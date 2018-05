Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3402fe18-7a47-413e-b39f-000a9c9d5806","c_author":"MTI","category":"itthon.idojaras","description":"Csapadékosabb, szelesebb és hűvösebb idő várható a jövő héten. Többször várhatóak záporok, zivatarok, a maximumok pedig jellemzően inkább 20 fok körül, sőt több helyen az alatt alakulnak – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.","shortLead":"Csapadékosabb, szelesebb és hűvösebb idő várható a jövő héten. Többször várhatóak záporok, zivatarok, a maximumok pedig...","id":"20180513_veget_er_a_tavaszi_nyar_eso_szel_huvos_lesz","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3402fe18-7a47-413e-b39f-000a9c9d5806&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f13e73b-78b1-4ecc-a0e6-075ce823041c","keywords":null,"link":"/idojaras/20180513_veget_er_a_tavaszi_nyar_eso_szel_huvos_lesz","timestamp":"2018. május. 13. 13:58","title":"Véget ér a tavaszi nyár: eső, szél, hűvös lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ce78131-66c3-4ae5-bf25-dd293a785c22","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az áldozatok családtagjai hisznek annak a szakértőnek, aki szerint az Egyptair gépe egy túlmelegedett Apple-eszköz miatt zuhanhatott le.\r

","shortLead":"Az áldozatok családtagjai hisznek annak a szakértőnek, aki szerint az Egyptair gépe egy túlmelegedett Apple-eszköz...","id":"20180513_egy_legikatasztrofa_miatt_perelik_be_az_applet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ce78131-66c3-4ae5-bf25-dd293a785c22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"092b7727-f8bd-4451-afe1-2ae91858a59a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180513_egy_legikatasztrofa_miatt_perelik_be_az_applet","timestamp":"2018. május. 13. 12:23","title":"Egy légikatasztrófa miatt perelik be az Apple-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"340b7257-de59-4eac-b262-babb062346d8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Vlagyimir Putyin orosz államfőnek nem áll szándékában újabb elnöki mandátumot betölteni a mostani hatéves időszak 2024-es lejárta után – jelentette be a Kreml. ","shortLead":"Vlagyimir Putyin orosz államfőnek nem áll szándékában újabb elnöki mandátumot betölteni a mostani hatéves időszak...","id":"20180512_Putyin_nem_akar_ujra_elnok_lenni","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=340b7257-de59-4eac-b262-babb062346d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"245a7691-9ad1-4cd8-a74a-95fd6e90116e","keywords":null,"link":"/vilag/20180512_Putyin_nem_akar_ujra_elnok_lenni","timestamp":"2018. május. 12. 17:04","title":"Putyin nem akar újra elnök lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bed0d7c2-3718-4a73-bbc0-f0852ad64483","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Ha a dalukkal nem is lettek győztesek, a pöpec látványvilággal igen.","shortLead":"Ha a dalukkal nem is lettek győztesek, a pöpec látványvilággal igen.","id":"20180513_Egy_dijat_azert_elhozott_az_AWS_az_Eurovizios_fesztivalrol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bed0d7c2-3718-4a73-bbc0-f0852ad64483&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b3a4cc0-cea9-4640-99b3-c58879d741c2","keywords":null,"link":"/kultura/20180513_Egy_dijat_azert_elhozott_az_AWS_az_Eurovizios_fesztivalrol","timestamp":"2018. május. 13. 11:06","title":"Egy díjat azért elhozott az AWS az Eurovíziós fesztiválról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1074102d-5829-4a21-ac88-cf580d9e0a13","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A címvédő Győri Audi ETO KC 26-20-ra legyőzte a román CSM Bucuresti csapatát a női kézilabda Bajnokok Ligája elődöntőjében.","shortLead":"A címvédő Győri Audi ETO KC 26-20-ra legyőzte a román CSM Bucuresti csapatát a női kézilabda Bajnokok Ligája...","id":"20180512_edzojuk_a_gyori_kezisekrol_varazsolt_a_csapatom","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1074102d-5829-4a21-ac88-cf580d9e0a13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2c3e6a7-5d21-460e-88b9-8ed57a76d914","keywords":null,"link":"/sport/20180512_edzojuk_a_gyori_kezisekrol_varazsolt_a_csapatom","timestamp":"2018. május. 12. 17:13","title":"Edzőjük a győri kézisekről: Varázsolt a csapatom!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d87533b7-fe18-4d1d-8c68-c5faa1f730ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kár volna legyinteni az Apple Watchra, mint a pénzesek luxuskütyüjére, ismét bebizonyosodott, hogy az egészségügyi funkciókkal felruházott óra adott esetben életet is menthet.","shortLead":"Kár volna legyinteni az Apple Watchra, mint a pénzesek luxuskütyüjére, ismét bebizonyosodott, hogy az egészségügyi...","id":"20180512_ujra_eletet_mentett_az_apple_okosoraja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d87533b7-fe18-4d1d-8c68-c5faa1f730ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90d7cb93-fdd7-46dc-aeab-8e3aaccdadd1","keywords":null,"link":"/tudomany/20180512_ujra_eletet_mentett_az_apple_okosoraja","timestamp":"2018. május. 12. 15:12","title":"Újra életet mentett az Apple okosórája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b826d025-7b29-4b5b-8ef5-59f87bd73624","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Rendszeres tehervonat összeköttetés létesült Antwerpen és a kínai Tansan iparváros között.","shortLead":"Rendszeres tehervonat összeköttetés létesült Antwerpen és a kínai Tansan iparváros között.","id":"20180513_A_belga_Antwerpen_osszekototte_magat_Kinaval","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b826d025-7b29-4b5b-8ef5-59f87bd73624&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb982a39-272d-47aa-a14c-f85efc089de2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180513_A_belga_Antwerpen_osszekototte_magat_Kinaval","timestamp":"2018. május. 13. 16:18","title":"A belga Antwerpen összekötötte magát Kínával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"343590f5-d33a-4054-acd4-ec1864c0d7e6","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Állásbörzét, karrierexpót tartanak az állami cégek szerdán délelőtt 11 óra és délután 18 óra között a fővárosban, a Magyar Vasúttörténeti Parkban, ahol 26 állami vállalat mutatkozik be, és 2200 betölthető állásra várják a jelentkezőket - közölték a szervezők.","shortLead":"Állásbörzét, karrierexpót tartanak az állami cégek szerdán délelőtt 11 óra és délután 18 óra között a fővárosban...","id":"20180513_Allasborzen_probal_munkaerot_vadaszni_az_allam","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=343590f5-d33a-4054-acd4-ec1864c0d7e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a99f235b-18f4-4b7c-a5c4-d26e9d5a88f2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180513_Allasborzen_probal_munkaerot_vadaszni_az_allam","timestamp":"2018. május. 13. 08:35","title":"Állásbörzén próbál munkaerőt vadászni az állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]