Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fbe4169d-5d77-412a-8a64-7e8a3988f7e5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem igazán sikerült tartani a menetrendet tavaly sem, a vonatok nem egészen 12 százaléka késett a MÁV adatai szerint, és az arány nagyjából megfelelő a korábbi években regisztrált késések arányának.","shortLead":"Nem igazán sikerült tartani a menetrendet tavaly sem, a vonatok nem egészen 12 százaléka késett a MÁV adatai szerint...","id":"20180412_tavaly_1_831_556_percet_kestek_itthon_a_vonatok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fbe4169d-5d77-412a-8a64-7e8a3988f7e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3a709eb-5c96-438e-81dc-f748b41c60a1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180412_tavaly_1_831_556_percet_kestek_itthon_a_vonatok","timestamp":"2018. április. 12. 15:14","title":"Tavaly 1 831 556 percet késtek itthon a vonatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6039484-1024-464d-ad73-9656bc214fce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A francia Archos Saphir 50X néven dobta piacra legújabb készülékét, amelynek árfekvése a hazai pénztárcákat is kímélni fogja.","shortLead":"A francia Archos Saphir 50X néven dobta piacra legújabb készülékét, amelynek árfekvése a hazai pénztárcákat is kímélni...","id":"20180412_archos_saphir_50x_okostelefon_android","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f6039484-1024-464d-ad73-9656bc214fce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dd21b00-7fec-4c12-a793-14b4b7274504","keywords":null,"link":"/tudomany/20180412_archos_saphir_50x_okostelefon_android","timestamp":"2018. április. 12. 09:03","title":"Itt az olcsó strapamobil","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee42ac6c-86a4-4374-bbc2-94e0eac4fe1a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kislány és testvére egyetlen kabáton osztozkodott télen, még cipőjük sem volt, általában papucsban járatták őket szüleik, akik a családi pótlékot rendszerint alkoholra költötték. Ellenük most emeltek vádat, akár börtönbe is kerülhetnek.","shortLead":"A kislány és testvére egyetlen kabáton osztozkodott télen, még cipőjük sem volt, általában papucsban járatták őket...","id":"20180411_Annyira_elhanyagoltak_a_hevesi_kislanyt_a_szulei_hogy_fel_szemere_megvakult","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee42ac6c-86a4-4374-bbc2-94e0eac4fe1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ce0f43e-8223-4e87-8549-b03bf3b032a8","keywords":null,"link":"/itthon/20180411_Annyira_elhanyagoltak_a_hevesi_kislanyt_a_szulei_hogy_fel_szemere_megvakult","timestamp":"2018. április. 11. 21:40","title":"Annyira elhanyagolták a hevesi kislányt a szülei, hogy fél szemére megvakult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be6be0b8-9169-4d85-ae7d-036e1cc6e51c","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Centenario Stadion legendás helyszín, de eljárt felett az idő, és nagyon sokba kerül a fenntartása.","shortLead":"A Centenario Stadion legendás helyszín, de eljárt felett az idő, és nagyon sokba kerül a fenntartása.","id":"20180412_leromboljak_az_elso_foci_vb_helyszinet_ha_uruguay_ismet_bajnoksagot_rendezhet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=be6be0b8-9169-4d85-ae7d-036e1cc6e51c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90af4369-72f2-46de-b649-7006d614a2af","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180412_leromboljak_az_elso_foci_vb_helyszinet_ha_uruguay_ismet_bajnoksagot_rendezhet","timestamp":"2018. április. 12. 