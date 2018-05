Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0078b075-6bfa-4750-90e7-11d19b846f25","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A műelemzésnél egy Balázs Béla-mesét is választhattak a diákok, bár többségük valószínűleg nem ismeri az írót. ","shortLead":"A műelemzésnél egy Balázs Béla-mesét is választhattak a diákok, bár többségük valószínűleg nem ismeri az írót. ","id":"20180507_Rendben_van_hogy_az_erettsegizok_nem_ismerik_Balazs_Belat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0078b075-6bfa-4750-90e7-11d19b846f25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f5d4cba-4c84-4a7c-b2ad-fb42d2976953","keywords":null,"link":"/kultura/20180507_Rendben_van_hogy_az_erettsegizok_nem_ismerik_Balazs_Belat","timestamp":"2018. május. 07. 11:02","title":"Rendben van, hogy az érettségizők nem ismerik Balázs Bélát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d32089b3-e7a0-4902-852d-0790fbfcae17","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Akár politikainak is tekinthető témát is kaptak idén a magyarból középszinten érettségizők: lerobbant épületekről, hiányzó intézményekről írhatnak levelet lakhelyük önkormányzati képviselőjének.","shortLead":"Akár politikainak is tekinthető témát is kaptak idén a magyarból középszinten érettségizők: lerobbant épületekről...","id":"20180507_onkormanyzati_kepviselonek_kell_levelet_irniuk_az_erettsegizoknek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d32089b3-e7a0-4902-852d-0790fbfcae17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65156d8b-239f-422e-a7ae-ec4598c26f78","keywords":null,"link":"/itthon/20180507_onkormanyzati_kepviselonek_kell_levelet_irniuk_az_erettsegizoknek","timestamp":"2018. május. 07. 09:14","title":"Önkormányzati képviselőnek kell levelet írniuk az érettségizőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dff4b41c-a4c6-4a6a-9c1b-db1745dedf37","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Új membránanyagot fejlesztettek ki kínai tudósok, amely hatékonyan szűri ki a sót a vízből és más víztisztítói funkciói is vannak. ","shortLead":"Új membránanyagot fejlesztettek ki kínai tudósok, amely hatékonyan szűri ki a sót a vízből és más víztisztítói funkciói...","id":"20180507_kina_viztisztito_technologia_nano_membran","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dff4b41c-a4c6-4a6a-9c1b-db1745dedf37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d962597-9e4a-40f0-a982-3422e6020a3b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180507_kina_viztisztito_technologia_nano_membran","timestamp":"2018. május. 07. 17:03","title":"Feltalálták a 3-4x gyorsabb víztisztító technológiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55675633-439c-4cf6-8500-3a84f43ce81a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A vételár az amerikai kávépiac felével egyenlő.","shortLead":"A vételár az amerikai kávépiac felével egyenlő.","id":"20180507_Csillagaszati_osszegert_vasarolt_be_a_Starbucksnal_a_Nestle","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=55675633-439c-4cf6-8500-3a84f43ce81a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb161621-fc6e-4f3e-be52-fa33ae29fae8","keywords":null,"link":"/kkv/20180507_Csillagaszati_osszegert_vasarolt_be_a_Starbucksnal_a_Nestle","timestamp":"2018. május. 07. 11:31","title":"Csillagászati összegért vásárolt be a Starbucksnál a Nestlé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3783573-2a01-4bf9-b573-bc9cf5487081","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Arató László elnök szerint az idei magyarérettségi majdnem mintaszerű volt, a feladatsor összességében sokkal jobb volt, mint a tavalyi. ","shortLead":"Arató László elnök szerint az idei magyarérettségi majdnem mintaszerű volt, a feladatsor összességében sokkal jobb...","id":"20180507_Magyartanarok_Egyesulete_Az_idei_erettsegi_sokkal_jobb_volt_mint_a_tavalyi","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a3783573-2a01-4bf9-b573-bc9cf5487081&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4effdb91-5165-40bf-8549-28a38adb39a7","keywords":null,"link":"/itthon/20180507_Magyartanarok_Egyesulete_Az_idei_erettsegi_sokkal_jobb_volt_mint_a_tavalyi","timestamp":"2018. május. 07. 15:12","title":"Magyartanárok Egyesülete: Az idei érettségi sokkal jobb volt, mint a tavalyi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96c8a5a5-72a7-4db5-8dab-37f03963db84","c_author":"MTI","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Rendőrségi intézkedés miatt nem járnak a vonatok Tiszakécske és Tószeg között.","shortLead":"Rendőrségi intézkedés miatt nem járnak a vonatok Tiszakécske és Tószeg között.","id":"20180506_Akar_masfel_oras_keses_is_lehet_a_KecskemetSzolnok_vasutvonalon","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96c8a5a5-72a7-4db5-8dab-37f03963db84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39cba6b0-6fa1-4290-b15f-bbcc6e620687","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180506_Akar_masfel_oras_keses_is_lehet_a_KecskemetSzolnok_vasutvonalon","timestamp":"2018. május. 06. 16:26","title":"Nem akármi miatt késhetnek másfél órát is a vonatok a Kecskemét-Szolnok vonalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e309bde4-d682-40fc-a675-80eb2f7d41d8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A veszprémi rendőrök bűnügyi őrizetbe vették azt a két férfit, akik elfogásuk előtt és után is elvittek egy-egy autót és karamboloztak velük.","shortLead":"A veszprémi rendőrök bűnügyi őrizetbe vették azt a két férfit, akik elfogásuk előtt és után is elvittek egy-egy autót...","id":"20180507_lopott_auto_suzuki_autolopas_tolvaj_baleset","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e309bde4-d682-40fc-a675-80eb2f7d41d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f27935a-07af-4ba2-bfd9-5f71b767ebd6","keywords":null,"link":"/cegauto/20180507_lopott_auto_suzuki_autolopas_tolvaj_baleset","timestamp":"2018. május. 07. 06:41","title":"Csúcsra járatták a pofátlanságot az ajkai autótolvajok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3dcce80-8e63-4b97-8055-0eb9d975b13c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az alapmodell terepes képességei is igen komolyak, de emelt futóművel még durvább produkcióra képes a G-osztály.","shortLead":"Az alapmodell terepes képességei is igen komolyak, de emelt futóművel még durvább produkcióra képes a G-osztály.","id":"20180507_mercedes_gosztaly_terepjaro_tuning_felni_toyo_terepgumi_hifi_4x4","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f3dcce80-8e63-4b97-8055-0eb9d975b13c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd880112-78ae-418a-a7a7-11b64afa9310","keywords":null,"link":"/cegauto/20180507_mercedes_gosztaly_terepjaro_tuning_felni_toyo_terepgumi_hifi_4x4","timestamp":"2018. május. 07. 16:26","title":"Nem nagyon van olyan terep, ahol ez a félelmetes Mercedes G-osztály ne menne el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]