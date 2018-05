Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c975ad17-7189-49b4-af27-b92a5b98801e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A bolygó belső szerkezetét és folyamatait vizsgálva az amerikai űrkutatási hivatal új Mars-szondája megoldást találhat arra a kérdésre is, hogyan tudunk majd lakóhelyeket fűteni a vörös bolygón.","shortLead":"A bolygó belső szerkezetét és folyamatait vizsgálva az amerikai űrkutatási hivatal új Mars-szondája megoldást találhat...","id":"20180511_insight_mars_szonda_furas_geotermikus_energia_futes_a_marson","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c975ad17-7189-49b4-af27-b92a5b98801e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5b01443-17ce-4457-a68f-7e1f2389ddfa","keywords":null,"link":"/tudomany/20180511_insight_mars_szonda_furas_geotermikus_energia_futes_a_marson","timestamp":"2018. május. 11. 11:03","title":"Ki kell találnunk, hogyan fűtünk majd a Marson, ha letáborozunk ott – távfűtésre nincs esély, és a fa sem az igazi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aaa9415-f965-4ce7-ba89-adce6889bb55","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Rolls-Royce is megérkezett a luxusterepjárók piacára, így bizonyos körökben mostantól már egy Bentayga is ciki kategóriás lehet.","shortLead":"A Rolls-Royce is megérkezett a luxusterepjárók piacára, így bizonyos körökben mostantól már egy Bentayga is ciki...","id":"20180511_gigantikus_divatterepjaro_suv_luxus_bentley_bentayga_rollsroyce_cullinan","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2aaa9415-f965-4ce7-ba89-adce6889bb55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16491265-e1ac-4fac-9826-04a30d20f4f4","keywords":null,"link":"/cegauto/20180511_gigantikus_divatterepjaro_suv_luxus_bentley_bentayga_rollsroyce_cullinan","timestamp":"2018. május. 11. 11:21","title":"Eljött a nap, amikor a gigantikus Bentley Bentayga is szerényen összehúzta magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c2bece1-0ff9-453c-aaf3-c386017267e3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A honvédelmi tárcánál kaphat pozíciót a fideszes politikus.","shortLead":"A honvédelmi tárcánál kaphat pozíciót a fideszes politikus.","id":"20180509_Nemeth_Szilard_miniszterhelyettes_lehet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c2bece1-0ff9-453c-aaf3-c386017267e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a97e24e0-2f66-42d2-a292-d9feed9069eb","keywords":null,"link":"/itthon/20180509_Nemeth_Szilard_miniszterhelyettes_lehet","timestamp":"2018. május. 09. 17:40","title":"Németh Szilárd miniszterhelyettes lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2354bd1-c13c-4849-ad4f-861ce1158a0b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Íme az első infók a középszintű angolérettségi első részéről.","shortLead":"Íme az első infók a középszintű angolérettségi első részéről.","id":"20180510_Vilagsajtot_bejart_hir_is_van_az_idei_angolerettsegin","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2354bd1-c13c-4849-ad4f-861ce1158a0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6450acaa-94e4-40eb-b2b9-8a64e481c934","keywords":null,"link":"/itthon/20180510_Vilagsajtot_bejart_hir_is_van_az_idei_angolerettsegin","timestamp":"2018. május. 10. 08:47","title":"Világsajtót bejárt hír is van az idei angolérettségin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30097bc4-1464-498d-ba43-d78245e2d33c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"25 helyszín, 100 program ezen a héten péntektől vasárnapig a Bartók Béla Boulevard-on, azaz az ELEVEN Tavasz fesztiválon, amelynek immár saját étlapja is van. ","shortLead":"25 helyszín, 100 program ezen a héten péntektől vasárnapig a Bartók Béla Boulevard-on, azaz az ELEVEN Tavasz...","id":"20180509_Etlapon_az_ELEVEN_tavasz","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30097bc4-1464-498d-ba43-d78245e2d33c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5acf04e-c95a-4c9d-be7a-28a83ed3fb95","keywords":null,"link":"/elet/20180509_Etlapon_az_ELEVEN_tavasz","timestamp":"2018. május. 10. 09:27","title":"Étlapon az ELEVEN tavasz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78e8e67b-7c4a-47ff-a1fc-12a18b8c3821","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három férfi próbált taxival távozni a Parlament alakuló ülése után, azonban a tüntetők miatt szoros rendőri kísérettel érték el a taxit. A tüntetők kiabáltak és köpködtek, most az is kiderült, hogy kikre: református püspök és a zsinat világi elnöke távozott a házból.","shortLead":"Három férfi próbált taxival távozni a Parlament alakuló ülése után, azonban a tüntetők miatt szoros rendőri kísérettel...","id":"20180509_Kiderult_kiket_menekitettek_ki_tegnap_a_rendorok_a_Parlamentbol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78e8e67b-7c4a-47ff-a1fc-12a18b8c3821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1dcedd1-4afb-4f42-8359-330659e534d6","keywords":null,"link":"/itthon/20180509_Kiderult_kiket_menekitettek_ki_tegnap_a_rendorok_a_Parlamentbol","timestamp":"2018. május. 09. 12:12","title":"Református püspököt menekítettek ki tegnap a tüntetők közül a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5aa0431-b008-4327-a277-1f1bdefe9c6c","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Lubminban, a Balti-tenger mellett megkezdődött az Északi Áramlat 2. vezeték építése – számol be a Deutsche Welle a projektről, mely mélységesen megosztja a német kormányt, az európai közvéleményt és próbára teszi az USA kapcsolatát az Európai Unióval.","shortLead":"Lubminban, a Balti-tenger mellett megkezdődött az Északi Áramlat 2. vezeték építése – számol be a Deutsche Welle...","id":"20180510_Megosztja_a_nemeteket_szembeforditja_az_EUt_Amerikaval_megis_belevagtak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5aa0431-b008-4327-a277-1f1bdefe9c6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa52b34a-50f1-4f56-a60e-245bb8eaa66f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180510_Megosztja_a_nemeteket_szembeforditja_az_EUt_Amerikaval_megis_belevagtak","timestamp":"2018. május. 10. 16:39","title":"Megosztja a németeket, szembefordítja az EU-t Amerikával, mégis belevágtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c7fbd1f-e184-4522-b309-9db4ac5478fd","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A madridi klub ügynökei kétszer is felkeresték a jelenleg a PSG kötelékében játszó Neymart brazíliai otthonában az AS nevű sportlap értesülései szerint. ","shortLead":"A madridi klub ügynökei kétszer is felkeresték a jelenleg a PSG kötelékében játszó Neymart brazíliai otthonában az AS...","id":"20180509_Ujabb_jelek_Neymar_tenyleg_a_Realhoz_igazolhat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c7fbd1f-e184-4522-b309-9db4ac5478fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97dc0190-aa3a-4383-ae48-b3a03e28eb9b","keywords":null,"link":"/sport/20180509_Ujabb_jelek_Neymar_tenyleg_a_Realhoz_igazolhat","timestamp":"2018. május. 09. 16:57","title":"Újabb jelek: Neymar tényleg a Realhoz igazolhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]