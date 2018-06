Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ef9fe40e-a253-43c5-ac45-c6a349621979","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Kattintson a képre, hogy nagyobb formátumban láthassa a feltüntetett információkat az oroszországi vb-helyszínekről.","shortLead":"Kattintson a képre, hogy nagyobb formátumban láthassa a feltüntetett információkat az oroszországi vb-helyszínekről.","id":"20180612_Stadionmustra_a_vbnyitany_elott_vessen_egy_pillantast_a_meccsek_helyszineire","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef9fe40e-a253-43c5-ac45-c6a349621979&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51274e78-b2c5-4ddb-b5c4-1eedfe48b610","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180612_Stadionmustra_a_vbnyitany_elott_vessen_egy_pillantast_a_meccsek_helyszineire","timestamp":"2018. június. 12. 12:22","title":"Stadionmustra: a vb-nyitány előtt vessen egy pillantást a meccsek helyszíneire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6559241-6f23-42bc-a997-2ed3faf6c1e1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Nemzeti Közművek elindította földgáz applikációját, a korábban már működő áram applikációjának megújítása mellett. Az NKM Földgázapp és NKM Áramapp néven futó mobil alkalmazások használatával az ügyfelek földgáz-és áramügyeiket okostelefonjaikon intézhetik.","shortLead":"A Nemzeti Közművek elindította földgáz applikációját, a korábban már működő áram applikációjának megújítása mellett...","id":"20180611_Olcsobb_nem_lett_de_a_Nemzeti_Kozmuvek_ugyfelei_gazugyeiket_is_intezhetik_okostelefonon","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d6559241-6f23-42bc-a997-2ed3faf6c1e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc44d28b-7b59-4d8a-b0f2-0f8d922d6143","keywords":null,"link":"/kkv/20180611_Olcsobb_nem_lett_de_a_Nemzeti_Kozmuvek_ugyfelei_gazugyeiket_is_intezhetik_okostelefonon","timestamp":"2018. június. 11. 15:58","title":"Olcsóbb nem lett, de a Nemzeti Közművek ügyfelei gázügyeiket is intézhetik okostelefonon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f686f9ce-701d-4efa-962e-3f9c163df701","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Egy munkanélküli férj, összesen 500 dollárnyi megtakarítás, és egy vége felé közeledő veszélyeztetett terhesség – így vágott neki Kendra Scott az ékszertervezésnek.\r

","shortLead":"Egy munkanélküli férj, összesen 500 dollárnyi megtakarítás, és egy vége felé közeledő veszélyeztetett terhesség –...","id":"20180611_Bekotottem_az_ujszulott_fiamat_a_hordozokendobe_es_egy_teasdobozba_pakoltam_az_ekszermintakat__igy_epitette_fel_az_anyuka_milliard_dollaros_bizniszet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f686f9ce-701d-4efa-962e-3f9c163df701&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cc0eb40-1bb1-4511-8918-b5c9af7e529a","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180611_Bekotottem_az_ujszulott_fiamat_a_hordozokendobe_es_egy_teasdobozba_pakoltam_az_ekszermintakat__igy_epitette_fel_az_anyuka_milliard_dollaros_bizniszet","timestamp":"2018. június. 11. 12:10","title":"Újszülött fiával a hordozókendőben építette fel az anyuka milliárddolláros bizniszét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64bf5960-7d1c-46fd-9491-3df26b41ca7d","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Az interneten ingyenesen nézhető meccsközvetítések, izgalmas hírlevelek, ingyenes wifi hotspotok. A csütörtökön kezdődő 2018-as oroszországi labdarúgó-világbajnoksággal kapcsolatban mind a helyszínre utazókat, mind az otthonról szurkolókat óvatosságra intik a biztonsági cégek.","shortLead":"Az interneten ingyenesen nézhető meccsközvetítések, izgalmas hírlevelek, ingyenes wifi hotspotok. A csütörtökön kezdődő...","id":"20180611_foci_vb_kiberbiztonsag_atveros_weboldalak_csalas_online_megtekintes_stream_virus","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=64bf5960-7d1c-46fd-9491-3df26b41ca7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19bdbec2-c65e-4185-bf99-0f656645e7cb","keywords":null,"link":"/tudomany/20180611_foci_vb_kiberbiztonsag_atveros_weboldalak_csalas_online_megtekintes_stream_virus","timestamp":"2018. június. 