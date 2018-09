A Hotel Café Royalban nyílik meg szeptember 20-án az a koktélbár, amely az alkoholfogasztást összeköti a David Bowie előtti tisztelgéssel. Az itt felszolgált koktélokat Bowie 1972-es albuma, a The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars inspirálta. A koktélokat az album dalszövegei után nevezik el, így lehet majd Darkness and Disgrace and Animal Grace nevű koktélt is rendelni.

David Bowie az elteregójának, Ziggy Stardustnak a búcsúbuliját a Hotel Café Royalban tartotta 1973 júliusában. A hotel ezért döntött úgy, hogy ilyen módon tiszteleg az énekes előtt. Az akkori bulin ott volt többek között Paul McCartney, Mick Jagger, Barbra Streisand és Lou Reed.

