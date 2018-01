[{"available":true,"c_guid":"1eb52298-f59a-41b6-8571-9da10649fbf7","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"Az amerikai elnök médiadíjat alapítana – gondolatkísérlete megmozgatta az amerikai média és szórakoztatóipar néhány szereplőjének fantáziáját.","shortLead":"Az amerikai elnök médiadíjat alapítana – gondolatkísérlete megmozgatta az amerikai média és szórakoztatóipar néhány...","id":"20180105_Stephen_Colbert_Semmi_nem_ad_tobb_hitelesseget_mint_ha_Trump_hazugnak_nevez","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1eb52298-f59a-41b6-8571-9da10649fbf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45f3d15a-fbc6-410b-9688-22dfcba6ff19","keywords":null,"link":"/kultura/20180105_Stephen_Colbert_Semmi_nem_ad_tobb_hitelesseget_mint_ha_Trump_hazugnak_nevez","timestamp":"2018. január. 05. 12:29","title":"Stephen Colbert: \"Semmi nem ad több hitelességet, mint ha Trump hazugnak nevez\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65351751-a787-47d8-a627-2c7dde161168","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kékvérű brit márka is elő fog rukkolni első villanyautójával, és jön a gyártó első teljesen önvezető kocsija is.","shortLead":"A kékvérű brit márka is elő fog rukkolni első villanyautójával, és jön a gyártó első teljesen önvezető kocsija is.","id":"20180105_sokan_kerik_igy_hat_jon_az_elektromos_rollsroyce","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65351751-a787-47d8-a627-2c7dde161168&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75e8ccdd-bb2d-493f-8c94-30270705b882","keywords":null,"link":"/cegauto/20180105_sokan_kerik_igy_hat_jon_az_elektromos_rollsroyce","timestamp":"2018. január. 05. 11:26","title":"Sokan kérik, így hát jön az elektromos Rolls-Royce","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0e4bcd9-eac8-450f-b4c9-12820ff23689","c_author":"Hamvay Péter","category":"kultura","description":"Demokráciának nálunk a diktatúrák közti átmenetet nevezik – mondja a Kőbéka című új regényével jelentkező író, aki szerint még a szocializmusban is jobban álltunk. Interjú.

Spiró György: "Tovább él a jobbágymentalitás"

1978. január hatodikán hazatért a Szent Korona, a magyarság első számú ereklyéje - a közmédia csatornái ismeretterjesztő műsorokkal és dokumentumfilmekkel emlékeznek e jeles napra.

Negyven éve tért haza a Szent Korona

Több száz olyan játék van a Google Playben, és esetenként az App Store-ban is, amelyek arra használják az okostelefon mikrofonját, hogy figyeljék, mit néz a felhasználó a televízión.

Ártatlannak tűnő telefonos appok hallgatják le, mit néz a televízióján

A 24.hu információja szerint az MSZP országos elnöksége egyetértett azzal, hogy Bangóné Borbély Ildikó induljon az áprilisi parlamenti választáson a fideszes Németh Szilárddal szemben.

A szocialisták Bangónét indítják a rezsibiztos ellen Csepelen

Semmi más nem történt, csak annyi, hogy a Smells Like Teen Spirit bizonyos akkordjait áttették mollból dúrba.

Csak néhány akkord cseréje és máris vidám nyári slágernek hat a Nirvana legismertebb dala - videó

Földházi Dávid nyugodt körülmények között akarta megkezdeni az évet.

Megszólalt a Hosszúéktól kilépett úszó