Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b2129deb-9bd6-4734-a01c-7f414c80c9ec","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Dunakanyar települései mintha kimaradtak volna az utóbbi évek nagy szárnyalásából. Szentendrétől északra, Visegrád irányában, a 11-es út mentén kis túlzással minden ház eladó, még sincs nagy mozgás.","shortLead":"A Dunakanyar települései mintha kimaradtak volna az utóbbi évek nagy szárnyalásából. Szentendrétől északra, Visegrád...","id":"20180831_Ha_itt_jar_nem_hiszi_el_hogy_ingatlanpiaci_boom_van","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2129deb-9bd6-4734-a01c-7f414c80c9ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e43b8cdc-87db-4b26-b4bc-791c3c48dbed","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180831_Ha_itt_jar_nem_hiszi_el_hogy_ingatlanpiaci_boom_van","timestamp":"2018. augusztus. 31. 11:29","title":"\"Ez teljességgel irreális\" – ha itt jár, nem hiszi el, hogy ingatlanpiaci boom van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56aa3c3e-715b-4284-972c-837d852388a5","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A nyolcszoros olimpiai bajnok síkfutó barátságos mérkőzésen mutatkozott be az ausztrál Central Coast Mariners labdarúgócsapatában, amelynél próbajátékon szerepel.","shortLead":"A nyolcszoros olimpiai bajnok síkfutó barátságos mérkőzésen mutatkozott be az ausztrál Central Coast Mariners...","id":"20180831_usain_bolt_eloszor_focizott_igazi_meccsen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=56aa3c3e-715b-4284-972c-837d852388a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69cbd458-e18f-419d-b924-97169dbbe3e4","keywords":null,"link":"/sport/20180831_usain_bolt_eloszor_focizott_igazi_meccsen","timestamp":"2018. augusztus. 31. 19:04","title":"Usain Bolt először focizott igazi meccsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f73d75c-1122-4b4c-bd5e-5f906a9cc327","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Életét vesztette Olekszandr Zaharcsenko kelet-ukrajnai szakadár vezető pénteken, miután pokolgép robbant egy donyecki kávéházban. Moszkva szerint Kijev a felelős, a szakadár országrészben rendkívüli állapotot hirdettek.","shortLead":"Életét vesztette Olekszandr Zaharcsenko kelet-ukrajnai szakadár vezető pénteken, miután pokolgép robbant egy donyecki...","id":"20180831_megoltek_az_oroszbarat__szakadarok_vezeret_olekszandr_zaharcsenko","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f73d75c-1122-4b4c-bd5e-5f906a9cc327&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d98486a8-323d-4281-9215-40bb374fa0f6","keywords":null,"link":"/vilag/20180831_megoltek_az_oroszbarat__szakadarok_vezeret_olekszandr_zaharcsenko","timestamp":"2018. augusztus. 31. 18:28","title":"Megölték az oroszbarát ukrán szakadárok vezérét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b88929ae-c481-4ca9-a0ee-49adec69dc11","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A német labdarúgó Bundesligában szereplő SC Freiburghoz szerződött Sallai Roland.","shortLead":"A német labdarúgó Bundesligában szereplő SC Freiburghoz szerződött Sallai Roland.","id":"20180831_freiburgban_folytatja_a_magyar_valogatott_szelsoje_sallai_roland","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b88929ae-c481-4ca9-a0ee-49adec69dc11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"526d180e-7f65-449e-90e5-326c7b334246","keywords":null,"link":"/sport/20180831_freiburgban_folytatja_a_magyar_valogatott_szelsoje_sallai_roland","timestamp":"2018. augusztus. 31. 19:18","title":"Freiburgban folytatja a magyar válogatott szélsője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1d46971-7ddc-476f-a799-87eb7cad9e83","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"kultura","description":"Minden idők legnagyobb rockzenekara egy állóhajón játszott együtt először, a mennyekbe jutott, és öt évtized múltán sem vesztette el a rajongóit.","shortLead":"Minden idők legnagyobb rockzenekara egy állóhajón játszott együtt először, a mennyekbe jutott, és öt évtized múltán sem...","id":"201835__led_zeppelin__negy_szimbolum__olom_leggomb__magassagi_mamor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e1d46971-7ddc-476f-a799-87eb7cad9e83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8330a3d-eda5-4acd-ad66-1f352a8de50b","keywords":null,"link":"/kultura/201835__led_zeppelin__negy_szimbolum__olom_leggomb__magassagi_mamor","timestamp":"2018. szeptember. 01. 17:30","title":"Olyanok voltak, mint a sisak nélkül motorozó tinédzserek - 50 éve alakult a Led Zeppelin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"def01c92-37a9-4317-8a3f-b6d219914d5b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Övé volt a világ legkúlabb állása, most a felesége jön.","shortLead":"Övé volt a világ legkúlabb állása, most a felesége jön.","id":"20180831_Lemondott_a_norveg_kozlekedesi_miniszter_hogy_most_a_felesege_epithesse_a_karrierjet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=def01c92-37a9-4317-8a3f-b6d219914d5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ff31632-0464-4a73-8af2-ef6810678387","keywords":null,"link":"/elet/20180831_Lemondott_a_norveg_kozlekedesi_miniszter_hogy_most_a_felesege_epithesse_a_karrierjet","timestamp":"2018. augusztus. 31. 17:38","title":"Lemondott a norvég közlekedési miniszter, hogy most a felesége építhesse a karrierjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00cd5032-e5c7-4f2a-9267-02253d9c8eae","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A szokatlan nevű TPSRPRT zenekar az élő elektronika és a hangszerek fúziójával kísérletezik. A klubkoncertektől idén eljutottak a Bánkitó Fesztiválra, szeptember 1-jén pedig lemezbemutatót tartanak az A38 Hajón.","shortLead":"A szokatlan nevű TPSRPRT zenekar az élő elektronika és a hangszerek fúziójával kísérletezik. A klubkoncertektől idén...","id":"20180831_Minket_inkabb_az_izgat_amikor_beindul_az_ember_kepzelete","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00cd5032-e5c7-4f2a-9267-02253d9c8eae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cd70c19-1570-49d6-b21d-83541b071792","keywords":null,"link":"/kultura/20180831_Minket_inkabb_az_izgat_amikor_beindul_az_ember_kepzelete","timestamp":"2018. augusztus. 31. 14:20","title":"Minket inkább az izgat, amikor beindul az ember képzelete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"140f22e5-e1a9-4bef-aefe-c29931fd4b75","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A korallevő töviskoronás tengericsillag (Acanthaster planci) levadászására és megölésére képes robot-tengeralattjárót fejlesztettek ki ausztrál kutatók a Nagy-korallzátony védelmére.","shortLead":"A korallevő töviskoronás tengericsillag (Acanthaster planci) levadászására és megölésére képes robot-tengeralattjárót...","id":"20180901_ausztral_nagy_korallzatony_korallevo_toviskoronas_tengericsillag_rangerbot_robot_tengeralattjaro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=140f22e5-e1a9-4bef-aefe-c29931fd4b75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68a7bcfa-d52a-49da-85fd-7055dd6e4229","keywords":null,"link":"/tudomany/20180901_ausztral_nagy_korallzatony_korallevo_toviskoronas_tengericsillag_rangerbot_robot_tengeralattjaro","timestamp":"2018. szeptember. 01. 14:03","title":"Tengeralattjáró-vadászgépet vetnek be a korallokat megevő tengericsillag ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]