11. 15:50","title":"Indul a focivébéláz, ön meg csak ül a gépe előtt, és végignézi, ahogy átverik?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ac55cdf-4367-4d30-a3e3-e88b289206f1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Ősszel tartják a szír férfi másodfokú tárgyalását Szegeden.","shortLead":"Ősszel tartják a szír férfi másodfokú tárgyalását Szegeden.","id":"20180611_Szeptemberben_lesz_Ahmed_H_ugyenek_ujabb_targyalasa","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ac55cdf-4367-4d30-a3e3-e88b289206f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99cea4c7-f78a-4c10-84d0-b27af1660787","keywords":null,"link":"/itthon/20180611_Szeptemberben_lesz_Ahmed_H_ugyenek_ujabb_targyalasa","timestamp":"2018. június. 11. 15:48","title":"Szeptemberben lesz Ahmed H. ügyének újabb tárgyalása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f17f939b-147f-44a0-8fe3-ffd7de8738c2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Sandero mostantól egy a korábbiaknál olcsóbb változatban is készül. Cserébe viszont gyengébb motort kapunk. ","shortLead":"A Sandero mostantól egy a korábbiaknál olcsóbb változatban is készül. Cserébe viszont gyengébb motort kapunk. ","id":"20180611_dacia_sandero_urban_stepway_olcso_roman_auto_crossover_benzinmotor","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f17f939b-147f-44a0-8fe3-ffd7de8738c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8e5b220-7c75-4565-a66f-568c13dd1379","keywords":null,"link":"/cegauto/20180611_dacia_sandero_urban_stepway_olcso_roman_auto_crossover_benzinmotor","timestamp":"2018. június. 11. 11:21","title":"Még olcsóbb változatban támad a divatos Dacia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8db27693-2fa0-43df-9982-49d4d2f0fb3b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A ghánai középpályás átigazolása körül már télen kisebb botrány kerekedett, most azonban a belga Genk klubja tiszta vizet öntött a pohárba, hivatalos oldalukon jelentették be Paintsil érkezését.","shortLead":"A ghánai középpályás átigazolása körül már télen kisebb botrány kerekedett, most azonban a belga Genk klubja tiszta...","id":"20180611_Elhagyja_a_Fradit_Joseph_Paintsil","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8db27693-2fa0-43df-9982-49d4d2f0fb3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd974f4b-63e9-4f31-9fc9-78648ea4e4ab","keywords":null,"link":"/sport/20180611_Elhagyja_a_Fradit_Joseph_Paintsil","timestamp":"2018. június. 11. 14:45","title":"Elhagyja a Fradit Joseph Paintsil","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf6d571-1632-4109-a398-42df8bdfaf5d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Sebastian Vettel, a Ferrari német pilótája nyerte a vasárnapi Forma-1-es Kanadai Nagydíjat, s mivel a vb-címvédő Lewis Hamilton csak ötödik lett, így átvette tőle a vezetést a pontversenyben.","shortLead":"Sebastian Vettel, a Ferrari német pilótája nyerte a vasárnapi Forma-1-es Kanadai Nagydíjat, s mivel a vb-címvédő Lewis...","id":"20180610_Vettel_nyert_es_az_elre_allt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bcf6d571-1632-4109-a398-42df8bdfaf5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5b71e2e-b894-4929-9b69-f3d067f249a0","keywords":null,"link":"/sport/20180610_Vettel_nyert_es_az_elre_allt","timestamp":"2018. június. 10. 22:08","title":"Vettel nyert és az élre állt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]