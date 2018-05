Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"da474893-6103-483e-a3b2-dbd796ea0a71","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Felmerült, hogy szükség lesz-e amerikai katonákra, ha Dél-Korea és Észak-Korea tényleg békét köt végre. A dél-koreai elnök szerint maradnak a katonák ebben az esetben is.","shortLead":"Felmerült, hogy szükség lesz-e amerikai katonákra, ha Dél-Korea és Észak-Korea tényleg békét köt végre. A dél-koreai...","id":"20180502_maradnak_az_amerikai_katonak_del_koreaban_a_bekeszerzodes_alairasa_utan_is","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da474893-6103-483e-a3b2-dbd796ea0a71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64776ce4-8bd8-4cf3-bd21-a42caf94dee1","keywords":null,"link":"/vilag/20180502_maradnak_az_amerikai_katonak_del_koreaban_a_bekeszerzodes_alairasa_utan_is","timestamp":"2018. május. 02. 07:38","title":"Maradnak az amerikai katonák Dél-Koreában a békeszerződés aláírása után is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b12c4356-7155-4913-b3d1-20c3f6bad440","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Baszk Haza és Szabadság vezetői azt ígérik, hogy leszerelnek és befejezik tevékenységüket. Egy hangfelvételt is csatoltak, amin baszk és spanyol nyelven is felolvasták a nyilatkozatukat.","shortLead":"A Baszk Haza és Szabadság vezetői azt ígérik, hogy leszerelnek és befejezik tevékenységüket. Egy hangfelvételt is...","id":"20180503_hivatalos_bejelentettek_az_eta_terrorszervezet_megszuneset","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b12c4356-7155-4913-b3d1-20c3f6bad440&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6997b06-c15a-4425-b8d6-e8dca90b2fd2","keywords":null,"link":"/vilag/20180503_hivatalos_bejelentettek_az_eta_terrorszervezet_megszuneset","timestamp":"2018. május. 03. 15:46","title":"Hivatalos: bejelentették az ETA terrorszervezet megszűnését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23d9cac6-c59b-43bb-9f77-5adc6227d5db","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ismerős szlogenekkel kampányolt az azeri államfő, aki ezúttal 86 százalékkal nyert a választáson. ","shortLead":"Ismerős szlogenekkel kampányolt az azeri államfő, aki ezúttal 86 százalékkal nyert a választáson. ","id":"20180503_Kisertetiesen_hasonlitott_az_azeri_valasztasi_kampany_a_magyarra","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23d9cac6-c59b-43bb-9f77-5adc6227d5db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64f47966-0c6d-4562-85f7-b6305a6de19c","keywords":null,"link":"/vilag/20180503_Kisertetiesen_hasonlitott_az_azeri_valasztasi_kampany_a_magyarra","timestamp":"2018. május. 03. 11:33","title":"Kísértetiesen hasonlított az azeri választási kampány a magyarra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74e66df9-787a-4c86-9fcd-2b40d7fcf43c","c_author":"MTI","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A tűzoltók egy tűzesethez vonultak szirénázva, amikor oldalára borult a több tíztonnás jármű. ","shortLead":"A tűzoltók egy tűzesethez vonultak szirénázva, amikor oldalára borult a több tíztonnás jármű. ","id":"20180503_Raborult_egy_tuzoltoauto_egy_kisbuszra_Budapesten_egy_ember_meghalt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=74e66df9-787a-4c86-9fcd-2b40d7fcf43c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3623d8b4-ffd7-47d7-8ff0-4ee361d13adc","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180503_Raborult_egy_tuzoltoauto_egy_kisbuszra_Budapesten_egy_ember_meghalt","timestamp":"2018. május. 03. 17:12","title":"Ráborult egy tűzoltóautó egy kisbuszra Budapesten, egy ember meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd644cb9-3b0f-4319-9164-135ae46df7dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Baloldal is csatlakozik azokhoz, akik már május 7-én tiltakozni akarnak a Kossuth tér lezárása ellen.","shortLead":"Az Európai Baloldal is csatlakozik azokhoz, akik már május 7-én tiltakozni akarnak a Kossuth tér lezárása ellen.","id":"20180503_egyre_tobben_terveznek_kordonbontast_a_parlamentnel","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd644cb9-3b0f-4319-9164-135ae46df7dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4309230c-929e-4f96-a91e-5b7b91b278f1","keywords":null,"link":"/itthon/20180503_egyre_tobben_terveznek_kordonbontast_a_parlamentnel","timestamp":"2018. május. 03. 11:23","title":"Egyre többen terveznek kordonbontást a parlamentnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e019bb0-aa84-44e0-a3bc-d5ef9c98f8ea","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olyan komoly hibát talált rendszerében a Twitter, hogy minden felhasználónak kiküldik az értesítést: jobb, ha jeleszót változtatnak.","shortLead":"Olyan komoly hibát talált rendszerében a Twitter, hogy minden felhasználónak kiküldik az értesítést: jobb, ha jeleszót...","id":"20180503_twitter_jelszo_titkositatlan_rendszerhiba_naplofajl_jelszovaltas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e019bb0-aa84-44e0-a3bc-d5ef9c98f8ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57fbf6fb-6b64-4b36-8b87-47881aa5a748","keywords":null,"link":"/tudomany/20180503_twitter_jelszo_titkositatlan_rendszerhiba_naplofajl_jelszovaltas","timestamp":"2018. május. 03. 23:05","title":"A Twitter üzeni: azonnal változtassa meg a jelszavát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8186b3d-3819-4226-8e3a-1fb470d80cc0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A mostaninál nyolcszor több lakáshitellel serkentené a gazdasági növekedést a jegybank, remélve, hogy nem lesz újabb adósságválság.","shortLead":"A mostaninál nyolcszor több lakáshitellel serkentené a gazdasági növekedést a jegybank, remélve, hogy nem lesz újabb...","id":"20180503_Elhiszike_Matolcsyeknak_hogy_itt_a_Kanaan_a_lakashitelek_piacan","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d8186b3d-3819-4226-8e3a-1fb470d80cc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8014327-9afe-4e86-b7e4-ab6c46a5cc11","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180503_Elhiszike_Matolcsyeknak_hogy_itt_a_Kanaan_a_lakashitelek_piacan","timestamp":"2018. május. 03. 13:33","title":"Elhiszik-e Matolcsyéknak, hogy itt a Kánaán a lakáshitelek piacán?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75ba7f66-83bf-44ca-b246-8748e6e01ee9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Frankenstein írója a nemek egyenlősége mellett is kiállt a 19. században.","shortLead":"A Frankenstein írója a nemek egyenlősége mellett is kiállt a 19. században.","id":"20180502_Megvan_kirol_szol_a_Geniusz_harmadik_evada","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75ba7f66-83bf-44ca-b246-8748e6e01ee9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d7dc4b0-e0e6-436e-8ab2-1fa4a426d6c8","keywords":null,"link":"/kultura/20180502_Megvan_kirol_szol_a_Geniusz_harmadik_evada","timestamp":"2018. május. 02. 11:08","title":"Megvan, kiről szól a Géniusz harmadik évada","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]