[{"available":true,"c_guid":"01d224a0-9816-4663-9b73-d9168dabd9ef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Idén először döntött úgy az indonéz kormány, hogy 24 óráig tartó internetszünettel ünneplik meg a hindu naptár szerinti újév kezdetét Bali szigetén. Az intézkedés nem politikai megtorlásként történt – mint ahogy máshol szokott –, egyszerűen csak szerettek volna egy nyugalmas napot beiktatni az embereknek. Mit szólna itthon is egy hasonló naphoz?","shortLead":"Idén először döntött úgy az indonéz kormány, hogy 24 óráig tartó internetszünettel ünneplik meg a hindu naptár szerinti...","id":"20180319_mobilinternet_kikapcsolas_nyepi_hindu_unnep_bali_indonezia","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01d224a0-9816-4663-9b73-d9168dabd9ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47fee5f0-bdad-4a02-bd61-a6fe4abcbe02","keywords":null,"link":"/tudomany/20180319_mobilinternet_kikapcsolas_nyepi_hindu_unnep_bali_indonezia","timestamp":"2018. március. 19. 06:03","title":"Van egy ország, ahol 24 órára lekapcsolták a teljes mobinetet – és micsoda jó ötlet volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e645feb2-cc23-4ca1-8df4-ae4c33e56ac5","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A tűzoltók már most kérik: aki hétfő reggel útnak indul, tájékozódjon az útviszonyokról és arról, van-e valamilyen riasztás az időjárás miatt.","shortLead":"A tűzoltók már most kérik: aki hétfő reggel útnak indul, tájékozódjon az útviszonyokról és arról, van-e valamilyen...","id":"20180318_marciusi_tel_egesz_hetvegen_egtek_a_vonalak_a_tuzoltoknal","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e645feb2-cc23-4ca1-8df4-ae4c33e56ac5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c934b9b-3bae-47cf-b880-034ea2ea2ff0","keywords":null,"link":"/cegauto/20180318_marciusi_tel_egesz_hetvegen_egtek_a_vonalak_a_tuzoltoknal","timestamp":"2018. március. 18. 19:47","title":"Márciusi tél: egész hétvégén égtek a vonalak a tűzoltóknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78ea21e7-7011-4efd-b53c-e566d0a94479","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A fedélzeti kamera alapján semmi oka nem volt a sofőrnek arra, hogy elrántsa a kormányt.","shortLead":"A fedélzeti kamera alapján semmi oka nem volt a sofőrnek arra, hogy elrántsa a kormányt.","id":"20180319_oroszorszag_baleset_lada_autos_video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78ea21e7-7011-4efd-b53c-e566d0a94479&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1014f2ee-1d4c-48a6-83ef-5fa04d08e18d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180319_oroszorszag_baleset_lada_autos_video","timestamp":"2018. március. 19. 04:01","title":"Súlyos balesetet okozott a Lada sofőrje, de mi volt ez előtte? – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4328643a-b0aa-4f02-bbd3-f8b13ab11dc5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Aldi-boltokban kapható olajsütőket hívtak vissza \"lehetséges kigyulladásveszély miatt\". ","shortLead":"Aldi-boltokban kapható olajsütőket hívtak vissza \"lehetséges kigyulladásveszély miatt\". ","id":"20180317_Olajsutot_vasarolt_az_Aldiban_Vigye_vissza_mert_tuzveszelyes","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4328643a-b0aa-4f02-bbd3-f8b13ab11dc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea446f7b-777e-4385-ac32-e4526e190418","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180317_Olajsutot_vasarolt_az_Aldiban_Vigye_vissza_mert_tuzveszelyes","timestamp":"2018. március. 17. 14:33","title":"Olajsütőt vásárolt az Aldiban? Vigye vissza, mert tűzveszélyes!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6b5912d-c2fb-4323-b76e-203781aefe6f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180318_Egy_eve_nincs_velunk_aki_nem_csak_egy_mufajt_ihletett_hanem_a_Vissza_a_jovobe_legemlekezetesebb_jelenetet_is","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6b5912d-c2fb-4323-b76e-203781aefe6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec6199fa-7ef3-46d1-97ec-8d5cef2b20de","keywords":null,"link":"/kultura/20180318_Egy_eve_nincs_velunk_aki_nem_csak_egy_mufajt_ihletett_hanem_a_Vissza_a_jovobe_legemlekezetesebb_jelenetet_is","timestamp":"2018. március. 18. 09:37","title":"Egy éve nincs velünk, aki nem csak egy műfajt ihletett, hanem a Vissza a jövőbe legemlékezetesebb jelenetét is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df28a08e-2c38-4a1a-8719-6c44d69c2abb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár rengeteg különféle appot töltünk le az alkalmazás-áruházakból, a legtöbb bevételt a játékok hozzák – derült ki egy egészen friss kutatásból.","shortLead":"Bár rengeteg különféle appot töltünk le az alkalmazás-áruházakból, a legtöbb bevételt a játékok hozzák – derült ki...","id":"20180318_app_annie_idc_kutatas_a_mobiljatekokrol_2017","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df28a08e-2c38-4a1a-8719-6c44d69c2abb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"358b533b-fc3a-47fb-9cd0-e22c91f01c48","keywords":null,"link":"/tudomany/20180318_app_annie_idc_kutatas_a_mobiljatekokrol_2017","timestamp":"2018. március. 18. 10:12","title":"Ebből csak úgy dől a pénz: hát ezért (is) érdemes mobiljátékot fejleszteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b315fb1b-aa34-4df4-9f62-6a6a72d4b145","c_author":"Szabó Yvette","category":"gazdasag","description":"Önkényes törvényalkotással és függőségi viszonyok kialakításával tartja össze rendszerét Orbán Viktor kormányfő, akinek kiérlelt ideológiája ellenére sem új gazdasági elitet, sem erős középosztályt nem sikerült összekovácsolnia az elmúlt nyolc évben.","shortLead":"Önkényes törvényalkotással és függőségi viszonyok kialakításával tartja össze rendszerét Orbán Viktor kormányfő, akinek...","id":"201810__csaladias_ujraelosztas__orbandinasztia__kudarcok__lanyos_zavaraban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b315fb1b-aa34-4df4-9f62-6a6a72d4b145&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99250122-bed0-4d30-a19f-ddb378f7b9db","keywords":null,"link":"/gazdasag/201810__csaladias_ujraelosztas__orbandinasztia__kudarcok__lanyos_zavaraban","timestamp":"2018. március. 18. 09:30","title":"Orbán Viktor hiába hirdetett meg új gazdasági modellt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e58901b1-5df1-481d-915a-095a79191c1d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hatféle modellt, azon belül pedig nagyjából 260 ezer külső akkumulátort hív vissza az Amazon, miután tüzet okozhatnak.","shortLead":"Hatféle modellt, azon belül pedig nagyjából 260 ezer külső akkumulátort hív vissza az Amazon, miután tüzet okozhatnak.","id":"20180317_kulso_akkumulatorokat_hiv_vissza_tuzveszely_miatt_az_amazon","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e58901b1-5df1-481d-915a-095a79191c1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"885d8833-901d-469a-9057-e61e64a8897f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180317_kulso_akkumulatorokat_hiv_vissza_tuzveszely_miatt_az_amazon","timestamp":"2018. március. 17. 15:00","title":"Több mint negyedmillió tűzveszélyes külső akkumulátort hívott vissza az Amazon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]