21:18","title":"Lerombolják az első foci vb helyszínét, ha Uruguay ismét bajnokságot rendezhet – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2081d319-7661-4144-a010-dd3a6ddfd968","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nyugati műholdas felvételek szerint elhagyta a Szíriában lévő tartuszi haditengerészeti támaszpontot az ott állomásozó 11 orosz hadihajó. Az elemzők most azon tanakodnak, hogy a hajók menekülnek-e az esetleges amerikai csapás elől, vagy arra készülnek, hogy célba vegyék az esetleg Szíriát támadó rakétákat kilövő amerikai hajókat. ","shortLead":"Nyugati műholdas felvételek szerint elhagyta a Szíriában lévő tartuszi haditengerészeti támaszpontot az ott állomásozó...","id":"20180412_Tamadasra_keszulnek_vagy_menekulnek_az_orosz_hadihajok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2081d319-7661-4144-a010-dd3a6ddfd968&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ec3c67e-b9de-4c9f-bae5-5cdeab7349f7","keywords":null,"link":"/vilag/20180412_Tamadasra_keszulnek_vagy_menekulnek_az_orosz_hadihajok","timestamp":"2018. április. 12. 12:14","title":"Támadásra készülnek, vagy menekülnek az orosz hadihajók?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0571bc6d-f430-4dea-9e51-854e958e4ade","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nő a feszültség Hódmezővásárhelyen. A választáson vele szemben induló képviselőket kávézni hívja Lázár János, de Márki-Zay Péterrel még kezet fogni sem hajlandó, február 25-e óta a Városházára se tette be a lábát. Lázár nem tartja magát sértődékenynek, de úgy tűnik, hogy az új polgármesterrel nem tud megbékélni. A miniszter szerint nehéz helyzetbe lavírozta magát a város, de ő segít.","shortLead":"Nő a feszültség Hódmezővásárhelyen. A választáson vele szemben induló képviselőket kávézni hívja Lázár János, de...","id":"20180412_Lazar_nem_sertodekeny_de_nem_fog_kezet_MarkiZay_Peterrel","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0571bc6d-f430-4dea-9e51-854e958e4ade&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76de3d3f-9dc2-4b00-a4dd-d9389032ea47","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180412_Lazar_nem_sertodekeny_de_nem_fog_kezet_MarkiZay_Peterrel","timestamp":"2018. április. 12. 09:51","title":"Lázár nem sértődékeny, de nem fog kezet Márki-Zay Péterrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4863e90-85c7-454a-a6a1-c766ff7ebd1c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"24 órán belül tegyék fel a Figyelő elhíresült listájára – ezt szó szerint követeli az ATV szerkesztő-műsorvezetője, Somos András a lapnak írt levelében. A Facebookon közzétett megkeresésében azt írja, ha már ilyen gyatrán megy az oknyomozás Schmidt Mária hetilapjánál, dolgozik helyettük: ő is az egyik betámadott civil szervezet munkatársa volt, a listán a helye.","shortLead":"24 órán belül tegyék fel a Figyelő elhíresült listájára – ezt szó szerint követeli az ATV szerkesztő-műsorvezetője...","id":"20180413_24_oran_belul_tegyetek_fel_a_listara__Soroszsoldosnak_jelentkezik_az_ATV_musorvezetoje","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4863e90-85c7-454a-a6a1-c766ff7ebd1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cd657c4-b7c1-4b74-a3cf-78b11798e900","keywords":null,"link":"/itthon/20180413_24_oran_belul_tegyetek_fel_a_listara__Soroszsoldosnak_jelentkezik_az_ATV_musorvezetoje","timestamp":"2018. április. 13. 09:06","title":"\"24 órán belül tegyetek fel a listára\" – Soros-zsoldosnak jelentkezik az ATV műsorvezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62fe7670-e665-4ddc-9583-d9dd7c0684a9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az algériai főváros, Algír közelében történt szerdai repülőgép-katasztrófa okai továbbra sem ismertek. ","shortLead":"Az algériai főváros, Algír közelében történt szerdai repülőgép-katasztrófa okai továbbra sem ismertek. ","id":"20180411_Megjottek_elso_kepek_a_257_ember_halalat_okozo_legikatasztrofarol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=62fe7670-e665-4ddc-9583-d9dd7c0684a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f5948be-60b8-46e8-a5de-3e5d3e6f48a1","keywords":null,"link":"/vilag/20180411_Megjottek_elso_kepek_a_257_ember_halalat_okozo_legikatasztrofarol","timestamp":"2018. április. 11. 18:16","title":"Megjöttek az első képek a 257 ember halálát okozó légikatasztrófáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]