mondattal őt szívatta nyilvánosan, amikor ál-spontán módon együtt látogattak egri családokat a kampányban.

Csak bemutatták a rájuk vonatkozó intézkedéseket

A kormány „kiemelt figyelmet fordít arra, hogy az egyes társadalmi csoportok tagjai számára bemutassa az életüket érintő, befolyásoló kormányzati intézkedéseket” – reagált Nyitrai Zsolt. Így a tűzoltóknak és rendőröknek kampányidőszakban osztogatott tájékoztató anyagot ahhoz hasonlította, mint amikor a kormány korábban „a magyar gazdák, a gyógyszerészek vagy a horgászok számára” mutatta be az elmúlt évek intézkedéseit.

Országosan terítették: a katasztrófavédelem, így a tűzoltóság körében

14 ezer példányt osztottak szét, míg a rendőri állományban 45 ezren kapták meg

– derült ki a példányszámot firtató kérdésünkre. Ezeket " a Belügyminisztérium útján közvetlenül juttatta el a Miniszterelnöki Kabinetiroda a hivatásos állomány tagjai számára”.

A miniszterelnöki megbízott nekünk is ugyanúgy felsorolta a brosúrában hangoztatott életpályamodellt, 30 százalékos illetményemelést, létszámnövelést és infrastruktúra fejlesztést, külön kiemelve a már említett módon zajló „magyar tűzoltóautó-gyártást”.

„Az eredményeket bemutató kiadványok kizárólag tényadatokat tartalmaznak, ez egyáltalán nem pártpolitikai kérdés és teljesen független a választási kampánytól, ami a politikai pártok feladata” – állította Nyitrai. Mivel a pontos jogszabályi rendelkezéseket is beidéztük a megkeresésünkben, erre külön is leszögezte, hogy - a közvetlenül a választások elé időzített – tájékoztatás nem tekinthető politikai tevékenységnek.

Már a jobban teljesít-szlogen is problémás

Más véleményen van a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) MSZP-PM által delegált tagja, Litresits András, aki nem a testület nevében, hanem választási joggal foglalkozó jogászként nyilatkozott. Szerinte a Magyarország jobban teljesít szlogennel ellátott brosúra egyértelműen politikai reklám. „Már 2014-ben kimondta a Kúria, mikor a TV2 egyik ugyanezzel a jelmondattal futó hirdetését panaszolták be, hogy ez a kormányzati szlogen azonos, illetve vizuális megjelenésében nagy hasonlóságot mutat a Fidesz- KDNP politikai hirdetéseivel. Nem véletlenül, hiszen a Miniszterelnökség a Fidesznek és frakciójának összesen 400 ezer forintért engedte át a bruttó 792 millió közpénzt felemésztő „Magyarország jobban teljesít” kommunikációs kampánnyal összefüggő jogokat, ez szerepel is a bíróság döntésében. Vagyis amikor ez a jelmondat megjelenik, az egyaránt népszerűsíti a Fideszt és a kormányt is” – utalt a korábbi bírósági ítéletre, amelyben ezért el is marasztalták a TV2-t a kormány tájékoztatásának álcázott, tiltott propagandáért.

Litresits András szerint a választási eljárásról szóló törvény azt is tiltja, hogy állami hatóság elhelyezésére szolgáló épületben bármilyen választási kampánytevékenységet folytassanak, így akár csak egy plakátot kifüggesszenek. Ebből a szempontból a jelmondatos szóróanyag is úgy minősül, mintha mondjuk egy Magyarország jobban teljesít feliratú plakátot helyeztek volna ki tiltott, állami fenntartású helyeken. Bár itt a helyzet annyiban még a kiplakátolásnál is pikánsabb, hogy egyenesen a szolgálatban lévő hivatásos tűzoltók és rendőrök kezébe nyomták a brosúrát pont a kampányfinisben.

Az NVB ellenzéki delegáltja szerint, ha még április 8-a előtt, még határidőben kifogást nyújtottak volna be a kiadvány miatt, akkor lehetséges, hogy végül ugyanúgy elmeszelték volna a burkolt kampányolást, mint a Stop feliratú plakátok esetében, amelyeknél szintén sikerült összemosni a kormány és a kormánypártok üzeneteit.