[{"available":true,"c_guid":"a36fe838-c9c2-4a84-be1f-3619922e6fe3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szergej Prokopjev Twitteren tette közzé azt a videót, amelyben nemcsak a (volt) lyukat mutatja meg, de azt is elmondja, miért nem igazak a sajtóban korábban megjelent hírek.","shortLead":"Szergej Prokopjev Twitteren tette közzé azt a videót, amelyben nemcsak a (volt) lyukat mutatja meg, de azt is elmondja...","id":"20180914_nemzetkozi_urallomas_iss_szojuz_lyuk_szergej_prokopjev_szivargas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a36fe838-c9c2-4a84-be1f-3619922e6fe3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d798432e-44c2-473c-bbff-68d9e966ac95","keywords":null,"link":"/tudomany/20180914_nemzetkozi_urallomas_iss_szojuz_lyuk_szergej_prokopjev_szivargas","timestamp":"2018. szeptember. 14. 07:02","title":"Videó: az orosz űrhajós megmutatta, hogyan néz ki a befoltozott lyuk a Nemzetközi Űrállomáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14bef6d7-d8fa-412f-9638-8d5745179494","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az idei első félévben kétszer annyi lakóingatlant kényszerértékesítettek a magyarországi bankok, mint az előző évek átlaga volt – derül ki a Magyar Nemzeti Bank statisztikáiból.","shortLead":"Az idei első félévben kétszer annyi lakóingatlant kényszerértékesítettek a magyarországi bankok, mint az előző évek...","id":"20180913_Minden_nap_8_csalad_kerul_az_utcara__porognek_a_kenyszerertekesitesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=14bef6d7-d8fa-412f-9638-8d5745179494&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe8399cd-0d25-4e0f-a94d-fb1270fad0e1","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180913_Minden_nap_8_csalad_kerul_az_utcara__porognek_a_kenyszerertekesitesek","timestamp":"2018. szeptember. 13. 09:50","title":"Mindennap 8 család kerül az utcára – pörögnek a kényszerértékesítések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce3eb9ad-53f7-4ac4-b330-0d9b351ae58e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Közép-európai Egyetem pénteken hivatalosan is megkezdte új tanévét. Az évnyitó ünnepségen a CEU alapelvei – a szabad gondolkodás, a sokszínűség és a nyílt társadalom szellemében köszöntötték a hallgatókat, oktatókat, munkatársakat és a meghívott vendégeket.","shortLead":"A Közép-európai Egyetem pénteken hivatalosan is megkezdte új tanévét. Az évnyitó ünnepségen a CEU alapelvei – a szabad...","id":"20180914_Megkezdodott_a_CEU_uj_taneve__Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce3eb9ad-53f7-4ac4-b330-0d9b351ae58e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"485eec22-256c-48df-bce7-233473edb279","keywords":null,"link":"/itthon/20180914_Megkezdodott_a_CEU_uj_taneve__Budapesten","timestamp":"2018. szeptember. 14. 17:48","title":"Megkezdődött a CEU új tanéve – Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ef2ff8d-c7e7-4427-a0b0-87bd1f9e0ee9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Harminc elsőbbségi levélből egyre legalább négy napot kell várni, hogy megérkezzen. Akinek elvész a levele, sok mindent nem tehet az idegeskedésen kívül.","shortLead":"Harminc elsőbbségi levélből egyre legalább négy napot kell várni, hogy megérkezzen. Akinek elvész a levele, sok mindent...","id":"20180914_Nem_lenne_baj_a_Posta_szerint_az_sem_ha_elvesztenenek_2900_ajanlott_levelet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0ef2ff8d-c7e7-4427-a0b0-87bd1f9e0ee9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa153ced-81c8-4221-92d9-9c9ab2ff8c0d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180914_Nem_lenne_baj_a_Posta_szerint_az_sem_ha_elvesztenenek_2900_ajanlott_levelet","timestamp":"2018. szeptember. 14. 11:37","title":"Nem lenne baj a Posta szerint az sem, ha elvesztenének 2900 ajánlott levelet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3d50bf2-f870-48f9-ad51-9d73046fc0a8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész-rendező az e heti HVG Portréjában fejtette ki véleményét többek között a metoo-mozgalomról és a politikai színházról.\r

