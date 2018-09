Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c31c7a6e-a6f7-4a51-b687-38eefe7b101f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A néppárti politikus kifogásolta, hogy európai vezetők nyilvánosan bírálják Orbánt, ugyanakkor nem vitatják meg egymással érveiket. ","shortLead":"A néppárti politikus kifogásolta, hogy európai vezetők nyilvánosan bírálják Orbánt, ugyanakkor nem vitatják meg...","id":"20180916_Weber_Europa_politikusainak_szembe_kell_nezniuk_Orbannal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c31c7a6e-a6f7-4a51-b687-38eefe7b101f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef2edac1-8f52-4304-b767-2729efe05658","keywords":null,"link":"/vilag/20180916_Weber_Europa_politikusainak_szembe_kell_nezniuk_Orbannal","timestamp":"2018. szeptember. 16. 21:04","title":"Weber: Európa politikusainak szembe kell nézniük Orbánnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fea8dfb6-2b73-4c1e-8789-b3fd9fab4efc","c_author":"MTI","category":"kultura","description":" Hivatalos ökumenikus párbeszédet kezd egymással a két egyház.","shortLead":" Hivatalos ökumenikus párbeszédet kezd egymással a két egyház.","id":"20180916_A_nok_pappa_szenteleserol_is_targyalnanak_a_Vatikannal_a_protestansok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fea8dfb6-2b73-4c1e-8789-b3fd9fab4efc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc2919a7-b1c6-4dba-92ae-40fb6bb14432","keywords":null,"link":"/kultura/20180916_A_nok_pappa_szenteleserol_is_targyalnanak_a_Vatikannal_a_protestansok","timestamp":"2018. szeptember. 16. 17:06","title":"A nők pappá szenteléséről is tárgyalnának a Vatikánnal a protestánsok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1661a16-51dc-4a17-a03b-3831b373b046","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Woody Allen jelenlegi felesége Soon-Yi Previn évtizedekig tartó hallgatás után megtörte a csöndet, és végre beszélt arról, hogy ő mit gondolt a férjét ért molesztálási vádakról. ","shortLead":"Woody Allen jelenlegi felesége Soon-Yi Previn évtizedekig tartó hallgatás után megtörte a csöndet, és végre beszélt...","id":"20180917_Woody_Allen_felesege_elmondta_a_sajat_verziojat_a_molesztalasi_uggyel_kapcsolatban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1661a16-51dc-4a17-a03b-3831b373b046&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b300cfa-c443-4d6a-873c-7bfd5dd688df","keywords":null,"link":"/elet/20180917_Woody_Allen_felesege_elmondta_a_sajat_verziojat_a_molesztalasi_uggyel_kapcsolatban","timestamp":"2018. szeptember. 17. 09:53","title":"Woody Allen felesége elmondta a saját verzióját a molesztálási üggyel kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"925850d2-5856-4f25-b79b-44e121b7dd9d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az óriáscég az orvosi célra szánt származékkal próbálkozik.","shortLead":"Az óriáscég az orvosi célra szánt származékkal próbálkozik.","id":"20180917_A_CocaCola_is_kannabiszos_uditot_keszul_gyartani","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=925850d2-5856-4f25-b79b-44e121b7dd9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6c1049c-389c-4f0b-a86c-e9f75c5f5981","keywords":null,"link":"/kkv/20180917_A_CocaCola_is_kannabiszos_uditot_keszul_gyartani","timestamp":"2018. szeptember. 17. 16:56","title":"A Coca-Cola is kannabiszos üdítőt készül gyártani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a050d95-3308-4905-b0ec-2659f7809249","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A százat is meghaladhatja a halálos áldozatok száma a Manghut tájfun miatt a Fülöp-szigeteken - jelentette be Itogon város polgármestere vasárnap egy helyi rádióműsorban. Közben megjelentek az első videók a tájfun hongkongi és makaói megérkezéséről.","shortLead":"A százat is meghaladhatja a halálos áldozatok száma a Manghut tájfun miatt a Fülöp-szigeteken - jelentette be Itogon...","id":"20180916_Fulopszigetek__tobb_mint_szaz_embereletet_kovetelt_a_tajfun","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1a050d95-3308-4905-b0ec-2659f7809249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e5845b7-5e17-47aa-90ab-e4d911cd91a0","keywords":null,"link":"/vilag/20180916_Fulopszigetek__tobb_mint_szaz_embereletet_kovetelt_a_tajfun","timestamp":"2018. szeptember. 16. 12:55","title":"Fülöp-szigetek - több mint száz emberéletet követelt a tájfun?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f03aad4e-143f-4647-8ea9-ff36762890ef","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az országban a kutatás-fejlesztési területen foglalkoztatottak száma eléri a 6,2 milliót.","shortLead":"Az országban a kutatás-fejlesztési területen foglalkoztatottak száma eléri a 6,2 milliót.","id":"20180916_Elkepeszto_osszegeket_kolt_Kina_kutatasfejlesztesre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f03aad4e-143f-4647-8ea9-ff36762890ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb006421-44f5-4f06-97ed-d2f2c09b95ff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180916_Elkepeszto_osszegeket_kolt_Kina_kutatasfejlesztesre","timestamp":"2018. szeptember. 16. 13:54","title":"Elképesztő összegeket költ Kína kutatás-fejlesztésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e0daf64-575c-4c5a-a9a3-7601f9c4e078","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Könnyen belefuthatunk a neten drága vagy érvénytelen jegyekbe. A szervezők meg is nevezik a szélhámosnak gondolt jegyirodákat.\r

\r

","shortLead":"Könnyen belefuthatunk a neten drága vagy érvénytelen jegyekbe. A szervezők meg is nevezik a szélhámosnak gondolt...","id":"20180917_Erdemes_vigyazni_ha_Eros_Ramazzoti_jegyet_vasarolunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e0daf64-575c-4c5a-a9a3-7601f9c4e078&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"195372d8-cf10-4167-bf87-c29a6e9d1f18","keywords":null,"link":"/elet/20180917_Erdemes_vigyazni_ha_Eros_Ramazzoti_jegyet_vasarolunk","timestamp":"2018. szeptember. 17. 12:06","title":"Érdemes vigyázni, ha Eros Ramazzotti-jegyet vásárolunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a856bab1-d988-4727-bbf1-79280d01e1ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szociológus szerint mindenki szorong az országban. „Még a hatalmon lévők is. Félnek nyilatkozni, mert tudják, hogy elég egyetlen rossz szó, és elvesztik az állásukat, körön kívül találják magukat. A félelmük egyáltalán nem megalapozatlan. Kegyvesztések sorának vagyunk tanúi.”","shortLead":"A szociológus szerint mindenki szorong az országban. „Még a hatalmon lévők is. Félnek nyilatkozni, mert tudják...","id":"20180917_Ferge_Zsuzsa_A_valosagos_cel_az_egyenlotlenseg_novelese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a856bab1-d988-4727-bbf1-79280d01e1ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3cf48db-ec42-490f-868c-2a71a9f59552","keywords":null,"link":"/itthon/20180917_Ferge_Zsuzsa_A_valosagos_cel_az_egyenlotlenseg_novelese","timestamp":"2018. szeptember. 17. 10:59","title":"Ferge Zsuzsa: A valóságos cél az egyenlőtlenség növelése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]