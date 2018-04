Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9e729b74-ef37-4f88-add0-351dbb4422d6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Igaz, csak egy választási plakátról köszön vissza a DK-elnök, tehát nem hús-vér valójában tűnik fel, de ez is valami.","shortLead":"Igaz, csak egy választási plakátról köszön vissza a DK-elnök, tehát nem hús-vér valójában tűnik fel, de ez is valami.","id":"20180424_Gyurcsany_szintet_lepett_egy_pillanatra_szerepet_kapott_az_egyik_legjobb_amerikai_sorozatban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e729b74-ef37-4f88-add0-351dbb4422d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cd927e7-e112-4d60-952c-4e372d063ed8","keywords":null,"link":"/kultura/20180424_Gyurcsany_szintet_lepett_egy_pillanatra_szerepet_kapott_az_egyik_legjobb_amerikai_sorozatban","timestamp":"2018. április. 24. 12:09","title":"Gyurcsány szintet lépett: egy pillanatra \"szerepet\" kapott az egyik legjobb amerikai sorozatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23d6eccb-8ee6-40c5-b921-803a75ac68d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyes helyeken akár 30 fok is lehet szerdán, majd csütörtökön a déli tájak kivételével újra elered az eső. ","shortLead":"Egyes helyeken akár 30 fok is lehet szerdán, majd csütörtökön a déli tájak kivételével újra elered az eső. ","id":"20180424_esos_csutortok_jon_a_napos_szerda_utan","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=23d6eccb-8ee6-40c5-b921-803a75ac68d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"783681eb-6163-4269-a45a-ed4b1cf85951","keywords":null,"link":"/itthon/20180424_esos_csutortok_jon_a_napos_szerda_utan","timestamp":"2018. április. 25. 05:05","title":"Esős csütörtök jön a napos szerda után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4ae56f4-5c04-4d12-99c3-417f27386eea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Török Gábor szerint a változások egyértelmű üzenete, hogy csak az léphet elő Orbánnál, aki teljes mértékben hűséges hozzá. ","shortLead":"Török Gábor szerint a változások egyértelmű üzenete, hogy csak az léphet elő Orbánnál, aki teljes mértékben hűséges...","id":"20180425_Azert_tavozik_Lazar_Janos_mert_nem_eleg_lojalis","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4ae56f4-5c04-4d12-99c3-417f27386eea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44c7bfee-2826-4b8d-b21f-776f8b97c45b","keywords":null,"link":"/itthon/20180425_Azert_tavozik_Lazar_Janos_mert_nem_eleg_lojalis","timestamp":"2018. április. 25. 21:16","title":"Azért távozik Lázár János, mert nem elég lojális?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98461d84-3843-48bf-9671-3e378b6b0fdf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A 2015-ös világkiállítás magyar pavilonja, a Sámándob tervezője szerint az épület drágán épült gagyi, mely csak a milliárdos lopás legalizálására jó. Most a szőcsgézai díszletből próbálnak állandó épületet faragni az adófizetők pénzén.","shortLead":"A 2015-ös világkiállítás magyar pavilonja, a Sámándob tervezője szerint az épület drágán épült gagyi, mely csak...","id":"20180425_Tobb_mint_egy_milliardba_fog_fajni_hogy_Karcagon_csodalhassuk_a_ket_evig_Milanoban_rohado_Samandobot","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98461d84-3843-48bf-9671-3e378b6b0fdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0745070-fc59-44b7-93b4-8abea6e39b94","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180425_Tobb_mint_egy_milliardba_fog_fajni_hogy_Karcagon_csodalhassuk_a_ket_evig_Milanoban_rohado_Samandobot","timestamp":"2018. április. 25. 10:52","title":"Több mint egymilliárdba fog fájni, hogy Karcagon csodálhassuk a két évig Milánóban rohadó Sámándobot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6b10d55-6ccf-4ff8-afd1-972ad90c7f53","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A gázolásos merényletnek végül 10 halálos áldozata lett. A rendőrség szerint elszigetelt esetről van szó. ","shortLead":"A gázolásos merényletnek végül 10 halálos áldozata lett. A rendőrség szerint elszigetelt esetről van szó. ","id":"20180424_Torontoi_halalos_gazolas_letartoztattak_egy_25_eves_diakot","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b6b10d55-6ccf-4ff8-afd1-972ad90c7f53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79d674e1-37d0-4220-a222-70a935e91aa5","keywords":null,"link":"/vilag/20180424_Torontoi_halalos_gazolas_letartoztattak_egy_25_eves_diakot","timestamp":"2018. április. 24. 05:30","title":"Torontói halálos gázolás: letartóztattak egy 25 éves diákot - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d454d80c-1b88-49a7-a44f-4f6e45125e5f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szombathelyen tárgyalják az ügyet. ","shortLead":"Szombathelyen tárgyalják az ügyet. ","id":"20180424_Szerdan_kezdodik_a_bonyi_rendorgyilkos_buntetopere","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d454d80c-1b88-49a7-a44f-4f6e45125e5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfd1b725-a395-4e68-827a-ccdc4065fd73","keywords":null,"link":"/itthon/20180424_Szerdan_kezdodik_a_bonyi_rendorgyilkos_buntetopere","timestamp":"2018. április. 24. 10:22","title":"Szerdán kezdődik a bőnyi rendőrgyilkos büntetőpere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"408b7089-c7b6-43f4-872d-ae3e92c4fe77","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lebontják az állandó tábort, más módszerekkel igyekeznek majd megóvni a természeti értékeket.","shortLead":"Lebontják az állandó tábort, más módszerekkel igyekeznek majd megóvni a természeti értékeket.","id":"20180424_taktikat_valtanak_a_ligetvedok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=408b7089-c7b6-43f4-872d-ae3e92c4fe77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ec418ce-04c0-442f-b6be-e4193ee16002","keywords":null,"link":"/itthon/20180424_taktikat_valtanak_a_ligetvedok","timestamp":"2018. április. 24. 21:11","title":"Taktikát váltanak a Ligetvédők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c20b3e1-297d-4df6-8c18-4ef7ef4cbf5e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Putnoki Zsolt tanárok és szülők szerint többször is megütött roma gyerekeket az általa vezetett XIII. kerületi iskolában. ","shortLead":"Putnoki Zsolt tanárok és szülők szerint többször is megütött roma gyerekeket az általa vezetett XIII. kerületi...","id":"20180424_Gyermekbantalmazasi_ugybe_keveredett_a_fideszes_polgarmesterbol_lett_iskolaigazgato","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c20b3e1-297d-4df6-8c18-4ef7ef4cbf5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b527aafc-d847-4483-b356-3b932ba3bdb1","keywords":null,"link":"/itthon/20180424_Gyermekbantalmazasi_ugybe_keveredett_a_fideszes_polgarmesterbol_lett_iskolaigazgato","timestamp":"2018. április. 24. 12:11","title":"Gyermekbántalmazási ügybe keveredett a fideszes polgármesterből lett iskolaigazgató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]