\r

","shortLead":"A színész-rendező az e heti HVG Portréjában fejtette ki véleményét többek között a metoo-mozgalomról és a politikai...","id":"20180913_Pelsoczy_Reka_Jo_ugy_neveben_bar_de_velemenyterror_van","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f3d50bf2-f870-48f9-ad51-9d73046fc0a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e31e545-8c6c-4805-be74-2b5a380c200b","keywords":null,"link":"/kultura/20180913_Pelsoczy_Reka_Jo_ugy_neveben_bar_de_velemenyterror_van","timestamp":"2018. szeptember. 13. 15:15","title":"Pelsőczy Réka: „Jó ügy nevében bár, de véleményterror van”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c183b244-838d-45f3-ae4c-d1cca9b14f81","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Matteo Salvini olasz belügyminiszter bejelentette, azonnal eltávolítják Olaszországból azt a 184 tunéziait, akik motorcsónakkal átkeltek a máltai vizeken, és az olaszországi Lampedusa szigetén kötöttek ki. Salvini szerint Málta teljesen kivonja magát a migráció ellenőrzéséből. Közben Herbert Kickl szabadságpárti osztrák belügyminiszter azt mondta: az EU elhamarkodottan vetette el azt az elképzelést, hogy Észak-Afrikában gyűjtőtáborokat hozzanak létre az Európába áhítozó migránsok számára.\r

","shortLead":"Matteo Salvini olasz belügyminiszter bejelentette, azonnal eltávolítják Olaszországból azt a 184 tunéziait, akik...","id":"20180914_Elesednek_a_bevadnrolasi_vitak_Europaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c183b244-838d-45f3-ae4c-d1cca9b14f81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e32004a-2be3-48a9-bf5b-26f22af83b0d","keywords":null,"link":"/vilag/20180914_Elesednek_a_bevadnrolasi_vitak_Europaban","timestamp":"2018. szeptember. 14. 15:50","title":"Salvini szemrehányást tett Máltának a menekültek átengedése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"348bc755-48c4-42cd-9244-fb419fb7a32d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Műsortámogatói spotot, rovatszponzorációt, és termékelhelyezést is kaptak.","shortLead":"Műsortámogatói spotot, rovatszponzorációt, és termékelhelyezést is kaptak.","id":"20180913_Andy_Vajna_tevejeben_hirdeti_magat_a_csepeli_onkormanyzat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=348bc755-48c4-42cd-9244-fb419fb7a32d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ce125b8-ed3c-433d-b8dc-20e82c589b26","keywords":null,"link":"/kkv/20180913_Andy_Vajna_tevejeben_hirdeti_magat_a_csepeli_onkormanyzat","timestamp":"2018. szeptember. 13. 14:44","title":"Andy Vajna tévéjében hirdeti magát a csepeli önkormányzat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"522e912f-ba09-4084-bef6-c89fccbe14b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pénzmosás miatt emeltek vádat ellenük.","shortLead":"Pénzmosás miatt emeltek vádat ellenük.","id":"20180914_Magyar_bankszamlakon_keresztul_csalt_el_kulfoldi_penzeket_egy_budapesti_testverpar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=522e912f-ba09-4084-bef6-c89fccbe14b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aedf9120-1891-4d1c-95f6-6ba1d702422d","keywords":null,"link":"/itthon/20180914_Magyar_bankszamlakon_keresztul_csalt_el_kulfoldi_penzeket_egy_budapesti_testverpar","timestamp":"2018. szeptember. 14. 10:17","title":"Magyar bankszámlákon keresztül csalt el külföldi pénzeket egy budapesti testvérpár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]