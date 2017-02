[{"available":true,"c_guid":"a1d1ec8a-f0d9-49b6-a2d4-d74d80238001","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mi szempontunkból nézve lélegzetelállítóan gyönyörű, míg a Boeingen utazók számára talán más értelemben lehetett lélegzetelállító az a csütörtöki esemény, amikor a német légierő két Eurofighter Typhoon vadászgépe tűnt fel az utasszállító mellett.","shortLead":"A mi szempontunkból nézve lélegzetelállítóan gyönyörű, míg a Boeingen utazók számára talán más értelemben lehetett...","id":"20170220_boeing_777_elfogasa_nemet_vadaszgepek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1d1ec8a-f0d9-49b6-a2d4-d74d80238001&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb2d330b-e2af-4f81-bcde-2c5bd5635035","keywords":null,"link":"/tudomany/20170220_boeing_777_elfogasa_nemet_vadaszgepek","timestamp":"2017. február. 20. 09:41","title":"Lélegzetelállító videó: ráküldtek két vadászgépet egy Boeing 777-esre a németek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a9db1d7-9bd9-4afc-b86f-64d39f00c76a","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"És ott van még az illuzórikus archatás is.","shortLead":"És ott van még az illuzórikus archatás is.","id":"20170221_A_testbeszed_arulkodobb_mint_az_arc","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a9db1d7-9bd9-4afc-b86f-64d39f00c76a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f753497-c4a0-41fa-8f6e-db93ec4cf949","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20170221_A_testbeszed_arulkodobb_mint_az_arc","timestamp":"2017. február. 21. 12:15","title":"Vigyáz az arckifejezésére? A teste úgyis elárulja"},{"available":true,"c_guid":"958323e8-e7cb-4f21-971b-3b56004134be","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Budapesti Olimpiáért Mozgalom közleményben tudatta: továbbra is megrendezhetőnek tartják az olimpiát, és \"a politikai egységhez visszavezető út\" egy népszavazás lehet. Ha nem jön össze 2024-re, rástartolunk 2028-ra – írták.","shortLead":"A Budapesti Olimpiáért Mozgalom közleményben tudatta: továbbra is megrendezhetőnek tartják az olimpiát, és \"a politikai...","id":"20170220_bom_kozlemeny_olimpiai_nepszavazas","timestamp":"2017. február. 20. 18:10","title":"Most már a BOM is akarja az olimpiai népszavazást"},{"available":true,"c_guid":"24797674-f542-4113-94a5-a1cc6f9404da","c_author":"Bicsérdi Ádám","category":"kultura","description":"A berlini zsűri az Arany Medve odaítélésén vitatkozott a legkevesebbet: egyértelmű volt, hogy a magyar alkotás érdemli szerintük a fődíjat.","shortLead":"A berlini zsűri az Arany Medve odaítélésén vitatkozott a legkevesebbet: egyértelmű volt, hogy a magyar alkotás érdemli...","id":"20170221_testrol_es_lelekrol_enyedi_ildiko_muhi_andras_berlinale_2017","timestamp":"2017. február. 21. 17:14","title":"Amerikai forgalmazók versengenek Enyedi filmjének jogaiért"},{"available":true,"c_guid":"60c0ea9a-db4b-4e72-8756-3ae915d30d74","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Koszos evőeszközről, magas árakról, rossz felszolgálásról panaszkodott egy Dob utcai étterem Facebook-oldalán egy vendég. Gyorsan kiderült, hogy ő egy szomszédos étterem menedzsere.","shortLead":"Koszos evőeszközről, magas árakról, rossz felszolgálásról panaszkodott egy Dob utcai étterem Facebook-oldalán...","id":"20170220_Kommentben_fikazta_a_szomszed_ettermet_a_konkurense","timestamp":"2017. február. 20. 17:37","title":"Kommentben fikázta a szomszéd éttermet a konkurense"},{"available":true,"c_guid":"6be5ed15-79cd-454d-83b6-58ce0e5918d6","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Nem minden háziorvos végzi el az alvászavar szűrővizsgálatát a jogosítványok megújításakor, holott erről 2015 óta jogszabály rendelkezik.","shortLead":"Nem minden háziorvos végzi el az alvászavar szűrővizsgálatát a jogosítványok megújításakor, holott erről 2015 óta...","id":"20170220_koros_aluszekonysag_szurovizsgalat","timestamp":"2017. február. 20. 07:18","title":"Ezt minden sofőrnél szűrni kellene, mégis csak kevés orvos vizsgálja"},{"available":true,"c_guid":"2dd141f6-79dc-41d2-a544-cb82e668744b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Indiai Űrkutatási Hivatal (ISRO) a költségcsökkentés jegyében küldött fel egyszerre 104 kis műholdat egy rakétával. De azért látványosságnak sem utolsó, ahogy Föld körüli pályára állították őket.","shortLead":"Az Indiai Űrkutatási Hivatal (ISRO) a költségcsökkentés jegyében küldött fel egyszerre 104 kis műholdat egy rakétával...","id":"20170220_india_104_muhold_video","timestamp":"2017. február. 20. 14:21","title":"Videó a fedélzetről: így lőttek fel egyetlen rakátéval 104 műholdat az űrbe"},{"available":true,"c_guid":"079c97a6-d4bd-40df-a24b-f3f1b36d87cc","c_author":"Szalai Anna","category":"itthon","description":"Nyilvános tenderen akár többet is kaphatna a főváros a Rác fürdőért, a városvezetés mégis hagyja, hogy az MFB bank találjon rá vevőt, aki információink szerint Tiborcz István környezetéből kerülhet ki.","shortLead":"Nyilvános tenderen akár többet is kaphatna a főváros a Rác fürdőért, a városvezetés mégis hagyja, hogy az MFB bank...","id":"20170220_tiborcz_istvan_rac_furdo_orban_Viktor","timestamp":"2017. február. 20. 15:10","title":"Tiborcz-érdekeltség veheti meg a Rác fürdőt, s rögtön milliárdokat keresne rajta"}]