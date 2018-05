Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c056f8d8-63ba-4dab-9ea5-f8783839fe15","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Aki 4800 forintot keres egy óra alatt, az már elérte az európai átlagot. Az is kiderült: egyetlen nemzet van az unióban, ahol rosszabbul érzik magukat az emberek, mint Magyarországon.","shortLead":"Aki 4800 forintot keres egy óra alatt, az már elérte az európai átlagot. Az is kiderült: egyetlen nemzet van...","id":"20180509_Talalt_az_Eurostat_egy_nemzetet_akik_meg_a_magyaroknal_is_rosszabbul_erzik_magukat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c056f8d8-63ba-4dab-9ea5-f8783839fe15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"203bb2ee-a6db-4f09-bc01-b93dc2743857","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180509_Talalt_az_Eurostat_egy_nemzetet_akik_meg_a_magyaroknal_is_rosszabbul_erzik_magukat","timestamp":"2018. május. 09. 15:01","title":"Talált az Eurostat egy nemzetet, amelyik még a magyaroknál is rosszabbul érzi magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c31d6c8-c742-44ea-afcf-43ae880d7003","c_author":"Kaufmann Balázs","category":"itthon","description":"Kollégánk ma nem lehet ott az Országgyűlés alakuló ülésén, mert egy régi kitiltás súlyosbításaként más lapok újságíróival együtt extra büntetést kapott a házelnökségtől. Kaufmann Balázs leírta, hogyan érte ez a megtiszteltetés. Mindenki eldöntheti, tud-e nevetni.","shortLead":"Kollégánk ma nem lehet ott az Országgyűlés alakuló ülésén, mert egy régi kitiltás súlyosbításaként más lapok...","id":"20180508_Ismeri_a_viccet_amikor_kitiltottak_a_Parlamentbol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c31d6c8-c742-44ea-afcf-43ae880d7003&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90458087-ee82-41f4-8ace-13d429e9e71e","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_Ismeri_a_viccet_amikor_kitiltottak_a_Parlamentbol","timestamp":"2018. május. 08. 09:15","title":"Kaufmann Balázs: Így tiltottak ki a Parlamentből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83fdda56-7969-451b-9e27-f568d26cfead","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A tranzakció illeszkedik a decemberben bejelentett tranzakciósorozatba.","shortLead":"A tranzakció illeszkedik a decemberben bejelentett tranzakciósorozatba.","id":"20180509_Toket_emeltek_Meszarosek_a_Konzum_Nyrtben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=83fdda56-7969-451b-9e27-f568d26cfead&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9545444c-c1e3-44d6-894f-64d4b4a375e8","keywords":null,"link":"/kkv/20180509_Toket_emeltek_Meszarosek_a_Konzum_Nyrtben","timestamp":"2018. május. 09. 18:27","title":"Tőkét emeltek Mészárosék a Konzum Nyrt.-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99588252-98f7-40ed-a695-75bf18727f7b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az idei év zsűrijének elnökeként Blanchett türelemre int.","shortLead":"Az idei év zsűrijének elnökeként Blanchett türelemre int.","id":"20180509_Keves_a_noi_rendezo_Cannesban_Cate_Blanchett_megis_vedi_a_fesztivalt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99588252-98f7-40ed-a695-75bf18727f7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c69d8e83-0c57-40de-b768-bdfdcefbc1f2","keywords":null,"link":"/kultura/20180509_Keves_a_noi_rendezo_Cannesban_Cate_Blanchett_megis_vedi_a_fesztivalt","timestamp":"2018. május. 09. 17:30","title":"Kevés a női rendező Cannes-ban, Cate Blanchett mégis védi a fesztivált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ada02a2e-9d43-4fa8-a5b6-f1f9b0337f3a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lagymatagabb tüntetésnek a hirtelen lecsapó vihar vetett véget.","shortLead":"A lagymatagabb tüntetésnek a hirtelen lecsapó vihar vetett véget.","id":"20180508_Omlo_esoben_menekulnek_a_tuntetok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ada02a2e-9d43-4fa8-a5b6-f1f9b0337f3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"188eeee9-73c3-4272-928b-f2efb115f733","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_Omlo_esoben_menekulnek_a_tuntetok","timestamp":"2018. május. 08. 19:22","title":"Ömlő esőben menekülnek a tüntetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ebb0e25-7213-4639-8e8a-37b2db64a2bb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A világszerte több mint kilencmillió nézőt elbűvölő Séta a dinoszauruszokkal – az igazi élmény című show 2019. április 19. és 21. között lesz látható a Budapest Arénában.","shortLead":"A világszerte több mint kilencmillió nézőt elbűvölő Séta a dinoszauruszokkal – az igazi élmény című show 2019. április...","id":"20180508_Visszater_a_dinosszauruszgigashow_Budapestre","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ebb0e25-7213-4639-8e8a-37b2db64a2bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"935f3c6b-a38a-48c3-89c4-57e642733465","keywords":null,"link":"/elet/20180508_Visszater_a_dinosszauruszgigashow_Budapestre","timestamp":"2018. május. 08. 10:19","title":"Visszatér a dinoszaurusz-gigashow Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c39843b-0d18-40d5-940b-71f7a38e4187","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180508_Mit_szeretne_a_ferfi_mire_vagyik_a_no_a_szexben_Listat_allit_a_par_a_pajzan_magyar_filmben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c39843b-0d18-40d5-940b-71f7a38e4187&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df00c98c-08aa-4560-a980-7709f614ca42","keywords":null,"link":"/kultura/20180508_Mit_szeretne_a_ferfi_mire_vagyik_a_no_a_szexben_Listat_allit_a_par_a_pajzan_magyar_filmben","timestamp":"2018. május. 08. 10:32","title":"Mit szeretne a férfi, mire vágyik a nő a szexben? Listát állít a pár a pajzán magyar filmben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b011f53d-7b3b-4034-980a-d10344f5c814","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alábbi drónt nem kell állandóan hazahívni és feltölteni, akár egy éven keresztül szárnyalhat a levegőben.","shortLead":"Az alábbi drónt nem kell állandóan hazahívni és feltölteni, akár egy éven keresztül szárnyalhat a levegőben.","id":"20180509_napelemes_dron_egy_evig_repulhet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b011f53d-7b3b-4034-980a-d10344f5c814&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"786d633d-205f-46ad-aca4-f40921492a68","keywords":null,"link":"/tudomany/20180509_napelemes_dron_egy_evig_repulhet","timestamp":"2018. május. 09. 13:00","title":"Nincs gond vele: akár egy évig is a levegőben maradhat ez a drón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]