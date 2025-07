Sikkasztással és szexszel vádolják a világhírű Shaolin templom vezetőjét

Sikkasztással, nőkkel folytatott, a cölibátusát sértő kapcsolatokkal és házasságon kívüli gyermekek nemzésével vádolják Sí Jonghszint, a zen buddhizmus és a saolin kungfu szülőhelyeként ismert, 495-ben alapított henani Shaolin templom vezetőjét – számolt be a BBC. Sí 1999 óta vezeti az 1500 éves intézményt, amelyből világszintű márkát épített az elmúlt két és fél évtizedben, amiért „vezérigazgató-szerzetesnek” is becézik.

A henani kolostor közleményében közölte, hogy több szerv közös nyomozása zajlik Sí ellen, és későbbre további információkat ígértek a szerzetes elleni vádakkal kapcsolatban. Hétfő reggel a nyomozás híre volt a legfelkapottabb téma a kínai közösségi médiában.

Sí ellen már 2015-ben is felmerültek hasonló vádak. „Ha probléma lenne, az már rég nyilvánosságra került volna” – nyilatkozta akkor a buddhista vezető. Akkor többek között azzal vonta magára a figyelmet a henani intézmény, hogy egy hotelt, golfpályát és kungfu iskolát is tartalmazó, 300 millió dolláros komplexum építését tervezték. Sít pedig azért is érték támadások, mert drága ajándékokat fogadott el, például egy Volkswagen terepjárót vagy egy aranyfonallal díszített köntöst.

Sí irányítása alatt a henani templom elkezdett Kínán kívül is terjeszkedni, többek között világszerte iskolákat nyitottak és utazó szerzetesekkel népszerűsítik a saolin kungfut. A botrány kirobbanása óta az intézmény közösségi oldalai is inaktívvá váltak, a korábban napi buddhista tanításokat megosztó Weibo-oldalukon július 24. óta nem jelent meg új bejegyzés.