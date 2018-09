Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9b38d4df-bf04-46fb-b254-819eb3510203","c_author":"Gáti Júlia","category":"itthon","description":"Jön az újabb amatőr pótcselekvés?","shortLead":"Jön az újabb amatőr pótcselekvés?","id":"20180917_Gati_Julia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b38d4df-bf04-46fb-b254-819eb3510203&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52bd8a5c-eb3c-41ab-9180-5ee4bf247b10","keywords":null,"link":"/itthon/20180917_Gati_Julia","timestamp":"2018. szeptember. 17. 17:58","title":"Gáti Júlia: Annyit ér, mint magyar beteg a NER-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b06bec9-c4a7-4062-88d4-53ac48cf7857","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A 77 éves Hélène Pastor alig lépett ki a kórház kapuján Nizzában, amikor egy lefűrészelt csövű puskával agyonlőtték. Sofőrje hasonló sorsra jutott. Egész Monaco felbolydult a négy éve elkövetett gyilkosság miatt. A per hétfőn kezdődött.","shortLead":"A 77 éves Hélène Pastor alig lépett ki a kórház kapuján Nizzában, amikor egy lefűrészelt csövű puskával agyonlőtték...","id":"20180917_Lengyelorszag_volt_konzulja_olethette_meg_anyosat_Monaco_leggazdagabb_asszonyat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b06bec9-c4a7-4062-88d4-53ac48cf7857&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52e57961-b28f-482e-aeb2-2d8ca3e191f4","keywords":null,"link":"/kkv/20180917_Lengyelorszag_volt_konzulja_olethette_meg_anyosat_Monaco_leggazdagabb_asszonyat","timestamp":"2018. szeptember. 17. 11:45","title":"Lengyelország volt konzulja ölethette meg anyósát, Monaco leggazdagabb asszonyát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d189817b-b807-4c58-9051-dc35c3e5d088","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"75 év alatt tudják majd törleszteni a teljes összeget a költségvetésnek.","shortLead":"75 év alatt tudják majd törleszteni a teljes összeget a költségvetésnek.","id":"20180918_Reszletekben_fizetheti_vissza_Salvini_partja_a_csalas_miatt_megallapitott_tartozasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d189817b-b807-4c58-9051-dc35c3e5d088&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13045c70-6dfa-42f4-91da-38c3053748f7","keywords":null,"link":"/vilag/20180918_Reszletekben_fizetheti_vissza_Salvini_partja_a_csalas_miatt_megallapitott_tartozasat","timestamp":"2018. szeptember. 18. 20:16","title":"Részletekben fizetheti vissza Salvini pártja a csalás miatt megállapított tartozását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9388a57-60e9-4af0-b19e-8e089563fd7f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kiderült, mire, mennyit költöttünk idén, az első félévben.","shortLead":"Kiderült, mire, mennyit költöttünk idén, az első félévben.","id":"20180918_Vergodnek_a_turkalok_csucson_a_mobilboltok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a9388a57-60e9-4af0-b19e-8e089563fd7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3cd07c1-e2bc-47eb-88c4-2a849c564eae","keywords":null,"link":"/kkv/20180918_Vergodnek_a_turkalok_csucson_a_mobilboltok","timestamp":"2018. szeptember. 18. 06:15","title":"Vergődnek a turkálók, csúcson a mobilboltok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a03d379a-843c-4ec2-ba55-4e2b10f95af7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Orbán Ráhel hétfőn hozta világra második gyermekét.","shortLead":"Orbán Ráhel hétfőn hozta világra második gyermekét.","id":"20180918_vilagra_jott_orban_viktor_harmadik_unokaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a03d379a-843c-4ec2-ba55-4e2b10f95af7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9559a39c-c0ca-4847-acc8-94de2a18ade4","keywords":null,"link":"/elet/20180918_vilagra_jott_orban_viktor_harmadik_unokaja","timestamp":"2018. szeptember. 18. 12:41","title":"Világra jött Orbán Viktor harmadik unokája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a1a7ffa-c3e1-4716-8e73-74fe79803586","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Orbán Viktor nem akar minden magyar atyja lenni, nem akar népvezér lenni. Ebből a szempontból nem olyan, mint Putyin. Ő a megosztó, aki a legszervezettebb kisebbség vezetője. Aki nem diktátor, neki kell a választók visszajelzése. Neves amerikai lapban jelent meg magyar kutatók tanulmánya.","shortLead":"Orbán Viktor nem akar minden magyar atyja lenni, nem akar népvezér lenni. Ebből a szempontból nem olyan, mint Putyin. Ő...","id":"20180918_Meglepo_de_Orban_demokraciaban_erzi_jol_magat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a1a7ffa-c3e1-4716-8e73-74fe79803586&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8481cd82-7785-4e06-be79-3f477b6d46ea","keywords":null,"link":"/itthon/20180918_Meglepo_de_Orban_demokraciaban_erzi_jol_magat","timestamp":"2018. szeptember. 18. 11:25","title":"Ez nem demokrácia, de Orbánnak kellenek a választások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87f4d4fe-9418-46fe-a6f2-cd2d9cf64673","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Miklós Edit hétfői bejelentése szerint a Fővárosi Törvényszék szeptember 11-i végzése alapján immár hivatalosan is ő az elnök, így újra elkezdődhet az érdemi munka a Magyar Sí Szövetségben.","shortLead":"Miklós Edit hétfői bejelentése szerint a Fővárosi Törvényszék szeptember 11-i végzése alapján immár hivatalosan is ő...","id":"20180917_Birosag_mondta_ki_hogy_Miklos_Edit_a_siszovetseg_elnoke","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87f4d4fe-9418-46fe-a6f2-cd2d9cf64673&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b09ca7cb-d118-41f2-ae4d-987b92df0d7f","keywords":null,"link":"/sport/20180917_Birosag_mondta_ki_hogy_Miklos_Edit_a_siszovetseg_elnoke","timestamp":"2018. szeptember. 17. 12:44","title":"Bíróság mondta ki, hogy Miklós Edit a síszövetség elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fb58eee-3cd0-436c-a2ea-b50137245a27","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Most már keresnek annyit, amennyit tíz éve szerettek volna, kevesebb gyereket vállaltak, mint amennyit akartak, vagy épp rég elhagyták az országot. A válság megtépázta, de nem gyűrte le őket.","shortLead":"Most már keresnek annyit, amennyit tíz éve szerettek volna, kevesebb gyereket vállaltak, mint amennyit akartak, vagy...","id":"20180917_valsag_2008_palyakezdo_munka_hitel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9fb58eee-3cd0-436c-a2ea-b50137245a27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"432f549a-e5a8-460f-8a77-1abe58c821bd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180917_valsag_2008_palyakezdo_munka_hitel","timestamp":"2018. szeptember. 17. 10:40","title":"\"Röhögtünk Gyurcsányon, ma már nem tennénk\" – mi lett a válságban edződött \"2008-as évfolyammal\"? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]