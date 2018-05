Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"73a85a03-068d-4e2b-8632-7b7fc0d74baf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem indul túl jól ez a pünkösdi hosszúhétvége.","shortLead":"Nem indul túl jól ez a pünkösdi hosszúhétvége.","id":"20180518_Huvos_esos_lesz_ez_a_pentek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73a85a03-068d-4e2b-8632-7b7fc0d74baf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fab9f32d-6ce8-47ec-bf9d-e6adc470d2d8","keywords":null,"link":"/itthon/20180518_Huvos_esos_lesz_ez_a_pentek","timestamp":"2018. május. 18. 06:57","title":"Hűvös, esős lesz ez a péntek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1320aaa7-2157-4c72-98ce-e383ef02bbee","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Konzultációra hazarendelték a palesztin nagyköveteket abból a négy uniós tagállamból, amelynek képviselői részt vettek a jeruzsálemi amerikai nagykövetség megnyitása előtt, vasárnap tartott ünnepségen.","shortLead":"Konzultációra hazarendelték a palesztin nagyköveteket abból a négy uniós tagállamból, amelynek képviselői részt vettek...","id":"20180516_magyarorszagrol_is_hazarendeltek_a_palesztin_nagykovetet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1320aaa7-2157-4c72-98ce-e383ef02bbee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1904a7c8-74cc-42b2-b4c5-fe8d95bc642c","keywords":null,"link":"/vilag/20180516_magyarorszagrol_is_hazarendeltek_a_palesztin_nagykovetet","timestamp":"2018. május. 16. 17:12","title":"Magyarországról is hazarendelték a palesztin nagykövetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4895de4a-8310-45ff-b158-49ccaac8d84a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 128 éves orosz asszony szerint életének minden napja isten szörnyű büntetése.","shortLead":"A 128 éves orosz asszony szerint életének minden napja isten szörnyű büntetése.","id":"20180517_Nem_igazan_orul_hosszu_eletenek_a_vilag_legidosebb_embere","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4895de4a-8310-45ff-b158-49ccaac8d84a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21607581-2ff2-4660-85c3-05bf01d1ed49","keywords":null,"link":"/elet/20180517_Nem_igazan_orul_hosszu_eletenek_a_vilag_legidosebb_embere","timestamp":"2018. május. 17. 10:09","title":"Nem igazán örül hosszú életének a világ legidősebb embere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40226357-627b-4d84-9f7a-ef3d40ff0a14","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hosszú cikket közöl a brit Financial Times a szerb elnökről, Aleksandar Vucicról, aki hasonló kanyarokat írt le eddig politikai pályafutása során, mint Orbán Viktor.","shortLead":"Hosszú cikket közöl a brit Financial Times a szerb elnökről, Aleksandar Vucicról, aki hasonló kanyarokat írt le eddig...","id":"20180517_Szerb_kollegaja_szerint_baromsag_hogy_Orbanra_hasonlit","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=40226357-627b-4d84-9f7a-ef3d40ff0a14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7aa0a5f4-fc51-46c7-a21b-66616271ba2b","keywords":null,"link":"/itthon/20180517_Szerb_kollegaja_szerint_baromsag_hogy_Orbanra_hasonlit","timestamp":"2018. május. 17. 11:43","title":"Szerb kollégája szerint baromság, hogy Orbánra hasonlít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1dd6d49-8fb7-491c-85e2-9d9c03b190dd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hétfőn elkezdték forgatni a filmet, amire több mint 350 milliót kapott a Filmalaptól. ","shortLead":"Hétfőn elkezdték forgatni a filmet, amire több mint 350 milliót kapott a Filmalaptól. ","id":"20180516_Romantikus_vigjatek_lesz_Dobo_Kata_elso_rendezese","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d1dd6d49-8fb7-491c-85e2-9d9c03b190dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57aca728-a8a7-4420-9bd4-fa81e8e6f67e","keywords":null,"link":"/kultura/20180516_Romantikus_vigjatek_lesz_Dobo_Kata_elso_rendezese","timestamp":"2018. május. 16. 08:42","title":"Romantikus vígjáték lesz Dobó Kata első rendezése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92eebe59-a585-4395-9a32-665e3b99145e","c_author":"Csurja Zsolt","category":"kkv","description":"A világ egyik legédesebb paradicsomát termesztik Veresegyházon. A vállalkozás 2016-ig 85 százalékban exportra termelt, de az ügyvezető tudatosan csökkentette az arányt, mert nagy dobásra készül. ","shortLead":"A világ egyik legédesebb paradicsomát termesztik Veresegyházon. A vállalkozás 2016-ig 85 százalékban exportra termelt...","id":"20180517_Cukorfalat_es_tarsai_lenyomna_a_veresegyhazi_paradicsom_a_spanyol_importot","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=92eebe59-a585-4395-9a32-665e3b99145e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aeabff46-6b22-41e5-b765-ee8606a256a8","keywords":null,"link":"/kkv/20180517_Cukorfalat_es_tarsai_lenyomna_a_veresegyhazi_paradicsom_a_spanyol_importot","timestamp":"2018. május. 17. 13:30","title":"Cukorfalat és társai: lenyomná a veresegyházi paradicsom a spanyol importot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6306c3bb-9ab3-4f35-8063-152c68357fad","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Rosszra készülnek az állatvédők, amint a szurikáták bekerülnek a hírekbe: a gazdag, de cserébe felelőtlen állattartók kedvence ez az állat.","shortLead":"Rosszra készülnek az állatvédők, amint a szurikáták bekerülnek a hírekbe: a gazdag, de cserébe felelőtlen állattartók...","id":"20180516_300_ezer_forintert_mar_vehetne_szurikatat_de_ne_tegye","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6306c3bb-9ab3-4f35-8063-152c68357fad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bca2cb3-f6c1-43ad-9412-521ec44902fb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180516_300_ezer_forintert_mar_vehetne_szurikatat_de_ne_tegye","timestamp":"2018. május. 16. 15:15","title":"300 ezer forintért már vehetne szurikátát, de ne tegye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"178ca582-5155-4293-ad64-c07fba85bafa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az immunrendszer teljes tumorölő potenciálját felszabadítja a kaliforniai Stanford Egyetem kutatói által kidolgozott kombinált immunstimuláns kezelés. A daganat által rájuk kényszerített bénulásból magukhoz térítve az immunsejtek úgy söprik ki a daganatot és annak áttéteit a szervezetből, mintha egy vírusfertőzést számolnának fel. Szellemi atyja, Ronald Levy szerint az egyelőre csak egerekben kipróbált eljárás elvben bármilyen daganattípus kezelésére alkalmas lehet, és a klinikai próbák már 2018 vége felé megkezdődhetnek.","shortLead":"Az immunrendszer teljes tumorölő potenciálját felszabadítja a kaliforniai Stanford Egyetem kutatói által kidolgozott...","id":"20180516_felebresztett_immunrendszer_daganat_tumorolo_immunstimulans","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=178ca582-5155-4293-ad64-c07fba85bafa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"021f67e6-8b25-4eef-a914-2a1a66838475","keywords":null,"link":"/tudomany/20180516_felebresztett_immunrendszer_daganat_tumorolo_immunstimulans","timestamp":"2018. május. 16. 20:03","title":"A felébresztett immunrendszer egyszerűen kisöpri a daganatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]