Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ec1e9814-03f5-4fe0-851a-93269df8318e","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Több mint negyven éve jelennek meg regényei a legkülönbözőbb műfajokban, állítása szerint csak magyar nyelven 12 millió kötete fogyott el, de sem az írók, sem a tudományos közösség nem tekinti tagjának. Őt már ez nem zavarja, csak ontja 74 évesen is az újabb köteteket. Úgy véli, a mennyiség nem feltétlenül megy a minőség rovására. A klíma-blöffről, a Gagarin-kamuról, az UFO-król is beszélgettünk Nemere Istvánnal, akinek egy könyvét Hollywood is lenyúlta. Interjú.\r

\r

","shortLead":"Több mint negyven éve jelennek meg regényei a legkülönbözőbb műfajokban, állítása szerint csak magyar nyelven 12 millió...","id":"20180514_Az_ember_akinek_700_konyve_jelent_meg_ja_mar_701__interju_Nemere_Istvannal","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec1e9814-03f5-4fe0-851a-93269df8318e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8299b341-46c4-4e41-9748-b42265da1e1b","keywords":null,"link":"/kultura/20180514_Az_ember_akinek_700_konyve_jelent_meg_ja_mar_701__interju_Nemere_Istvannal","timestamp":"2018. május. 14. 06:30","title":"Az ember, akinek 700 könyve jelent meg…, bocs, nem is, most már 701","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e154043f-e325-4143-a06a-a2a582b54977","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nehéz elképzelni, hogy lehetett volna annál erősebben indítani a miniszterjelölti meghallgatást, mint ahogy Nagy István tette.","shortLead":"Nehéz elképzelni, hogy lehetett volna annál erősebben indítani a miniszterjelölti meghallgatást, mint ahogy Nagy István...","id":"20180514_Az_uj_agrarminiszter_szerint_azert_van_sertespestis_mert_egy_migrans_eldobott_egy_szendvicset","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e154043f-e325-4143-a06a-a2a582b54977&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80b79612-0e30-4edc-8571-501ecac2d833","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180514_Az_uj_agrarminiszter_szerint_azert_van_sertespestis_mert_egy_migrans_eldobott_egy_szendvicset","timestamp":"2018. május. 14. 14:06","title":"Az új agrárminiszter szerint azért van sertéspestis, mert egy migráns eldobott egy szendvicset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f6dc576-03fb-455e-a4b7-af8bf6ef33d7","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy fontos dolgot kifelejtettek az Agrokor megmentéséről szóló jogszabályból.","shortLead":"Egy fontos dolgot kifelejtettek az Agrokor megmentéséről szóló jogszabályból.","id":"20180514_Megbukott_egy_horvat_miniszter_mert_az_erintettekkel_irt_egy_torvenyt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f6dc576-03fb-455e-a4b7-af8bf6ef33d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb2fc4b3-27e0-4813-aa0f-9c71c34be6cd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180514_Megbukott_egy_horvat_miniszter_mert_az_erintettekkel_irt_egy_torvenyt","timestamp":"2018. május. 14. 16:40","title":"Megbukott egy horvát miniszter, mert az érintettekkel írt egy törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"397540cc-6231-4e54-b8ad-ce2e789f65ad","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180515_Kristen_Stewart_magasrol_tesz_a_cannesi_szabalyokra","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=397540cc-6231-4e54-b8ad-ce2e789f65ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a54bb043-7fd8-4126-8290-44fd681ec7e2","keywords":null,"link":"/elet/20180515_Kristen_Stewart_magasrol_tesz_a_cannesi_szabalyokra","timestamp":"2018. május. 15. 09:10","title":"Kristen Stewart magasról tesz a cannes-i szabályokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0890686-dba0-4331-952b-2304ea2cae25","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A magyar külügy a leghatározottabban elítéli a szombati párizsi késeléses támadást.","shortLead":"A magyar külügy a leghatározottabban elítéli a szombati párizsi késeléses támadást.","id":"20180513_Nincs_magyar_serultje_a_parizsi_terrortamadasnak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a0890686-dba0-4331-952b-2304ea2cae25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06ae9562-009e-476a-bdda-21f01f14c82f","keywords":null,"link":"/vilag/20180513_Nincs_magyar_serultje_a_parizsi_terrortamadasnak","timestamp":"2018. május. 13. 15:30","title":"Nincs magyar sérültje a párizsi terrortámadásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4487225c-8155-46dd-a4dc-5e2c252b03a9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"","shortLead":"","id":"20180513_Hamilton_nyerte_a_Spanyol_Nagydijat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4487225c-8155-46dd-a4dc-5e2c252b03a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3cb261c-4790-47d2-bbc3-83c35197be30","keywords":null,"link":"/sport/20180513_Hamilton_nyerte_a_Spanyol_Nagydijat","timestamp":"2018. május. 13. 17:02","title":"Hamilton nyerte a Spanyol Nagydíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62b4b35c-30e7-4a41-ac0c-a873fdffb3c5","c_author":"Keresztes Imre","category":"gazdasag","description":"Az EU vágottvirág-piacának több mint a harmadát Kenya szolgálja ki, a Magyarországra is kerülő rózsák és társaik termesztése az ország egyik fő bevételi forrása. De a környezeti károk is jelentősek.","shortLead":"Az EU vágottvirág-piacának több mint a harmadát Kenya szolgálja ki, a Magyarországra is kerülő rózsák és társaik...","id":"201819__kenyai_viraguzlet__huzoagazat__vizexport__afrikai_csokor","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=62b4b35c-30e7-4a41-ac0c-a873fdffb3c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57c00372-7075-444b-9381-18a7ca77b626","keywords":null,"link":"/gazdasag/201819__kenyai_viraguzlet__huzoagazat__vizexport__afrikai_csokor","timestamp":"2018. május. 13. 12:30","title":"A szép ballagási és anyák napi csokraink már Afrikából érkeznek ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17260524-9893-4c7b-a32d-ae12dac2f4e7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Orendi Mihály hétfőn mondott le a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség ügyvezető igazgatói posztjáról. Most indokolta meg, miért.","shortLead":"Orendi Mihály hétfőn mondott le a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség ügyvezető igazgatói posztjáról. Most indokolta...","id":"20180515_kosa_lajos_uzlettarsa_lemondott_orendi_mihaly","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=17260524-9893-4c7b-a32d-ae12dac2f4e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c225373-d33a-4dc5-b03c-c6fc86a2a118","keywords":null,"link":"/itthon/20180515_kosa_lajos_uzlettarsa_lemondott_orendi_mihaly","timestamp":"2018. május. 15. 10:02","title":"Kósa Lajos bizalmasa: A csúcson kell abbahagyni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]