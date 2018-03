Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"641721e1-5104-487c-974a-aaa29130ce53","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Megfulladt egy kölyökkutya az amerikai United Airlines egyik belföldi járatán, miután a légikisérő arra utasította az állat gazdáját, hogy tegye be a kutyát az ülések fölötti csomagtartóba. A légitársaság most bocsánatot kér, s visszatéríti a szállításért elkért 125 dollárt.\r

","shortLead":"Megfulladt egy kölyökkutya az amerikai United Airlines egyik belföldi járatán, miután a légikisérő arra utasította...","id":"20180314_Kutyahalal_a_csomagtartoban_a_legitarsasag_bocsanatot_ker","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=641721e1-5104-487c-974a-aaa29130ce53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1917d229-e45d-4eaf-8f1f-19196f45fc78","keywords":null,"link":"/vilag/20180314_Kutyahalal_a_csomagtartoban_a_legitarsasag_bocsanatot_ker","timestamp":"2018. március. 14. 08:33","title":"Kutyahalál a csomagtartóban, a légitársaság bocsánatot kér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d84398a-d41f-4dbe-b477-11ae0e3ff8aa","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök leváltotta külügyminiszterét, Rex Tillersont. Helyére Mike Pompeo CIA-főnököt nevezte ki. Már hosszú ideje terjedtek azok a hírek, amelyek szerint Trump és Tillerson sok mindenben nem ért egyet.

","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök leváltotta külügyminiszterét, Rex Tillersont. Helyére Mike Pompeo CIA-főnököt nevezte ki...","id":"20180313_Trump_kirugta_a_kulugyminiszteret","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d84398a-d41f-4dbe-b477-11ae0e3ff8aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"021b069d-bdc2-476d-8490-c754a5a1509a","keywords":null,"link":"/vilag/20180313_Trump_kirugta_a_kulugyminiszteret","timestamp":"2018. március. 13. 14:18","title":"Trump kirúgta a külügyminiszterét, nő a CIA élén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d83cb32-23a2-481d-a8fb-e6ffb738aa88","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az első fokon négy évre elítélt Szepessy Zsolt Összefogás Pártját átengedte a Kúria.","shortLead":"Az első fokon négy évre elítélt Szepessy Zsolt Összefogás Pártját átengedte a Kúria.","id":"20180314_Lesz_listaja_a_legsulyosabb_kamupartnak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d83cb32-23a2-481d-a8fb-e6ffb738aa88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0fd8295-6d43-4d61-bb3f-3b4c24bc87a8","keywords":null,"link":"/itthon/20180314_Lesz_listaja_a_legsulyosabb_kamupartnak","timestamp":"2018. március. 14. 18:22","title":"Lesz listája a legsúlyosabb kamupártnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4296aaaf-79df-41e1-b6e7-d0a7ba4180a5","c_author":"Révész Sándor","category":"hetilap","description":"Ahogy gyarapodik a digitális technológia áldásaiból részesülők tábora, úgy nő a társadalmi szakadék köztük és azok között, akik anyagi vagy más okból kimaradnak e földi javakból.","shortLead":"Ahogy gyarapodik a digitális technológia áldásaiból részesülők tábora, úgy nő a társadalmi szakadék köztük és azok...","id":"201811__digitalis_szakadek__kimarado_lemaradok__eanalfabetak__a_halon_kivul","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4296aaaf-79df-41e1-b6e7-d0a7ba4180a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52b4b8a6-0587-48e4-8a3b-2c8e49819bb5","keywords":null,"link":"/hetilap/2018.11/201811__digitalis_szakadek__kimarado_lemaradok__eanalfabetak__a_halon_kivul","timestamp":"2018. március. 13. 00:00","title":"A hálón kívül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87dde8bb-14c6-471b-8d01-5abde25496b1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Ahová bárki bemehet, ott aláírást is szabad gyűjteni.","shortLead":"Ahová bárki bemehet, ott aláírást is szabad gyűjteni.","id":"20180314_Kuria_nem_volt_jogserto_a_Momentumgyules_a_parkoloban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87dde8bb-14c6-471b-8d01-5abde25496b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d565a52-472b-4c9b-b8a3-67050a067777","keywords":null,"link":"/itthon/20180314_Kuria_nem_volt_jogserto_a_Momentumgyules_a_parkoloban","timestamp":"2018. március. 14. 16:01","title":"Kúria: Nem volt jogsértő a Momentum-gyűlés a parkolóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22774fc2-e6f0-425e-b4ba-5a66e511a5da","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Senki sem tudja, mire készül.","shortLead":"Senki sem tudja, mire készül.","id":"20180314_Elon_Musk_most_humoristakat_toboroz","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=22774fc2-e6f0-425e-b4ba-5a66e511a5da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ed0df77-1e12-4666-9fb1-d451772284c8","keywords":null,"link":"/tudomany/20180314_Elon_Musk_most_humoristakat_toboroz","timestamp":"2018. március. 14. 16:33","title":"Elon Musk most humoristákat toboroz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73eb7800-5dc7-4455-b494-45243bda33d7","c_author":"nyüzsi","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180313_A_tegnap_Orban_Viktora_uzent_a_jovo_magyarjainak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73eb7800-5dc7-4455-b494-45243bda33d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df064da1-8bc5-4eea-8ea3-ea9825030f70","keywords":null,"link":"/itthon/20180313_A_tegnap_Orban_Viktora_uzent_a_jovo_magyarjainak","timestamp":"2018. március. 13. 15:37","title":"A tegnap Orbán Viktora üzent a jövő magyarjainak, a maiak pedig ásítanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0889311a-6aa3-491b-93dd-6259a434781e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Rasszista módon írtunk az emberekről, nem foglalkoztunk a nem fehér amerikaiakkal, egzotikusként és vadként mutattunk be egyes népcsoportokat, s megerősítettük a sztereotípiákat” – írja a National Geographic című amerikai folyóirat főszerkesztője, Susan Goldberg. A lap harcolni akar a mai rasszisták ellen. \r

","shortLead":"Rasszista módon írtunk az emberekről, nem foglalkoztunk a nem fehér amerikaiakkal, egzotikusként és vadként mutattunk...","id":"20180313_Rasszistak_voltunk__ismerte_be_a_National_Geographic","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0889311a-6aa3-491b-93dd-6259a434781e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1393516c-b420-4478-ab53-428bc5ade261","keywords":null,"link":"/vilag/20180313_Rasszistak_voltunk__ismerte_be_a_National_Geographic","timestamp":"2018. március. 13. 19:37","title":"Rasszisták voltunk – ismerte be a National Geographic","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]