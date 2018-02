[{"available":true,"c_guid":"b62c21a9-9e06-4773-b3ea-e7905514becd","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Négy évvel ezelőtt az MSZP jelöltje Budapest XVIII. kerületében 56 szavazattal kapott ki a fideszes Kucsák Lászlótól, miközben a minimum megtévesztő nevű Együtt 2014 párt jelöltje – a párt nem összekverendő azzal, amit korábban Bajnai vezetett, semmi köze nem volt hozzá – 197 szavazatot kapott. Kunhalmi Ágnes, az MSZP arca a Közös Ország Mozgalom hétfő esti vitáján azt mondta, ha nem neki lesz a legnagyobb esélye legyőzni a Fideszt, elgondolkodik a visszalépésen – a győzelem érdekében.","shortLead":"Négy évvel ezelőtt az MSZP jelöltje Budapest XVIII. kerületében 56 szavazattal kapott ki a fideszes Kucsák Lászlótól...","id":"20180220_Kunhalmi_Agnes_MSZP_valasztas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b62c21a9-9e06-4773-b3ea-e7905514becd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"134134be-8e1e-4bee-9fa6-271423c2b59f","keywords":null,"link":"/itthon/20180220_Kunhalmi_Agnes_MSZP_valasztas","timestamp":"2018. február. 20. 06:00","title":"Még Kunhalmi is elgondolkodik a visszalépésen, ha nem ő a legesélyesebb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48cd9a33-a4f0-4d96-b1f3-8bf61dddcba8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A földművelésügyi miniszter Németh Szilárd egyik fórumán feltárta, hogy szerinte mi lehet a valós oka az egyre terjedő \"rovarbiznisznek\". ","shortLead":"A földművelésügyi miniszter Németh Szilárd egyik fórumán feltárta, hogy szerinte mi lehet a valós oka az egyre terjedő...","id":"20180221_fazekas_sandor_a_migransok_miatt_kell_majd_rovarokat_ennunk","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=48cd9a33-a4f0-4d96-b1f3-8bf61dddcba8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6abf96ef-8c3b-4689-828b-95ae64b8adcd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180221_fazekas_sandor_a_migransok_miatt_kell_majd_rovarokat_ennunk","timestamp":"2018. február. 21. 07:34","title":"Fazekas Sándor: A migránsok miatt kell majd rovarokat ennünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97363a3f-a9fa-4574-9035-a336534d94cb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Aki titokban mindig arra vágyott, hogy Mészáros Lőrincet formáló perselyben gyűjthesse a pénzét, annak itt a lehetőség.","shortLead":"Aki titokban mindig arra vágyott, hogy Mészáros Lőrincet formáló perselyben gyűjthesse a pénzét, annak itt a lehetőség.","id":"20180221_Ha_a_malacpersely_mar_nem_meno_Meszaros_fejeben_is_gyujtheti_az_aprot","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=97363a3f-a9fa-4574-9035-a336534d94cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2acc7a12-11f3-4231-a278-48fffede32f4","keywords":null,"link":"/kkv/20180221_Ha_a_malacpersely_mar_nem_meno_Meszaros_fejeben_is_gyujtheti_az_aprot","timestamp":"2018. február. 21. 13:35","title":"Ha a malacpersely már nem menő, Mészáros fejében is gyűjtheti az aprót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"babee571-a837-4bb9-b4a8-97122c58cf5f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány szerint jelentős eredményeket értek el a CSOK-kal, és rendszeresen felülvizsgálják a rendszert. Utóbbi azonban a GKI szerint átgondolatlan. ","shortLead":"A kormány szerint jelentős eredményeket értek el a CSOK-kal, és rendszeresen felülvizsgálják a rendszert. Utóbbi...","id":"20180220_gki_aremelkedest_hozott_az_atgondolatlan_csak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=babee571-a837-4bb9-b4a8-97122c58cf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8271a084-a7b3-4cd4-a994-60b0800221c1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180220_gki_aremelkedest_hozott_az_atgondolatlan_csak","timestamp":"2018. február. 20. 