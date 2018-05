Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bf38d72d-6f80-4ec6-bd9b-630ebb6cc8e2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tévedett, ha azt hitte, már nem lehetnek ennél cikibbek...","shortLead":"Tévedett, ha azt hitte, már nem lehetnek ennél cikibbek...","id":"20180509_A_Spice_Girls_tagjainak_oltozott_be_a_Backstreet_Boys_a_hetvegen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf38d72d-6f80-4ec6-bd9b-630ebb6cc8e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d376218-45d0-415a-85f9-782489190bbb","keywords":null,"link":"/elet/20180509_A_Spice_Girls_tagjainak_oltozott_be_a_Backstreet_Boys_a_hetvegen","timestamp":"2018. május. 09. 14:57","title":"Spice Boys lett a Backstreet Boysból egy estére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2354bd1-c13c-4849-ad4f-861ce1158a0b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Íme az első infók a középszintű angolérettségi első részéről.","shortLead":"Íme az első infók a középszintű angolérettségi első részéről.","id":"20180510_Vilagsajtot_bejart_hir_is_van_az_idei_angolerettsegin","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c2354bd1-c13c-4849-ad4f-861ce1158a0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6450acaa-94e4-40eb-b2b9-8a64e481c934","keywords":null,"link":"/itthon/20180510_Vilagsajtot_bejart_hir_is_van_az_idei_angolerettsegin","timestamp":"2018. május. 10. 08:47","title":"Világsajtót bejárt hír is van az idei angolérettségin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c2bece1-0ff9-453c-aaf3-c386017267e3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A honvédelmi tárcánál kaphat pozíciót a fideszes politikus.","shortLead":"A honvédelmi tárcánál kaphat pozíciót a fideszes politikus.","id":"20180509_Nemeth_Szilard_miniszterhelyettes_lehet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c2bece1-0ff9-453c-aaf3-c386017267e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a97e24e0-2f66-42d2-a292-d9feed9069eb","keywords":null,"link":"/itthon/20180509_Nemeth_Szilard_miniszterhelyettes_lehet","timestamp":"2018. május. 09. 17:40","title":"Németh Szilárd miniszterhelyettes lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c4f8b17-ad5b-48a8-a3b2-19f7244c3cfe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Új figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat. ","shortLead":"Új figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat. ","id":"20180509_Ujra_lecsap_a_vihar_szinte_az_egesz_orszagban_komoly_felhoszakadas_lesz","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c4f8b17-ad5b-48a8-a3b2-19f7244c3cfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ea317cd-d739-41f6-9b93-d1d44844abcf","keywords":null,"link":"/itthon/20180509_Ujra_lecsap_a_vihar_szinte_az_egesz_orszagban_komoly_felhoszakadas_lesz","timestamp":"2018. május. 09. 18:03","title":"Újra lecsap a vihar: szinte az egész országban felhőszakadás lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f20eb2fa-0c8a-47df-a82a-0ad0d2afd354","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hosszabb idő után nőtt nagyobbat az infláció, főleg az ételek, az alkohol és a dohány drágult.","shortLead":"Hosszabb idő után nőtt nagyobbat az infláció, főleg az ételek, az alkohol és a dohány drágult.","id":"20180509_Nagyot_dragult_a_tojas_es_az_alkohol_meglodult_az_inflacio","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f20eb2fa-0c8a-47df-a82a-0ad0d2afd354&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b6ee2da-4414-41d1-9c55-97590f6a0ec4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180509_Nagyot_dragult_a_tojas_es_az_alkohol_meglodult_az_inflacio","timestamp":"2018. május. 09. 09:54","title":"Nagyot drágult a tojás és az alkohol, meglódult az infláció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7472f7c1-a8e3-4c4e-a141-baa28ca3e227","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ne fogadják el a Wallis vételi ajánlatát – kéri az Altera igazgatósága a részvényeseket.","shortLead":"Ne fogadják el a Wallis vételi ajánlatát – kéri az Altera igazgatósága a részvényeseket.","id":"20180508_A_kisbefektetoknek_uzent_az_Altera_igazgatosaga","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7472f7c1-a8e3-4c4e-a141-baa28ca3e227&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de120943-afd3-417a-9b07-5ac3a10e3da4","keywords":null,"link":"/kkv/20180508_A_kisbefektetoknek_uzent_az_Altera_igazgatosaga","timestamp":"2018. május. 08. 10:54","title":"A kisbefektetőknek üzent az Altera igazgatósága a Wallis-ajánlatról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2354bd1-c13c-4849-ad4f-861ce1158a0b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180509_tortenelem_erettsegi_teszt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c2354bd1-c13c-4849-ad4f-861ce1158a0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"688e3eb5-1f86-429d-9081-f64aa5eca96a","keywords":null,"link":"/kultura/20180509_tortenelem_erettsegi_teszt","timestamp":"2018. május. 09. 12:35","title":"Önnek hogy sikerülne a történelemérettségi? Tesztelje tudását!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7f9d74a-1f9e-43bf-9630-dd944c39285c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nyolc embert állítottak elő gyerekpornó terjesztése miatt, más országok mellett Magyarországon is – közölte az Európai Unió tagállamainak rendőri együttműködését koordináló szervezete, az Europol.","shortLead":"Nyolc embert állítottak elő gyerekpornó terjesztése miatt, más országok mellett Magyarországon is – közölte az Európai...","id":"20180508_gyerekporno_elfogas_europol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7f9d74a-1f9e-43bf-9630-dd944c39285c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41844284-79da-48dd-85e8-47d8e166d496","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_gyerekporno_elfogas_europol","timestamp":"2018. május. 08. 15:23","title":"Gyerekpornó-terjesztőket fogott nálunk az Europol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]