21:47","title":"GKI: Áremelkedést hozott az átgondolatlan CSOK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56862061-26b6-4786-8e7f-b75a1c4e5273","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A környezetvédők – élükön a Greenpeace-szel – magukon kivül vannak, és ez teljességgel érthető. Kínai cégek ugyanis újra megszerezték a jogot arra, hogy több százezer hektár értékes erdőt kivágjanak a kongói medencében. Ez a világ tüdeje, az Amazonas után a legnagyobb erdőség. Épp ezért 2002 óta külön törvény szabályozta a fakivágás feltételeit.","shortLead":"A környezetvédők – élükön a Greenpeace-szel – magukon kivül vannak, és ez teljességgel érthető. Kínai cégek ugyanis...","id":"20180221_A_kinaiak_felvasaroljak_Afrikat_650_ezer_hektart_szereztek_meg_a_vedett_erdokbol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=56862061-26b6-4786-8e7f-b75a1c4e5273&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8922758-00ee-4155-bef4-b57dda78f8f2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180221_A_kinaiak_felvasaroljak_Afrikat_650_ezer_hektart_szereztek_meg_a_vedett_erdokbol","timestamp":"2018. február. 21. 13:12","title":"A kínaiak felvásárolják Afrikát: 650 ezer hektárt szereztek meg a védett erdőkből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06d46956-29c3-4967-b878-608095c6e86b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Alig egy nap alatt átnyomták a parlamenten a javaslatot, amely segít az államnak egy óriási teniszstadiont építeni a Margitszigetre.","shortLead":"Alig egy nap alatt átnyomták a parlamenten a javaslatot, amely segít az államnak egy óriási teniszstadiont építeni...","id":"20180220_Megszavaztak_tenyleg_teniszstadion_epul_a_Margitszigeten","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=06d46956-29c3-4967-b878-608095c6e86b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e82a6d1e-defe-4b3e-b1e7-11be5a75218d","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180220_Megszavaztak_tenyleg_teniszstadion_epul_a_Margitszigeten","timestamp":"2018. február. 20. 16:27","title":"Megszavazták: tényleg teniszstadion épül a Margitszigeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4ff3b75-d519-4393-9410-16f98992e28a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedden védői perbeszédekkel folytatódott Oszter Sándorék pere a Budapest Környéki Törvényszéken, az ügyben Busch Béla ügyvéd is érintett.","shortLead":"Kedden védői perbeszédekkel folytatódott Oszter Sándorék pere a Budapest Környéki Törvényszéken, az ügyben Busch Béla...","id":"20180220_busch_bela_nyomoveto_oszter_sandor","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d4ff3b75-d519-4393-9410-16f98992e28a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4746428-f50f-4749-9077-7c0231198607","keywords":null,"link":"/itthon/20180220_busch_bela_nyomoveto_oszter_sandor","timestamp":"2018. február. 20. 18:07","title":"Nyomkövetővel a lábán érkezett Oszterrel közös perére a Habonyt is védő ügyvéd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fdad89b-a678-4576-b13f-4fb2f9c96983","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A várbeli Szentháromság tér 6. alatti épületet azért alakítják át, mert odaköltözik majd a Nemzetgazdasági Minisztérium. A 444.hu szerint az eddig ismert 27 milliárdos összeg helyett már 35-38 milliárd forint szerepel a beruházás költségeként a friss közbeszerzési anyagban.","shortLead":"A várbeli Szentháromság tér 6. alatti épületet azért alakítják át, mert odaköltözik majd a Nemzetgazdasági...","id":"20180220_horrorpenzbol_epitenek_at_az_ngmnek_kiszemelt_felujitott_epuletet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8fdad89b-a678-4576-b13f-4fb2f9c96983&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d908feba-77d3-4ddd-a0f6-f423469bd596","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180220_horrorpenzbol_epitenek_at_az_ngmnek_kiszemelt_felujitott_epuletet","timestamp":"2018. február. 20. 18:37","title":"Horrorpénzből építenék át az NGM-nek kiszemelt felújított épületet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]